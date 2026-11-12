Thiếu niên nguy kịch vì bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ

TPO - Đang ngủ tại nhà, thiếu niên 14 tuổi ở Quảng Ninh bị rắn cạp nia cắn nhiều nhát vào vai phải, sau đó suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thở máy.

Ngày 12/11, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (TP. Quảng Ninh) thông tin về trường hợp bệnh nhân nam 14 tuổi, trú tại phường Hoàng Quế, nhập viện cấp cứu do rắn cắn.

Ảnh AI minh họa.

Theo gia đình, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, thiếu niên đang ngủ thì bị rắn cắn nhiều nhát vào vùng vai phải. Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Khi nhập viện, bệnh nhân đau nhức vai, sụp mí mắt, yếu cơ tiến triển, kèm đau họng, nuốt vướng và sốt nhẹ. Tình trạng nhanh chóng chuyển nặng, xuất hiện suy hô hấp.

Các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy, kết hợp điều trị và chăm sóc tích cực để duy trì hô hấp, hạn chế biến chứng. Bệnh viện nhận định đây là trường hợp nghi bị rắn cạp nia cắn. Sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Theo các bác sĩ, nọc độc của một số loài rắn có thể ảnh hưởng đến thần kinh và cơ hô hấp, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Người bị rắn cắn cần đến cơ sở y tế ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường.

Trong lúc chờ vận chuyển, cần giữ nạn nhân nằm yên, hạn chế vận động, cố định vùng bị cắn. Tuyệt đối không rạch vết thương, hút nọc, đắp lá hoặc buộc ga-rô chặt; không trì hoãn cấp cứu để tìm thuốc chữa tại nhà.