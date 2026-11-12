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Sức khỏe

Mirai Care xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ tự kỷ sau trị liệu tại Nhật Bản

P.V

Không chỉ đồng hành cùng các gia đình trong hành trình tiếp cận liệu pháp tế bào gốc tại Nhật Bản, Mirai Care đang từng bước mở rộng hợp tác với các đơn vị giáo dục, can thiệp tại Việt Nam, hướng tới hỗ trợ trẻ và phụ huynh trong quá trình phát triển lâu dài.

Từ nhu cầu thực tế đến định hướng xây dựng mạng lưới hỗ trợ

Sau hành trình thực hiện liệu pháp tế bào gốc tại Nhật Bản, một trong những mối quan tâm của nhiều phụ huynh là làm thế nào để tiếp tục đồng hành cùng con trong các hoạt động học tập, giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày.

Với trẻ tự kỷ, việc can thiệp giáo dục cần được duy trì thường xuyên và phù hợp với khả năng của từng trẻ. Bên cạnh sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên môn, gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành và hỗ trợ con phát triển các kỹ năng hằng ngày.

Trong quá trình đồng hành cùng các gia đình, Mirai Care nhận thấy nhiều khách hàng sinh sống tại các tỉnh thành khác nhau, thậm chí ở nước ngoài. Do khoảng cách địa lý và điều kiện sinh hoạt không giống nhau, nhu cầu tiếp tục can thiệp và hỗ trợ trẻ sau khi trở về từ Nhật Bản cũng có sự khác biệt giữa các gia đình.

Không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện đưa con đến trung tâm thường xuyên. Nhiều gia đình mong muốn được chuyên gia hướng dẫn để có thể chủ động thực hành cùng trẻ tại nhà, đồng thời có người trao đổi khi gặp khó khăn.

Từ thực tế đó, Mirai Care từng bước xây dựng mạng lưới hợp tác với các đơn vị giáo dục, can thiệp tại Việt Nam, hướng tới việc kết nối nguồn lực chuyên môn và tạo thêm lựa chọn hỗ trợ phù hợp cho từng gia đình.

Mirai Care ký kết hợp tác với Viện “Chạm” mang đến mạng lưới hỗ trợ toàn diện
Mirai Care ký kết hợp tác với Viện “Chạm” mang đến mạng lưới hỗ trợ toàn diện

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Việt Tiến, Tổng giám đốc Mirai Care, cho biết:

“Nhiều phụ huynh sau khi trị liệu tại Nhật bản trở về đã hỏi tôi: có phương án hỗ trợ nào tốt nhất cho con sau trị liệu hay bố mẹ cần làm gì tiếp theo. Thực tế sau khi trẻ đã có những biến chuyển thay đổi sau trị liệu thì việc nhận ra những tiến bộ đó và cung cấp môi trường can thiệp phù hợp với những thay đổi đó là một trong những lưu ý quan trọng nhất. Chúng tôi hiểu sự thay đổi của trẻ không đến từ một phương pháp riêng lẻ, mà là kết quả của sự phối hợp giữa y học, giáo dục và sự kiên trì mỗi ngày của gia đình.”

Theo ông Tiến, Mirai Care mong muốn xây dựng mạng lưới hỗ trợ để các gia đình, dù sinh sống ở đâu, cũng có thể tiếp cận sự hướng dẫn từ đội ngũ chuyên môn và được đồng hành trong quá trình hỗ trợ con phát triển.

Hỗ trợ can thiệp miễn phí cho trẻ sau trị liệu tại Nhật Bản

Một trong những đơn vị đồng hành cùng Mirai Care trong định hướng này là Viện Tâm lý Giáo dục Chạm, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và can thiệp trẻ có nhu cầu đặc biệt, với đội ngũ giáo viên, chuyên viên tham gia hỗ trợ trẻ và hướng dẫn phụ huynh.

Thông qua hoạt động hợp tác, Mirai Care và Viện Chạm hướng tới việc giúp các gia đình tiếp cận thêm nguồn lực giáo dục chuyên môn sau hành trình trị liệu tại Nhật Bản.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dành cho những gia đình có điều kiện đưa trẻ đến trung tâm. Xuất phát từ thực tế nhiều khách hàng của Mirai Care sinh sống ở các địa phương khác nhau, hai đơn vị đã xây dựng những hình thức hỗ trợ linh hoạt để phù hợp hơn với hoàn cảnh của từng gia đình.

Theo định hướng hợp tác, trẻ sau khi thực hiện liệu pháp tế bào gốc tại Nhật Bản sẽ được hỗ trợ can thiệp giáo dục miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định, theo điều kiện của chương trình.

Đối với các gia đình tại Hà Nội, trẻ được ưu tiên tham gia can thiệp trực tiếp tại Viện Chạm. Tại đây, giáo viên và chuyên viên sẽ đánh giá khả năng hiện tại của trẻ, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các hoạt động phù hợp.

Đối với các gia đình ở xa, Viện Chạm có phương án hỗ trợ trực tuyến. Phụ huynh sẽ được hướng dẫn cách thực hành cùng con tại nhà, trao đổi với chuyên viên về những khó khăn gặp phải và được theo dõi, điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ khi cần thiết.

Ngoài ra, tại những khu vực có điều kiện phù hợp, chương trình cũng dự kiến triển khai hình thức chuyên viên đến tận nhà để đánh giá trẻ, hướng dẫn bố trí góc học tập và hỗ trợ phụ huynh thực hành.

Điểm chung của các chương trình đều chú trọng vai trò của phụ huynh. Thay vì chỉ tham gia các buổi can thiệp tại trung tâm, cha mẹ được hướng dẫn cách lồng ghép những hoạt động phù hợp vào sinh hoạt thường ngày, từ đó chủ động hơn trong quá trình đồng hành cùng con.

Thông qua chương trình hỗ trợ miễn phí, Mirai Care và Viện Chạm mong muốn giảm bớt những rào cản về khoảng cách địa lý, giúp gia đình có thêm điều kiện tiếp cận hướng dẫn chuyên môn và duy trì các hoạt động can thiệp giáo dục phù hợp.

Mirai Care hợp tác với Viện “Chạm” triển khai chương trình hỗ trợ can thiệp sau trị liệu
Mirai Care hợp tác với Viện “Chạm” triển khai chương trình hỗ trợ can thiệp sau trị liệu

Tiếp nối hành trình bằng sự đồng hành của gia đình, giáo dục và y học

Câu chuyện của bé H.Đ. (4 tuổi) là một ví dụ về hành trình có sự đồng hành của gia đình và trị liệu tế bào gốc Nhật Bản và can thiệp giáo dục tại Việt Nam.

Tháng 2/2026, H.Đ. cùng gia đình sang Nhật Bản thực hiện liệu pháp tế bào gốc tại Viện TSRI. Sau khi trở về Việt Nam, con tiếp tục tham gia các buổi can thiệp giáo dục tại Viện Tâm lý Giáo dục Chạm và Phòng khám Phục hồi chức năng Nhật Minh. Song song với những giờ học cùng thầy cô, gia đình vẫn kiên trì hướng dẫn con rèn luyện các kỹ năng trong sinh hoạt hằng ngày.

Sau khoảng sáu tháng, mẹ và giáo viên ghi nhận H.Đ. có những thay đổi tích cực trong khả năng tương tác, chú ý và kỹ năng tự phục vụ. Con biết hợp tác hơn trong các hoạt động, duy trì giao tiếp mắt lâu hơn và dần chủ động với một số việc đơn giản.

Đặc biệt, từ một bạn nhỏ hoàn toàn không thể phát bất kỳ âm nào vào thời điểm trước trị liệu những tiếng tập nói như “con bò”, “con lợn”, “cái ấm”, “cái áo”, “ti vi”, “bóng” dù còn ngọng nghịu, chưa thật rõ ràng nhưng đã mang đến niềm vui lớn cho mẹ. Từ việc chú ý quan sát khẩu hình đến cố gắng bắt chước và phát âm theo hướng dẫn, mỗi thay đổi nhỏ đều trở thành động lực để gia đình tiếp tục kiên trì đồng hành cùng con.

Hành trình của H.Đ là minh chứng cho sự đồng hành giữa y học - giáo dục - gia đình
Hành trình của H.Đ là minh chứng cho sự đồng hành giữa y học - giáo dục - gia đình

Hành trình trị liệu tại Nhật Bản có thể kết thúc sau một chuyến đi, nhưng quá trình hỗ trợ trẻ phát triển vẫn cần được duy trì lâu dài. Từ thực tế đồng hành cùng các gia đình, Mirai Care mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đơn vị giáo dục, can thiệp tại nhiều địa phương, giúp phụ huynh có thêm điều kiện tiếp cận sự hỗ trợ phù hợp và yên tâm hơn trên hành trình cùng con trưởng thành.

Phụ huynh quan tâm đến chương trình hỗ trợ sau trị liệu có thể liên hệ Mirai Care qua hotline 1800 8144 hoặc website miraicare.vn để tìm hiểu thêm về điều kiện và hình thức tham gia.

#Mirai Care #Viện Chạm #trẻ tự kỷ

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