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Nhịp sống Thủ đô

Đường Tam Trinh thi công dang dở, lùi tiến độ đến năm 2027

Phùng Linh

TPO - Do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng, dự án đường Tam Trinh vừa được điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 314 tỷ đồng và gia hạn thi công sang năm 2027. Hiện tại, công trường dự án vẫn đang chiếm dụng một phần diện tích mặt đường để phục vụ hoạt động xây lắp.

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Theo quyết định điều chỉnh mới nhất của UBND thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh được nâng từ 4.312,8 tỷ lên 4.627,1 tỷ đồng (tăng hơn 314 tỷ đồng). Cùng với việc điều chỉnh vốn, mốc hoàn thành công trình cũng được lùi sang hết quý II/2027.
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Tuyến đường Tam Trinh mở rộng (dài hơn 3,5 km, rộng 40m, đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy) được thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2012 nhưng tới năm 2024 mới bắt đầu khởi công.
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Trong suốt quá trình triển khai, dự án hạ tầng này đã phải trải qua 4 đợt điều chỉnh liên tiếp vào các năm 2016, 2023, tháng 4/2026 và mới nhất là tháng 11/2026.
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Hiện tại,các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công cuốn chiếu tại các phân đoạn dọc tuyến tại những đoạn tuyến đã có mặt bằng.
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Đến nay, mới một số đoạn dài khoảng 200-300m được thảm nhựa mặt đường.
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Tại các đoạn còn lại, công tác thi công vẫn đang được triển khai. Trong khi đó, phần lớn hệ thống điện và cáp viễn thông dọc tuyến vẫn chưa được di dời.
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Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, mặt bằng dự án đã cơ bản được chủ đầu tư bàn giao toàn bộ trong giai đoạn tháng 5 và tháng 6/2026, nhưng khối lượng xây lắp đến nay mới đạt hơn 30% giá trị hợp đồng.
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Hiện tại, các nhà thầu tập trung thi công 875m thuộc 6 đoạn tuyến bên trái, hoàn thành các hạng mục ngầm như thoát nước, hào kỹ thuật và rải đá dăm mặt đường. Phía phải tuyến dọc sông Kim Ngưu, công nhân đang tiến hành làm tường chắn và đổ bê tông lót vỉa hè.
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Lý giải việc lùi tiến độ dự án, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nguyên nhân chính đến từ sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng (tới tháng 6/2026 mới cơ bản hoàn tất). Ngoài ra, do đường Tam Trinh là trục giao thông huyết mạch, nhà thầu phải vừa thi công vừa phân luồng để bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa xáo trộn đời sống dân sinh.
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Tại nhiều vị trí, phế thải và rác sinh hoạt vẫn tồn đọng chưa được di dời. Tình trạng rào chắn chiếm dụng mặt đường tiếp tục gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực dự án.
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Báo cáo của UBND phường Hoàng Mai - chủ đầu tư dự án cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (quy mô khoảng 60.924 m², liên quan đến 1.604 hộ dân và 18 tổ chức) đến nay đã cơ bản hoàn tất. Dù vậy, điểm nghẽn hiện tại nằm ở việc chưa giải quyết dứt điểm chính sách đền bù, hỗ trợ cho 55 hộ dân khu vực Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai (phường Tương Mai) cùng một số thửa đất chưa xác định rõ nguồn gốc tại phường Vĩnh Tuy.
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Việc mở rộng mặt cắt ngang lên 40m được kỳ vọng sẽ giúp trục Tam Trinh xóa bỏ tình trạng ùn tắc kéo dài, hoàn thiện năng lực lưu thông cho khu vực phía Nam Hà Nội.

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