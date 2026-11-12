Đường Tam Trinh thi công dang dở, lùi tiến độ đến năm 2027

TPO - Do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng, dự án đường Tam Trinh vừa được điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 314 tỷ đồng và gia hạn thi công sang năm 2027. Hiện tại, công trường dự án vẫn đang chiếm dụng một phần diện tích mặt đường để phục vụ hoạt động xây lắp.
TPO - Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người bán hàng rong chèo kéo khách và chửi bới hướng dẫn viên du lịch tại khu vực tượng đài Cảm Tử (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, lập biên bản xử phạt hành chính người vi phạm với tổng số tiền 1,2 triệu đồng.
TPO - Liên quan đến Dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì (xã Ba Vì, Hà Nội), lãnh đạo xã khẳng định đây là dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi đời sống người dân địa phương, nhưng cảnh quan, môi trường vẫn được giữ gìn, bảo tồn và phát triển sinh thái.
TPO - Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương quản lý, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung gỡ vướng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 11/2026.
TPO - Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang tập trung hoàn thiện các hạng mục chính của giai đoạn 1. Biệt thự hai tầng phía phố Lý Thái Tổ, thuộc khuôn viên Điện lực Hà Nội cũ, được tạm giữ lại và cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm theo chuyên đề.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Bắc Bộ có hình thái trời rét chủ đạo, mưa rải rác ở một số nơi. Khu vực Hà Nội tạnh ráo, trời rét khô duy trì trong ngày.
TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh không vì áp lực hoàn thành 125 đồ án quy hoạch trong năm 2026 mà xem nhẹ chất lượng, tránh nguy cơ tạo ra các "quy hoạch treo" và hệ lụy lâu dài.
TPO - Chiếm khoảng 81% tổng lượng hồ sơ toàn thành phố, 25 thủ tục hành chính trọng điểm sau khi hoàn thành tái cấu trúc quy trình dự kiến tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp khoảng 1.731 tỷ đồng mỗi năm.
TPO - Từ ngày 11/11, Hà Nội chính thức rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại hai lối xuống nút giao Lâm Du và Bát Khối trên đê Xuân Quan để triển khai dự án kết nối cầu Trần Hưng Đạo.
TPO - Giám đốc Sở KH&CN TP Hà Nội Cù Ngọc Trang đề xuất lắp camera AI tại công trình xây dựng để giám sát phương tiện ra vào, phát hiện vi phạm về vệ sinh môi trường và an toàn lao động.
TPO - Theo hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vừa được Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra lấy ý kiến, tổ hợp ga Ngọc Hồi được đề xuất xây dựng trên diện tích 267 ha, định hướng tích hợp cùng lúc đường sắt tốc độ cao và 5 tuyến metro.
TPO - Bắt đầu từ đêm 12/11, trục đường Nguyễn Trãi sẽ được rào chắn cục bộ trong khung giờ 22h đến 5h sáng hôm sau nhằm phục vụ thi công hạng mục cáp điện ngầm ngang đường thuộc dự án Vành đai 2,5.
TPO - Cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên đang dần hiện rõ hình hài trên sông Hồng, với các hạng mục trụ cầu, thân tháp và đường dẫn được triển khai đồng loạt. Hai công trình được kỳ vọng tăng kết nối giữa hai bờ, góp phần giảm áp lực giao thông cho Hà Nội.
TPO - Cán bộ, công chức và người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội dự kiến được miễn toàn bộ tiền vé tháng xe buýt, đường sắt đô thị và xe khách tuyến cố định.
TPO - Theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng, Nghị quyết 96 quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được xem là “đặc thù của đặc thù” nhằm xử lý điểm nghẽn vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm.
TPO - Hiện nay khối không khí lạnh gây mưa đang mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội trong 24 giờ tới tiếp tục giảm nhiệt sâu, cảm nhận rét rõ rệt đặc biệt về đêm và sáng sớm.
TPO - Về thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các tiêu chí phải vượt chuẩn bình thường, hướng về dân sinh như tính đến miễn phí ăn trưa, sách giáo khoa cho học sinh và hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh.