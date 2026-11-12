TPHCM thu nhận mẫu ADN gần 7.000 thân nhân liệt sĩ

TPO - Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai thu nhận mẫu ADN đợt 2 - năm 2026 đối với 6.927 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TPHCM.

Sáng 12/11, UBND TPHCM và Công an TPHCM tổ chức Lễ triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố (đợt 2).

Đại tá Trần Hồng Minh phát biểu. Ảnh: Phú Lữ

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho hay, xác định việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 là giải pháp khoa học mang tính đột phá để tìm lại danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ, Công an TPHCM đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM cùng cấp ủy, chính quyền 168 xã, phường, đặc khu tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu. Qua đó, toàn thành phố đã vận động được 6.927 thân nhân liệt sĩ đăng ký thu mẫu trong đợt này.

Lãnh đạo Công an thành phố cũng yêu cầu toàn lực lượng tập trung tối đa điều kiện, lấy sự thuận tiện của các gia đình thân nhân liệt sĩ làm thước đo trong suốt quá trình thực hiện.

Ngoài 3 trạm thu mẫu cố định đặt tại các phường Thủ Dầu Một, Bà Rịa và Phú Nhuận, Công an thành phố đã bố trí các tổ công tác lưu động phối hợp cùng lực lượng y tế địa phương đến tận nhà thu mẫu đối với các cô, chú, bác lớn tuổi, sức yếu, đi lại khó khăn. Quá trình thu nhận được thực hiện bài bản, khoa học, ưu tiên dòng ngoại theo 6 nhóm quy định, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân.

Theo Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM, Công an thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai thu nhận mẫu ADN đợt 2 - năm 2026 đối với 6.927 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Hoạt động được thực hiện từ ngày 12 - 17/11 tại 3 điểm thu mẫu, cụ thể: Trạm số 1 đặt tại Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một (số 1 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một); trạm số 2 tại Hội trường UBND phường Bà Rịa (đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa); trạm số 3 tại Hội trường UBND phường Phú Nhuận (số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tổ chức 3 tổ lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không thể trực tiếp đến các điểm thu mẫu.

Hy vọng tìm được người thân

Tại điểm thu nhận mẫu trên địa bàn phường Phú Nhuận (TPHCM), từ sáng sớm, nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ đã có mặt để lấy mẫu.

Bà Trần Thị Hạc (phải) cùng em gái mong mỏi sớm tìm được thông tin mộ phần anh mình.

Hai chị em gái ruột là bà Trần Thị Hạc (có anh trai là liệt sĩ Trần Quốc Hưng, hy sinh năm 1970 tại Mặt trận miền Đông Nam bộ) nghẹn ngào cho biết gia đình chỉ có duy nhất tờ giấy báo tử nhận từ năm 1975. Suốt nhiều năm ròng rã, gia đình đã tìm kiếm qua đủ mọi kênh nhưng mọi thông tin vẫn bặt vô âm tín.

“Cha mẹ và các chị lớn của chúng tôi đều đã mất, giờ chỉ còn hai chị em tôi. Hôm nay dù không có giấy mời, nhưng ngay khi đọc được thông tin trên báo về chương trình lấy mẫu ADN tìm thân nhân liệt sĩ, hai chị em liền mang hồ sơ đến ngay. Chúng tôi chỉ cầu mong qua đợt cao điểm 500 ngày đêm này, khoa học sẽ giúp gia đình tìm được phần mộ của anh ở đâu”, bà bày tỏ.

Công an TPHCM và đơn vị đồng hành thực hiện các thủ tục thu thập thông tin và sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Phú Lữ

Bà Nguyễn Thị Bích Thái (quê Hải Phòng, hiện ngụ tại phường Tây Thạnh, TPHCM) cũng mang theo hy vọng tìm lại người anh ruột là liệt sĩ Trần Văn Minh. Bà cho biết, năm xưa, anh trai bà lên đường vào Nam chiến đấu rồi bặt vô âm tín, đến nay gia đình vẫn chưa rõ năm hy sinh cũng như chiến trường cụ thể.

“Suốt mấy chục năm qua, gia đình tôi đã cất công đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có kết quả. Nay thấy Nhà nước và lực lượng Công an tổ chức chương trình xét nghiệm ADN quy mô lớn thế này, tôi rất vui mừng và đặt trọn niềm tin lần này sẽ tìm được anh để đón anh về an nghỉ”, bà nói.