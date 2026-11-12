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Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được

Thanh Tâm | Linh Anh

TPO - Ngày 12/11 tại kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa XI miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Được, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, ghi nhận, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố giải quyết khối lượng công việc rất lớn, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và không gian phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của cá nhân ông Nguyễn Văn Được đối với thành phố. Đồng thời, mong muốn ông Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

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#Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được #Chân dung Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được #Nhân sự #lãnh đạo TP HCM

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