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Thế giới

Israel rục rịch chuẩn bị tấn công Iran, Tehran cảnh báo chiến tranh lan tới châu Âu

Duy Khánh

TPO - Lãnh đạo Israel được nói là đã chỉ thị quân đội nước này tăng cường chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran. Tehran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả tới các căn cứ quân sự ở châu Âu nếu Mỹ phát động một cuộc chiến mới.

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Các thành viên của lực lượng chiến đấu tình nguyện Janfada tại một cơ sở huấn luyện ở Tehran, Iran. (Ảnh: NBC News)

Theo truyền thông Israel, trong cuộc họp nội các an ninh vào tối 11/11, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã yêu cầu quân đội tăng cường chuẩn bị cho khả năng tiến hành các cuộc tấn công Iran.

"Những chỉ thị mà nội các an ninh đưa ra cho quân đội Israel có thể dẫn đến các hoạt động làm bùng phát chiến tranh", Đài truyền hình KAN đưa tin.

Thông tin được công bố sau khi lãnh đạo phe đối lập Israel Gadi Eisenkot kêu gọi ông Netanyahu - hiện giữ cương vị thủ tướng tạm quyền, không triển khai quân đội khi chưa xuất hiện "mối đe dọa trực tiếp và tức thời", ít nhất là cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Cuối tuần qua, Tổng thống Israel Isaac Herzog trao cho ông Eisenkot quyền thành lập chính phủ mới, sau khi liên minh cầm quyền của ông Netanyahu mất thế đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 10.

Đứng trước nguy cơ mất quyền lực nếu phe đối lập thành lập chính phủ thành công, ông Netanyahu vẫn kiên quyết giữ quan điểm rằng cuộc chiến chống Iran phải tiếp diễn cho đến khi chính quyền Tehran sụp đổ.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh, nhằm ngăn chặn xung đột leo thang.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Mohsen Rezaei cảnh báo trên mạng xã hội: "Nếu Mỹ phát động một cuộc chiến mới chống Iran, mọi căn cứ quân sự tham gia cuộc tấn công, từ Tây Á đến châu Âu, đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của các đòn tấn công gây sát thương từ Iran".

"Không có khoảng cách nào đủ an toàn. Không có nơi trú ẩn an toàn. Không có ngoại lệ", ông nhấn mạnh.

Theo Al Jazeera, giới lãnh đạo Iran đang thảo luận về khả năng bổ nhiệm ông Rezaei, người có quan điểm cứng rắn, làm trưởng đoàn đàm phán mới.

Đang có thông tin nói rằng nếu tình trạng bế tắc hiện nay kéo dài, Iran có thể không tiếp tục chờ đợi mà sẽ chọn hành động phủ đầu.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố, Tehran sẽ không để tình trạng ‘không chiến tranh, không hòa bình’ kéo dài. Nếu đàm phán thất bại, Iran sẽ tìm cách bảo đảm an ninh bằng cách duy trì sức mạnh quân sự đủ để ngăn chặn các mối đe dọa.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera đăng ngày 11/11, ông Ghalibaf tuyên bố eo biển Hormuz sẽ "không bao giờ trở lại" trạng thái như trước cuộc chiến.

Ông cũng cho rằng trách nhiệm thúc đẩy tiến trình đàm phán hiện thuộc về Washington.

"Trở ngại đối với việc đạt được thỏa thuận là chúng tôi không có lòng tin vào Mỹ", ông Ghalibaf nói.

Tổng thống Donald Trump khẳng định cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc.

Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng chiến dịch gây sức ép kinh tế của chính quyền Mỹ với Iran đang phát huy hiệu quả, khiến việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn trở nên không cần thiết.

Theo Al Jazeera

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#Iran #Israel #Chiến tranh Iran

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