Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo

TPO - Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ 8-11/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, nhất trí đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới lên tầm cao mới, với định hướng quan hệ là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định những thay đổi chính trị tại Mỹ và châu Âu đang mở ra cơ hội thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga. Kiev đồng thời kêu gọi các nước châu Âu sớm thống nhất đại diện để tham gia tiến trình này với vai trò bình đẳng.
TPO - CEO Jensen Huang của Nvidia chưa bao giờ chính thức chỉ định người kế nhiệm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cho rằng có 2 nhân vật đặc biệt có khả năng trở thành ứng viên kế nhiệm ông, ít nhất trong ngắn hạn.
TPO - Con tàu viễn dương nổi tiếng SS United States - tàu chở khách lớn nhất từng được đóng tại Mỹ và cũng là con tàu nhanh nhất thế giới - đã được đưa xuống đáy biển gần Florida vào ngày 11/11. Đây là một kế hoạch đánh chìm có chủ đích nhằm biến con tàu này thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.
TPO - Lãnh đạo Israel được nói là đã chỉ thị quân đội nước này tăng cường chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran. Tehran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả tới các căn cứ quân sự ở châu Âu nếu Mỹ phát động một cuộc chiến mới.
TPO - Một thành viên của đội danh dự Pháp bất ngờ ngã quỵ xuống đất, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini tại Điện Élysée ở thủ đô Paris.
TPO - Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, từ ngày 14 – 16/11.
TPO - Trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bê bối liên quan đến CEO Jensen Huang của Nvidia đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước, gây ra thách thức mới đối với thỏa thuận đình chiến thương mại sắp hết hạn.
TPO - Theo một nguồn thạo tin, hội đồng quản trị của Nvidia đang phối hợp với một đơn vị bên ngoài để tìm kiếm người thay thế vị trí giám đốc điều hành (CEO) của ông Jensen Huang. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin về việc ông Huang vướng vào nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân.
TPO - Hàng trăm nghìn người đã xuống đường tại Barcelona (Tây Ban Nha), phản đối giá thuê nhà tăng vọt, yêu cầu bảo vệ quyền lợi người thuê. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha chuẩn bị tổ chức bầu cử quốc hội sớm, giữa lúc khủng hoảng nhà ở ngày càng gây sức ép lên chính phủ.
TPO - Người phụ nữ đang là tâm điểm trong vụ bê bối có nguy cơ khiến CEO Jensen Huang của Nvidia mất chức đã trở về quê nhà, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết.
TPO - Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi với một thỏa thuận nguyên tắc về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn, cùng kế hoạch cho các hoạt động ngoại giao tiếp theo. Các cuộc thảo luận kéo dài gần năm giờ vào ngày 10/11 và chưa đầy hai giờ vào ngày 11/11.
TPO - Một tòa nhà 3 tầng tại quận Brooklyn, thành phố New York (Mỹ), vừa bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hơn 250 nhân viên cứu hỏa và cấp cứu đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.
TPO - Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đã xuống đường tại Bangladesh, để đòi chính quyền cho phép bà về nước. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành đụng độ căng thẳng với lực lượng an ninh, dẫn đến việc cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn cao su để đối phó.
TPO - Lính gác làm nhiệm vụ bảo vệ Mộ Chiến sĩ vô danh dường như đã lên tiếng nhắc nhở phái đoàn của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, vì có tiếng cười vang lên khi đoàn đến viếng tại địa điểm linh thiêng này.
TPO - Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị cách chức Giám đốc điều hành Jensen Huang, sau khi vị tỷ phú này bị cho là đã có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, báo Wall Street Journal dẫn lời những người nắm được tình hình cho biết.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Đại sứ Nga tại Washington - ông Alexander Darchiev - đã đột ngột qua đời hôm 11/11, hưởng thọ 66 tuổi.