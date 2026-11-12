Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo

TPO - Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ 8-11/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, nhất trí đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới lên tầm cao mới, với định hướng quan hệ là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp.