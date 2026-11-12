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Giải trí

Victoria Beckham đáp trả

Tú Oanh

TPO - Victoria Beckham được cho là chủ động chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại mang tên con trai cả Brooklyn và hai con trai Romeo, Cruz. Động thái diễn ra giữa lúc mâu thuẫn gia đình chưa được hóa giải, làm dấy lên hy vọng về khả năng hàn gắn tình thân.

Ngày 11/11 (giờ địa phương), The Sun đưa tin Victoria Beckham đã chủ động hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại mang tên ba con trai cho chính họ. Việc bàn giao dự kiến diễn ra vào tháng 12, thời điểm các nhãn hiệu đến lúc gia hạn đăng ký.

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Victoria Beckham được cho là có động thái đáp trả sau cáo buộc của con trai cả gần một năm trước. Ảnh: Getty Images.

Nguồn tin của tờ báo Anh cho biết đây không đơn thuần là thủ tục gia hạn thông thường.

Victoria xúc tiến việc chuyển giao ngay khi nhận được các giấy tờ cần thiết, với mong muốn các con có thể toàn quyền kiểm soát tên tuổi và hoạt động kinh doanh riêng.

Một người thân cận gia đình Beckham chia sẻ việc đăng ký thương hiệu cho các con từ khi còn nhỏ xuất phát từ mong muốn bảo vệ tên tuổi, tránh nguy cơ bị bên thứ ba khai thác thương mại.

Khi Brooklyn, Romeo và Cruz trưởng thành, họ có thể tự quản lý thương hiệu và phát triển sự nghiệp riêng.

Truyền thông Anh xem đây là động thái thiện chí của Victoria trong dịp Giáng sinh, giữa lúc quan hệ giữa vợ chồng cô và con trai cả vẫn căng thẳng. Tuy nhiên, việc chuyển giao thương hiệu chưa đồng nghĩa hai bên đã làm hòa. Nguồn tin bày tỏ hy vọng gia đình có thể đạt được sự hòa giải thực sự trong tương lai.

Theo hồ sơ của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Anh (IPO), Victoria đăng ký nhãn hiệu mang tên Brooklyn cùng ba người con còn lại vào năm 2016, khi các con vẫn chưa thành niên. Quyền sở hữu bao gồm nhiều nhóm sản phẩm và dịch vụ như mỹ phẩm, quần áo, giày dép, kính mắt, đồ da, đồ chơi và âm nhạc.

Vụ việc có liên quan trực tiếp đến những cáo buộc công khai của Brooklyn vào tháng 1.

Trong tuyên bố dài đăng trên Instagram, con trai cả nhà Beckham chỉ trích cha mẹ nhiều lần gây sức ép, thậm chí tìm cách mua chuộc anh ký giấy chuyển giao quyền sử dụng tên tuổi trước đám cưới với Nicola Peltz năm 2022.

Brooklyn cho rằng việc ký kết có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của anh, vợ và các con trong tương lai. Anh cũng lên án cha mẹ đặt thương hiệu gia đình lên trên tình cảm, đồng thời cho rằng họ can thiệp vào cuộc sống riêng và tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh với vợ.

People từng dẫn nguồn tin thân cận gia đình Beckham khẳng định việc Victoria đứng tên đăng ký khi các con còn nhỏ là thủ tục bảo vệ quyền lợi, đồng thời cho rằng Brooklyn và các em trai đã có quyền quản lý thương hiệu của mình khi trưởng thành.

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Brooklyn Beckham từng khiến dư luận rúng động khi công khai chỉ trích cha mẹ. Ảnh: IGNV.

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình được cho là âm ỉ từ đám cưới triệu USD của anh với Nicola Peltz. Quan hệ càng trở nên căng thẳng sau những bất đồng liên quan đến chiếc váy cưới và điệu nhảy của Victoria với con trai trong tiệc cưới.

Brooklyn và Nicola sinh sống tại Mỹ, duy trì cuộc sống xa cách với gia đình Beckham. Trong khi David và Victoria vẫn xuất hiện cùng Romeo, Cruz và Harper tại các sự kiện, Brooklyn vắng bóng hoàn toàn khỏi những hoạt động chung.

Theo The Standard, David và Victoria được cho là chưa nói chuyện trực tiếp với con trai cả kể từ đầu năm. Dù vậy, việc chuyển giao nhãn hiệu được xem là tín hiệu thiện chí, cho thấy Victoria có thể đang tìm cách tháo gỡ một trong những bất đồng lớn nhất với Brooklyn.

Chưa có sự xác nhận từ Victoria hay Brooklyn về thông tin chuyển nhượng. Động thái này cũng chưa đủ để khẳng định mối quan hệ mẹ con đã được cải thiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh những rạn nứt kéo dài làm tổn hại hình ảnh gia đình Beckham, việc trao lại quyền kiểm soát tên tuổi có thể là bước đi đáng chú ý nhằm mở đường cho một cuộc hòa giải.

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