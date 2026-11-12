Ông Phùng Thanh Hải giữ chức Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương

Bác sĩ Phùng Thanh Hải, Giám định viên Pháp y tâm thần; Phó Viện trưởng phụ trách, điều hành Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện này.

Ngày 12/11, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, cho TS.BS Phùng Thanh Hải. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, TS.BS Đặng Ngọc Huy – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, tại quyết định 3368/QĐ- BYT ngày 30/10/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Tiến sĩ, bác sĩ Phùng Thanh Hải, Giám định viên Pháp y tâm thần; Phó Viện trưởng phụ trách, điều hành Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, giữ chức Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

Phát biểu trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ chúc mừng TS.BS Phùng Thanh Hải nhận nhiệm vụ mới; chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đã được kiện toàn chức danh lãnh đạo quan trọng, tạo điều kiện để Viện ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.