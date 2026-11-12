Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

TPO - Con tàu viễn dương nổi tiếng SS United States - tàu chở khách lớn nhất từng được đóng tại Mỹ và cũng là con tàu nhanh nhất thế giới - đã được đưa xuống đáy biển gần Florida vào ngày 11/11. Đây là một kế hoạch đánh chìm có chủ đích nhằm biến con tàu này thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

Cảnh con tàu SS United States bị đánh chìm. (Nguồn: AP)

Một buổi phát sóng trực tiếp đã ghi lại hình ảnh từ trên cao về con tàu dài 305 m hoen gỉ. Con tàu - giờ đã mất đi hai ống khói - lặng lẽ chìm xuống vùng biển tĩnh lặng của Vịnh Mexico, kết thúc hành trình 75 năm huy hoàng.

Trước đó, quá trình chuẩn bị đánh chìm tàu SS United States kéo dài khoảng một năm. Các đội thi công đã dành nhiều tháng để loại bỏ mọi vật liệu gây hại cho môi trường, bao gồm nhiên liệu còn sót lại, hệ thống dây điện, thủy tinh, đường ống dẫn khí và các vật dụng phi kim loại khác, cũng như bất kỳ thứ gì có thể gây nguy hiểm, vướng víu cho các thợ lặn.

Theo thông tin cơ quan chức năng, các kỹ thuật viên đã đục những lỗ hổng tại các vị trí trọng điểm trên thân và boong tàu, đảm bảo con tàu sẽ chìm một cách từ từ, cân bằng và đồng đều. Hoàn toàn không có chất nổ nào được sử dụng.

Các lối đi cũng đã được mở rộng bên trong con tàu, tạo điều kiện cho sinh vật biển sinh sôi, phát triển cả bên trong lẫn xung quanh xác tàu dưới đáy biển.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, con tàu từ thế kỷ 20 này sẽ nằm dưới đáy vịnh ở độ sâu 55 m, ngoài khơi Destin (bang Florida) - một thị trấn nghỉ dưỡng và là “thiên đường” câu cá, nổi tiếng với những bãi cát trắng cùng làn nước xanh ngọc. Phần boong tàu dự kiến ​​sẽ nằm ở độ sâu khoảng 15 m dưới mặt nước.

Tàu SS United States được lai dắt vào Vịnh Mexico để đánh chìm. (Ảnh: NY Times)

SS United States - một biểu tượng về sự sang trọng trên đại dương thời hậu Thế chiến II - từng đưa giới thượng lưu và những người nổi tiếng vượt Đại Tây Dương với tốc độ đến nay vẫn chưa có đối thủ. Con tàu đã ngừng hoạt động vào năm 1969, khi ngành hàng không thương mại ngày càng trở nên phổ biến.

Tàu SS United States từng nằm neo đậu gần 30 năm tại Philadelphia và tưởng chừng sẽ bị bán làm phế liệu, trước khi chính quyền hạt Okaloosa (bang Florida) quyết định mua lại con tàu như một phần của dự án trị giá 13 triệu USD.

David Lawrence - thành viên tổ chức SS United States Conservancy, đơn vị đã bán con tàu cho hạt Okaloosa - chia sẻ với đài PBS: “Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng con tàu này sẽ không biến mất vĩnh viễn”.

Sau khi nhận được sự cho phép từ Lực lượng Tuần duyên Mỹ cùng các cơ quan chức năng khác, con tàu đã được lai dắt đến một xưởng đóng tàu ở Mobile (bang Alabama), để chuẩn bị cho việc đưa xuống đáy biển.

Kế hoạch đặt ra là biến con tàu đã ngừng hoạt động này thành thứ mà hạt Okaloosa kỳ vọng sẽ là rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

SS United States sẽ góp mặt trong một quần thể gồm hơn 500 công trình dưới nước khác - vốn được hình thành từ xác của nhiều con tàu đắm - tạo nên một “thiên đường” cho thợ lặn, được biết đến với tên gọi các Rạn san hô nhân tạo Destin-Fort Walton Beach.