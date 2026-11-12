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Thế giới

Lộ diện người có thể kế nhiệm CEO Nvidia Jensen Huang

Bình Giang

TPO - CEO Jensen Huang của Nvidia chưa bao giờ chính thức chỉ định người kế nhiệm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cho rằng có 2 nhân vật đặc biệt có khả năng trở thành ứng viên kế nhiệm ông, ít nhất trong ngắn hạn.

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CEO Jensen Huang của Nvidia. (Ảnh:Reuters)

Hai người đó là Ian Buck - kỹ sư hàng đầu của Nvidia, và Giám đốc tài chính Colette Kress.

Reuters dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Hội đồng quản trị Nvidia họp trong ngày 12/11 để quyết định liệu có cách chức ông Huang hay không, trong bối cảnh nhà cung cấp bộ xử lý AI hàng đầu thế giới đang lo ngại về mối quan hệ ngoài hôn nhân của vị lãnh đạo này. Nvidia phản hồi đề nghị bình luận về cuộc họp hội đồng quản trị.

Ông Jensen Huang không phải là một CEO thông thường. Ông là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghệ, có phong cách gắn với chiếc áo khoác da và vai trò truyền bá sức mạnh của chip Nvidia. Ông đã xây dựng công ty từ bộ xử lý phục vụ trò chơi điện tử, đưa Nvidia thành một tập đoàn hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới.

“Jensen Huang là một ngôi sao trong ngành công nghiệp này. Ông có cá tính mạnh, thường xuyên phát biểu thẳng thắn và gần như đồng nghĩa với thương hiệu Nvidia. Một nhà lãnh đạo như vậy rất khó có người thay thế”, Anna Wu, nhà sáng lập Floodlines Research tại Sydney, nhận định.

Lo ngại này góp phần khiến cổ phiếu Nvidia bị bán tháo, làm vốn hóa thị trường của công ty giảm 600 tỷ USD trong tuần này, qua đó khiến Nvidia tụt xuống vị trí doanh nghiệp có giá trị lớn thứ 2 thế giới.

Cho đến nay đã có những đồn đoán về người có thể được lựa chọn thay thế nếu ông Huang bị cách chức, bao gồm lãnh đạo một tập đoàn chip đối thủ, chẳng hạn CEO Arm Rene Haas; Jeff Fisher - đã có 32 năm làm việc tại Nvidia; và 1 trong 2 người con của ông Huang, cả 2 đều giữ vị trí điều hành tại công ty.

Theo một số nhà phân tích, một trong những phương án đơn giản nhất để lấp khoảng trống lãnh đạo là lựa chọn người thường xuyên đồng hành cùng ông Huang trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hằng quý: Giám đốc tài chính Colette Kress.

Bà Kress, 59 tuổi, gia nhập Nvidia năm 2013, sau thời gian dài làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn khác, trong đó có Microsoft, Cisco và nhà sản xuất chip Texas Instruments. Trang tin Semafor dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, một số thành viên hội đồng quản trị Nvidia ủng hộ việc bổ nhiệm bà làm CEO lâm thời.

“Colette Kress là lựa chọn rõ ràng nhất để ổn định tình hình công ty. Bà đã giữ chức CFO trong 13 năm và luôn cùng ông Huang chủ trì các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh. Vì vậy, bà là gương mặt quen thuộc và đáng tin cậy đối với thị trường vào thời điểm thị trường đang rất cần một tiếng nói như vậy”, Josh Gilbert, nhà phân tích trưởng tại nền tảng giao dịch eToro, nhận định.

Tuy nhiên, ông cho rằng vị trí CEO chính thức lại là một câu chuyện khác, bởi lợi thế cạnh tranh của Nvidia nằm ở công nghệ, và hội đồng quản trị nhiều khả năng sẽ muốn một kỹ sư đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất.

“Một người như Ian Buck, người đứng đầu phát triển nền tảng phần mềm giúp các nhà phát triển gắn bó với chip Nvidia, là cái tên có thể được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong danh sách ứng viên nội bộ”, ông Gilbert nói.

Ian Buck gia nhập Nvidia năm 2004, góp phần đưa AI lên các dòng chip của công ty và giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống phần mềm CUDA. Khả năng giải quyết những vấn đề kỹ thuật cực kỳ phức tạp của ông có thể đóng vai trò then chốt trong việc định hướng phát triển Nvidia, bất kể ai đảm nhiệm vị trí CEO.

Hiện ông Buck phụ trách các sản phẩm phần cứng và phần mềm AI của Nvidia, trên cương vị người đứng đầu mảng sản phẩm AI dành cho các hệ thống điện toán quy mô siêu lớn. Ông có bằng tiến sĩ của Đại học Stanford, với công trình nghiên cứu đặt nền tảng cho các sản phẩm phần mềm tập trung vào AI tại nhà sản xuất chip có trụ sở ở California này.

Dữ liệu trên trang web dự đoán Polymarket cho thấy, xác suất ông Huang từ chức hoặc bị cách chức trước cuối năm là 83%. Trong số các ứng viên kế nhiệm, Ian Buck được đánh giá cao nhất, tiếp theo là Colette Kress. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên thị trường dự đoán này còn thấp.

Theo Reuters

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#Jensen Huang #Nvidia #Chip AI #Bê bối tình ái

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