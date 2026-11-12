Quốc hội tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết sau chất vấn

TPO - Trên cơ sở chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ, chuẩn bị dự thảo nghị quyết đảm bảo rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, khả thi, hiệu quả cao, thuận lợi trong triển khai thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát.

Chiều 12/11, phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2.

Cùng tham gia trả lời chất vấn có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc chất vấn. Ảnh: Như Ý

Theo Chủ tịch Quốc hội, hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn lần này là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy không khí nghị trường diễn ra sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.

Các đại biểu hỏi cơ bản ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi chất vấn, trao đổi thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện; với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới, quyết liệt hơn, có giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn.

“Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ đã thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao, nắm chắc lĩnh vực quản lý và yêu cầu thực tiễn, trả lời không né tránh, cam kết, đề ra nhiều giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Thủ tướng Chính phủ cùng hai Bộ trưởng trả lời chất vấn. Ảnh Như Ý

Trên cơ sở chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ, chuẩn bị dự thảo nghị quyết đảm bảo rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, khả thi, hiệu quả cao, thuận lợi trong triển khai thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; sau đó xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối Kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện.

Đồng thời, Chính phủ cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

“Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết, đảm bảo những vấn đề đã được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.