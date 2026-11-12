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Kết nối trục không gian quốc lộ 1A đến sân vận động Olympic trong năm 2027

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ triển khai kết nối dọc quốc lộ 1A đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027.

Ngày 12/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ các dự án, công trình trọng điểm áp dụng phương thức đối tác công tư (PPP).

Nhấn mạnh tính cấp thiết của các dự án, người đứng đầu chính quyền thành phố chỉ đạo các địa phương có dự án đi qua phải dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư. Trong đó, Trục không gian quốc lộ 1A là một trong những công trình trọng điểm nhận được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương.

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Công trình được phá dỡ phục vụ dự án Trục không gian quốc lộ 1A. Ảnh: Duy Phạm

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ triển khai kết nối dọc quốc lộ 1A đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027. Các địa phương chủ động phối hợp, giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng, kiên quyết không để sự chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà đầu tư.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ đẩy nhanh công tác quy hoạch, đảm bảo đi trước một bước làm cơ sở khẩn trương hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu khả thi. Cùng với đó, cơ quan này cần phối hợp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đặc biệt chú trọng việc bố trí tái định cư tại chỗ cho dự án trục không gian quốc lộ 1A và các dự án liên quan, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Rà soát quỹ đất thanh toán, gỡ điểm nghẽn hợp đồng BT

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại cuộc họp, kể từ khi Luật Đầu tư theo phương thức PPP có hiệu lực đầu năm 2021, Hà Nội đã triển khai 14 dự án. Trong đó có 12 dự án áp dụng hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và 2 dự án Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Các dự án quy mô lớn trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ cầu vượt sông Hồng, đường vành đai 4, tuyến kết nối sân bay đến các công trình xử lý môi trường.

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Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Đến nay, mới có 4 dự án đã ký hợp đồng và đang thi công. Còn lại 2 dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng chưa ký hợp đồng và 8 dự án mới dừng ở bước phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đánh giá tiến độ triển khai khối lượng công việc lớn này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết phần lớn các dự án có chuyển biến tích cực. Dù vậy, một số công trình đang chậm nhịp do phát sinh vướng mắc về mặt bằng, quy hoạch và thủ tục quỹ đất thanh toán.

Ông Tuấn lưu ý, việc xác định quỹ đất thanh toán phải thực hiện ngay từ khâu chuẩn bị, gắn với chủ trương đầu tư, giá trị dự án và phương án thanh toán. Khâu này làm kỹ sẽ tránh được những vướng mắc phát sinh khi bước vào giai đoạn ký kết hợp đồng chính thức.

Để khơi thông toàn diện các dự án PPP, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị các bên khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư. Ngay khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, cơ quan chức năng và nhà đầu tư cần nhanh chóng ký kết hợp đồng, xác lập rõ quyền, nghĩa vụ và tiến độ thực hiện của từng bên.

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#Trục không gian Quốc lộ 1A #Hà Nội #Dự án PPP #Giải phóng mặt bằng #Hợp đồng BT #sân Olympic #Vingroup #giải phóng #PPP

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