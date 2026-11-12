Tổng thống Ukraine Zelensky: Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ mở ra cơ hội đàm phán với Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định những thay đổi chính trị tại Mỹ và châu Âu đang mở ra cơ hội thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga. Kiev đồng thời kêu gọi các nước châu Âu sớm thống nhất đại diện để tham gia tiến trình này với vai trò bình đẳng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/11 cho biết những biến động chính trị tại Mỹ và các nước khác đang tạo ra cơ hội để thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga, trong bối cảnh các bên đều mong muốn đạt được tiến triển trước năm 2027.

Theo ông Zelensky, những thay đổi sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, cùng khả năng biến động chính trị tại châu Âu trong năm tới, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng hiện là thời điểm thích hợp để các bên tìm kiếm một kết quả thực chất. Ông cũng bày tỏ hy vọng các đặc phái viên Mỹ sẽ đưa ra những đề xuất cụ thể sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đáng chú ý, ông Zelensky nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán sắp tới. Kiev không muốn các nước châu Âu chỉ đứng ngoài hoặc tham gia với tư cách quan sát, mà cần có vị thế bình đẳng tại bàn đàm phán.

"Chúng tôi không muốn châu Âu đứng ngoài lề, không tham gia các cuộc họp. Chúng tôi muốn họ tham gia bình đẳng trong lần tới vì điều đó là hoàn toàn công bằng", ông nói.

Tổng thống Ukraine kêu gọi các đồng minh châu Âu sớm thống nhất những nhà lãnh đạo đại diện cho khu vực, đồng thời cho rằng việc lựa chọn này cần được hoàn tất ngay trong tháng 11.

"Chúng ta cần phải chọn ra người sẽ đại diện cho châu Âu. Chúng ta cần phải chọn ra những nhà lãnh đạo cụ thể vào tháng 11", tổng thống nhấn mạnh.

Hiện các nước châu Âu vẫn chưa đạt được đồng thuận về một đại diện chung. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trước đó cũng cảnh báo tình trạng thiếu phối hợp giữa các quốc gia châu Âu có thể tạo lợi thế cho những bên muốn xung đột tiếp diễn.

Trong khi đó, vấn đề lãnh thổ vẫn được xem là trở ngại lớn nhất trong các cuộc thương lượng. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết các bên cũng đang thảo luận về khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, có thể liên quan đến tối đa 1.200 người.

Tầm quan trọng của đối thoại Mỹ-Nga

Trước đó, Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông rất hy vọng các đặc phái viên của Mỹ sẽ trở lại Dublin với những đề xuất cụ thể. Đồng thời, ông tuyên bố rằng mặc dù ông không thực sự tin tưởng vào điều đó, "nhưng vẫn còn hy vọng".

"Chúng tôi hiểu rõ đối thủ của mình là ai và họ sẽ không hài lòng với mọi thứ. Nhưng liệu có thể có tiến triển không? Có. Nhiều điều phụ thuộc vào hình thức đối thoại giữa phía Mỹ và Nga. Tôi không biết họ sẽ chọn hình thức nào", ông Zelensky nói.

Tổng thống tin rằng việc Mỹ đạt được kết quả trong năm nay là rất quan trọng. Ông nói thêm rằng, theo quan điểm của ông, phía Mỹ thực sự rất mong muốn điều này.

"Với tất cả những chi tiết này, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả. Chúng ta đang sống trong thời chiến, vì vậy đương nhiên, chúng tôi muốn đạt được một kết quả nào đó vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để điều đó xảy ra", ông nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hôm nay, trước khi tới Dublin gặp ông Zelensky.