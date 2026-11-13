Bệnh viện gần 1.800 tỷ đồng vừa khai trương đã dùng xô hứng nước giờ ra sao?

TPO - Sau khoảng 1 tháng triển khai sửa chữa, các vị trí thấm dột, ẩm mốc tại nhiều khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa Nam Định đã được nhà thầu kiểm tra, khắc phục.
Ngày 13/11, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 20 vị trí xảy ra hiện tượng thấm, dột tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định đã được khắc phục, xử lý dứt điểm.
Tại tầng 2, Khoa Truyền nhiễm, phía ngoài sảnh và trước cửa một số buồng bệnh, nước từ trần nhỏ giọt xuống khu vực đi lại, gây trơn trượt. Tại các vị trí này, bệnh viện phải đặt biển cảnh báo. Đến nay, các vị trí này đã được khắc phục, không còn tình trạng nước thấm từ trần chảy xuống sàn.
Tại Khoa Truyền nhiễm, khu vực phòng cấp cứu số 2 từng xuất hiện tình trạng ẩm mốc ở vị trí tường nhà vệ sinh. Đơn vị thi công đã đục bỏ lớp vữa ngoài phần tường ẩm mốc để xử lý, sau đó sơn hoàn thiện lại.
Một số vị trí bị thấm nước được nhà thầu bóc lớp trần thạch cao để xử lý. Sau khi xử lý dứt điểm tình trạng thấm nước, đơn vị thi công đã hoàn thiện lại phần trần thạch cao, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.
Như Tiền Phong đã đưa tin, Bệnh viện Đa khoa Nam Định có tổng mức đầu tư 1.775 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Công trình được khánh thành cuối tháng 6/2025.
Sau hơn 1 năm vận hành, khoảng 20 vị trí tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định được ghi nhận có hiện tượng thấm, dột phải đặt xô, chậu hứng nước và đặt biển cảnh báo trơn trượt để bảo đảm an toàn. Tình trạng thấm, dột đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra và xử lý các vị trí thấm, ngấm. Đến nay, các vị trí từng xảy ra tình trạng ẩm mốc, thấm dột đã được xử lý dứt điểm. "Thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện trong quá trình bảo hành công trình", ông Vũ Xuân Trường, Phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cho biết.
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