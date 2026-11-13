Bảo mẫu dùng dây thun bắn trẻ mầm non ở TPHCM bị truy tố

TPO - Nhiều lần dùng tay đánh và dùng dây thun bắn vào cơ thể hai bé 2 tuổi tại lớp học, nữ bảo mẫu ở TPHCM đã bị Viện Kiểm sát truy tố.

Ngày 13/11, Viện KSND Khu vực 16, TPHCM ban hành cáo trạng, truy tố bị can Triệu Thị Tâm (SN 1971, trú tại TP.Cần Thơ) về tội “Hành hạ người khác”.

Triệu Thị Tâm tại Cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, Triệu Thị Tâm là giáo viên mầm non ký hợp đồng lao động làm bảo mẫu tại Trường mầm non Lá Xanh (phường Thuận Giao, TPHCM). Trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 27/6, khi trông coi lớp Mầm ghép gồm các trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi, Tâm đã nhiều lần có hành vi bạo hành đối với các cháu L. (SN 2024) và A. (SN 2024).

Cụ thể, Tâm đã dùng tay đánh vào đầu, chân và lưng của các cháu, đồng thời dùng dây thun bắn liên tiếp vào lòng bàn chân của các nạn nhân gây tổn hại về thể chất và tinh thần.

Hành vi phạm tội này đã bị bảo mẫu N. cùng lớp ghi lại qua 6 đoạn clip. Đến đầu tháng 8, bảo mẫu N. đã đăng tải các đoạn video này lên mạng xã hội TikTok nhằm cảnh báo cộng đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thuận Giao đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời Triệu Thị Tâm lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu, chứng cứ và kết luận giám định hình sự.

Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của Triệu Thị Tâm đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục tại cơ sở mầm non.

Quá trình điều tra, bị can có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên, tuy nhiên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Với hành vi trên, bị can Triệu Thị Tâm bị truy tố ra trước tòa án cùng cấp để xét xử theo điểm a, c khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù).