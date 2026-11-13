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Giải trí

Hình ảnh đáng sợ của Trần Nghĩa

Minh Vũ

TPO - Bộ phim kinh dị “Con mắt thứ ba” gây ấn tượng với loạt teaser giới thiệu nhân vật mở “thiên nhãn” có thể nhìn thấy cõi âm và người chết. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên như Quang Tuấn, Trần Nghĩa, Ngọc Giàu.

Con mắt thứ ba (tên cũ Sợi chỉ đỏ) là phim kinh dị tâm linh của đạo diễn Hàm Trần, lấy cảm hứng từ những câu chuyện ma, truyền thuyết đô thị và những bí ẩn nằm ngoài thế giới hữu hình.

Phim xoay quanh ba nhân vật Vy, Viễn và Lạc, những con người tưởng chừng không liên quan nhưng lại bị kết nối bởi bí mật và sợi dây định mệnh vô hình.

Lạc là cô gái trẻ sở hữu khả năng nhìn thấy và giao tiếp với vong linh. Với cô, ranh giới giữa thế giới người sống và người chết chưa bao giờ thực sự tồn tại. Nhưng đằng sau linh hồn còn vương vấn nơi trần thế là bí mật gì?

Trong khi Lạc sở hữu khả năng đặc biệt một cách tự nhiên, Viễn lại tìm cách tự mình "khai nhãn". Liệu "con mắt thứ ba" là món quà, hay lời nguyền?

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Con mắt thứ ba có sự tham gia của các diễn viên nổi danh như Quang Tuấn, Trần Nghĩa, Ngọc Giàu.

Sau teaser giới thiệu Lạc, phim kinh dị tâm linh Con mắt thứ ba của đạo diễn Hàm Trần chính thức tung trailer và poster, hé lộ Viễn - gã đồ tể cuồng tín tự xưng là sứ giả của Hắc Bạch Vô Thường, tin rằng con mắt thứ ba trên trán mình đang chờ được khai mở.

Bên cạnh những hình ảnh kinh dị, trailer còn hé mở thế giới tâm linh được xây dựng qua góc nhìn của đạo diễn Hàm Trần, từ hình nhân bồi táng, những bóng đen lẩn khuất trong ngõ hẻm đến các vong linh với tạo hình riêng biệt.

Một trong những điểm nhấn là hình ảnh Hắc Bạch Vô Thường. Thay vì sử dụng nguyên mẫu quen thuộc trong văn hóa Trung Quốc, đạo diễn lựa chọn phát triển tạo hình mới với hai cây trượng mang đầu hình chiếc tai và chiếc mũi, đi kèm âm thanh lách cách đặc trưng.

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Phim kinh dị Con mắt thứ ba giới thiệu hình ảnh Hắc Bạch Vô Thường phiên bản Việt Nam.

Ê-kíp tung poster chính thức, lần đầu đặt ba tuyến nhân vật chính cạnh nhau. Ba con người tưởng chừng không liên quan được kết nối qua những câu chuyện trên podcast Con mắt thứ ba: Vy (Đoàn Minh Anh) là người dẫn podcast tâm linh, đưa những trải nghiệm của Lạc đến với thính giả. Viễn (Ba Tây) là gã đồ tể ở lò mổ heo, thính giả của Vy. Lạc (Loube Nguyễn) có khả năng đặc biệt.

Phim thể hiện khả năng nhìn thấy thế giới bên kia và thấu hiểu những mối liên hệ về số phận giữa người sống với người đã khuất.

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Đạo diễn Hàm Trần mất 5 năm để xây dựng kịch bản phim.

Đạo diễn Hàm Trần đã tốn 5 năm để xây dựng kịch bản, hình thành thế giới tâm linh trong Con mắt thứ ba. Anh tiết lộ muốn phát triển phim thành một IP có khả năng mở rộng qua các mùa phim hoặc những tác phẩm điện ảnh tiếp theo.

Anh cho rằng chất liệu từ đời sống, truyền thuyết đô thị và thế giới tâm linh vẫn còn rất phong phú, đủ sức mở ra nhiều câu chuyện độc lập nhưng có chung một thế giới kết nối.

Phim có sự góp mặt của các diễn viên như Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Loube Nguyễn, Gia Tuệ, Trần Nghĩa, Lê Bê La, Ngọc Phước

Trần Nghĩa đảm nhận vai Bảo - nhân vật có mối liên kết với Vy. Nam diễn viên tiết lộ đã trải qua ba lần casting, phải thử vai cùng hơn 10 bạn diễn nữ trước khi đạo diễn tìm được Đoàn Minh Anh cho nhân vật Vy.

Ngọc Phước (vai Giàu) chia sẻ: "Với vai Giàu, tôi phải dùng đá 'tặng', gửi nhẹ vào đầu em mình trên dưới 75 cái. Tôi nhớ lúc đó là vào buổi tối, trời mưa, anh Hàm thị phạm cho tôi bằng cách tự lấy cây đập vào đầu mình, để chứng minh cho tôi thấy nó không đau. Tất nhiên là mọi đạo cụ đều được thiết kế rất kỹ, những thứ va chạm vào cơ thể mình đều là đồ giả hết. Nhưng lúc đó tôi thật sự quá sợ và tôi đã khóc".

Con mắt thứ ba dự kiến ra mắt vào ngày 4/12.

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Đây là lần thứ ba Quang Tuấn (ảnh phải) hợp tác với đạo diễn Hàm Trần.

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#Quang Tuấn #Trần Nghĩa #Ngọc Giàu #Con mắt thứ ba #Sợi chỉ đỏ #phim kinh dị Việt

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