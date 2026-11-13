Cả showbiz rỉ tai nhau về 'kẻ săn mồi' tình dục

TPO - Từng là ngôi sao hài được yêu thích, giám khảo "Britain’s Got Talent" và tác giả sách thiếu nhi ăn khách David Walliams đang trở thành tâm điểm của bê bối tình dục nghiêm trọng. Đáng chú ý, những lời bàn tán và cảnh báo về cách ứng xử thiếu đứng đắn của nam nghệ sĩ được cho là đã xuất hiện trong giới giải trí Anh từ nhiều năm trước.

Hai ngày sau khi The Guardian và ITV News công bố cuộc điều tra kéo dài ba năm về David Walliams, dư luận Anh vẫn chưa hết xôn xao. Bên cạnh lời kể của nhiều phụ nữ cáo buộc nam nghệ sĩ lợi dụng danh tiếng để tiếp cận, thao túng những cô gái trẻ, trong đó có người mới 15 tuổi, những câu chuyện về tiếng tăm của ông trong giới giải trí cũng dần được hé lộ.

Trước khi danh tính Walliams được công khai, nam nghệ sĩ từng tìm cách ngăn báo chí đăng tải kết quả điều tra thông qua thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Anh bác yêu cầu này. Ông không kháng cáo trước hạn chót, mở đường cho hai cơ quan báo chí công bố thông tin ngày 10/11.

Sau khi David Walliams bị phanh phui bê bối tình dục, những góc khuất đời tư của ông bị truyền thông Anh bóc tách từng lớp. Ảnh: BBC.

Những lời rỉ tai về David Walliams

Những thông tin về cách Walliams tiếp cận phụ nữ trẻ không hoàn toàn mới trong giới giải trí. Theo Daily Mail, diễn viên hài Kate Smurthwaite cho biết tên Walliams nhiều lần xuất hiện trong nhóm trò chuyện WhatsApp của các nữ nghệ sĩ hài. Nhóm này được lập ra để chia sẻ cảnh báo về những người đàn ông mà phụ nữ nên thận trọng khi tiếp xúc trong quá trình đi lưu diễn hoặc làm việc trên truyền hình.

Tác giả Chloe Combi chia sẻ với BBC rằng đã nghe những lời bàn tán về cách Walliams ứng xử với nhân viên nữ trẻ trong ngành xuất bản từ hơn một thập kỷ trước. Năm 2015, một nhân vật cấp cao trong ngành từng khuyên bà cảnh báo các trường học Walliams không phải lựa chọn phù hợp cho những buổi giao lưu.

Combi cho biết thông tin bà nghe được đến từ nhiều người trong lĩnh vực xuất bản và truyền hình, dù bản thân chưa từng gặp nam nghệ sĩ.

Tại lễ trao giải British Comedy Awards năm 2004, người dẫn chương trình Jonathan Ross từng đùa sự kiện đã bước sang tuổi 15 và có thể về nhà cùng David Walliams, ám chỉ việc nam nghệ sĩ thường theo đuổi những cô gái trẻ. Câu nói được chú ý trở lại sau khi hai phụ nữ trong cuộc điều tra mới đây cho biết gặp Walliams lần đầu khi mới 15 tuổi.

Cũng trong năm 2004, khi phỏng vấn Walliams trên BBC Radio 1, người dẫn chương trình Scott Mills nhắc đến tiếng tăm trăng hoa của nam nghệ sĩ.

Năm 2006, diễn viên hài Jimmy Carr tiếp tục đùa về những cô gái mà Walliams theo đuổi. Ba năm sau, Alan Carr ví cách tác giả sinh năm 1971 tiếp cận phụ nữ như tài xế taxi bất hợp pháp, dụ khách mất cảnh giác rồi mới hành động.

Theo The Guardian, những câu đùa này cho thấy vấn đề về Walliams đã được nhắc đến rộng rãi trong giới truyền hình và hài kịch suốt nhiều năm.

Tai tiếng của Walliams rõ ràng không xa lạ trong showbiz Anh. Ảnh: Shutterstock.

Năm 2025, HarperCollins quyết định ngừng xuất bản sách mới của David Walliams sau cuộc rà soát nội bộ về những cáo buộc ông có hành vi không phù hợp với nhân viên nữ trẻ. Theo truyền thông Anh, một nhân viên cấp dưới đã phản ánh sự việc từ năm 2023.

Sau đó, nhà xuất bản được cho là áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp xúc giữa Walliams và nhân viên, trong đó có việc bố trí người thứ ba tham gia một số cuộc gặp và khuyến cáo nhân viên không đến nhà riêng của nam nghệ sĩ. Người phụ nữ đưa ra phản ánh sau đó rời công ty, được cho là theo thỏa thuận dàn xếp.

Walliams phủ nhận hành vi sai trái. Ông cho biết không được thông báo về các cáo buộc và không có cơ hội phản hồi trong quá trình HarperCollins rà soát nội bộ.

Trước đó, năm 2022, Walliams rời ghế giám khảo Britain’s Got Talent sau 10 năm gắn bó. Nguyên nhân do những đoạn ghi âm hậu trường ghi lại các nhận xét thô tục, xúc phạm thí sinh bị rò rỉ. Nam nghệ sĩ đã xin lỗi vì những phát ngôn thiếu tôn trọng.

Vì sao nhiều người e ngại lên tiếng?

David Walliams nổi tiếng qua chương trình hài Little Britain cùng Matt Lucas, sau đó trở thành gương mặt quen thuộc của truyền hình Anh với vai trò giám khảo Britain’s Got Talent từ năm 2012 - 2022. Ông còn là tác giả sách thiếu nhi ăn khách, với hàng chục triệu bản được tiêu thụ trên toàn thế giới.

Danh tiếng và sức ảnh hưởng giúp Walliams có khả năng tiếp cận nhiều nhóm người, từ người hâm mộ trẻ tuổi đến nhân viên cấp dưới trong ngành giải trí.

Những lời kể về khoảng cách tuổi tác và sự chênh lệch vị thế giữa Walliams với phụ nữ trẻ cho thấy họ có thể bị lợi dụng, thao túng khi tiếp xúc với người nổi tiếng có sức ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nỗi lo mất việc hoặc bị coi là người gây chuyện cũng có thể khiến nhiều người trong ngành chọn cách im lặng.

Lucy Beaumont thừa nhận lo sợ mất cơ hội công việc khi đứng ra tố cáo Walliams.

Diễn viên hài Lucy Beaumont là một trong những người công khai chia sẻ thông tin với báo chí. Cô cho biết khoảng ba năm trước, nghe một nhân viên truyền hình kể về việc được yêu cầu đưa những cô gái trẻ đến phòng thay đồ của Walliams.

Beaumont không trực tiếp chứng kiến sự việc, nhưng sau đó tìm cách liên hệ với cô gái liên quan và đề nghị hỗ trợ chi phí pháp lý khi biết người này đã ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin.

Cô cũng thừa nhận lo ngại việc lên tiếng có thể ảnh hưởng đến cơ hội làm việc trên truyền hình. Beaumont nhấn mạnh bản thân không thể xác nhận mọi điều cô gái kể là sự thật, nhưng muốn giúp người này có được sự bảo vệ.

Sau khi cuộc điều tra được công bố, BBC cho biết đang rà soát và gỡ một số chương trình có sự tham gia của Walliams. Công ty quản lý Independent Talent Group tuyên bố không còn đại diện cho ông. Nhà sản xuất phim Fing! cũng loại bỏ vai khách mời của nam nghệ sĩ.

Cảnh sát London đã liên hệ với The Guardian và ITV News để bảo đảm những người có thể là nạn nhân biết cách trình báo. Đến 12/11, Walliams chưa bị truy tố và cảnh sát chưa công bố ông là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự.

Nam nghệ sĩ phủ nhận các cáo buộc, khẳng định mình không phải kẻ săn mồi tình dục và không vi phạm pháp luật. Ông thừa nhận từng cư xử thiếu suy nghĩ trong một số mối quan hệ, không phải lúc nào cũng quan tâm đúng mức đến cảm xúc của người khác, nhưng bác bỏ việc lợi dụng quyền lực để thao túng phụ nữ trẻ.