Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

CEO Nvidia Jensen Huang từ chức sau bê bối tình ái, lộ diện người thay thế

Minh Hạnh

TPO - Sau cuộc họp hội đồng quản trị, tập đoàn Nvidia cho biết, ông Jensen Huang đã từ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành (CEO). Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

3ywzl3jmsflwpdwgpq6maewzqe.jpg
Cựu CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo chính thức, Nvidia cho biết Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Ngoài ra, Nvidia cũng đã bổ nhiệm ông Harvey C. Jones vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.

Ông Huang - đồng sáng lập Nvidia và hiện là cổ đông lớn thứ tư với tỷ lệ sở hữu khoảng 3,61% - sẽ không tiếp tục nằm trong hội đồng quản trị.

Ngay sau thông báo từ chức của ông Jensen Huang, cổ phiếu Nvidia đã tiếp tục giảm mạnh, tới 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Quyết định này khiến ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) mất đi người ủng hộ lớn nhất, đồng thời phủ bóng đen lên tương lai của Nvidia - nhà sản xuất chip mà chính ông Huang đã xây dựng thành một đế chế trong lĩnh vực AI.

Áp lực đối với ông Huang đã gia tăng trong những ngày gần đây, sau khi có các báo cáo cho rằng vị doanh nhân 63 tuổi này có quan hệ tình ái ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân người Trung Quốc.

Mới đây nhất, ngày 11/11, tờ New York Times đưa tin ông Huang còn có mối quan hệ với một nữ quản lý cấp cao dưới quyền mình tại công ty.

Sự ra đi của ông Huang đẩy tập đoàn trị giá 4 nghìn tỷ USD này vào tình trạng bất định, đồng thời đe dọa gây gián đoạn hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, mà trong đó ông Huang từng đóng vai trò quan trọng trong việc tái đầu tư nguồn tiền mặt dồi dào của Nvidia vào các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, các đối tác cung ứng và những phòng thí nghiệm hàng đầu trong ngành.

Việc ông Huang rời đi cũng có thể kéo theo những hệ quả sâu rộng đối với chính sách xuất khẩu chip của Mỹ, xét đến nỗ lực của ông trong việc duy trì quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc, cũng như mối quan hệ thân thiết giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Reuters

Xem thêm

#CEO Nvidia #Jensen Huang #từ chức #bê bối tình ái #Jensen Huang ngoại tình

Cùng chuyên mục

Lộ diện người có thể kế nhiệm CEO Nvidia Jensen Huang

Lộ diện người có thể kế nhiệm CEO Nvidia Jensen Huang

TPO - CEO Jensen Huang của Nvidia chưa bao giờ chính thức chỉ định người kế nhiệm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cho rằng có 2 nhân vật đặc biệt có khả năng trở thành ứng viên kế nhiệm ông, ít nhất trong ngắn hạn.

Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

TPO - Con tàu viễn dương nổi tiếng SS United States - tàu chở khách lớn nhất từng được đóng tại Mỹ và cũng là con tàu nhanh nhất thế giới - đã được đưa xuống đáy biển gần Florida vào ngày 11/11. Đây là một kế hoạch đánh chìm có chủ đích nhằm biến con tàu này thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thăm chính thức Nhật Bản từ 8-11/11/2026

Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo

TPO - Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ 8-11/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, nhất trí đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới lên tầm cao mới, với định hướng quan hệ là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Nvidia tìm người thay thế CEO Jensen Huang sau loạt bê bối ngoại tình

Nvidia tìm người thay thế CEO Jensen Huang sau loạt bê bối ngoại tình

TPO - Theo một nguồn thạo tin, hội đồng quản trị của Nvidia đang phối hợp với một đơn vị bên ngoài để tìm kiếm người thay thế vị trí giám đốc điều hành (CEO) của ông Jensen Huang. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin về việc ông Huang vướng vào nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Tin nóng quốc tế 12/11: Hơn 400.000 người xuống đường biểu tình ở Tây Ban Nha

TPO - Hàng trăm nghìn người đã xuống đường tại Barcelona (Tây Ban Nha), phản đối giá thuê nhà tăng vọt, yêu cầu bảo vệ quyền lợi người thuê. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha chuẩn bị tổ chức bầu cử quốc hội sớm, giữa lúc khủng hoảng nhà ở ngày càng gây sức ép lên chính phủ.

Kết quả khiêm tốn của cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

Kết quả khiêm tốn của cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

TPO - Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi với một thỏa thuận nguyên tắc về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn, cùng kế hoạch cho các hoạt động ngoại giao tiếp theo. Các cuộc thảo luận kéo dài gần năm giờ vào ngày 10/11 và chưa đầy hai giờ vào ngày 11/11.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe