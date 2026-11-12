Người phụ nữ thay tỷ phú Jensen Huang lãnh đạo Nvidia là ai?

TPO - Bà Colette Kress - Giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia, dự kiến sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền, thay thế ông Jensen Huang, công ty thông báo ngày 12/11.

Bà Colette Kress trở thành CEO tạm quyền của Nvidia. (Ảnh: Reuters)

Bà sẽ trở thành người dẫn dắt hãng sản xuất chip xử lý cho những siêu máy tính tiên tiến nhất thế giới và các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Bà Kress được bổ nhiệm sau khi hội đồng quản trị công ty cách chức nhà đồng sáng lập kiêm CEO Jensen Huang, giữa bê bối vì 2 mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có mối quan hệ với người phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Bà Kress gia nhập Nvidia từ tháng 9/2013, với vai trò Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính và giữ chức vụ này kể từ đó.

Bà thường xuyên xuất hiện cùng ông Jensen Huang trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hằng quý của công ty.

Doanh thu của Nvidia đạt 4,13 tỷ USD trong năm tài chính mà bà gia nhập công ty, tăng lên 215,9 tỷ USD trong năm tài chính 2026.

Trước khi đầu quân cho Nvidia, bà Kress đã có 8 năm đảm nhiệm các vị trí liên quan đến tài chính tại Texas Instruments. Sau đó, bà làm việc tại Microsoft từ năm 1997 - 2010.

Tại Microsoft, năm 2006, bà trở thành Giám đốc tài chính của bộ phận Server and Tools, chịu trách nhiệm về chiến lược tài chính, công tác lập kế hoạch và báo cáo.

Năm 2010, bà chuyển sang Cisco, với vị trí Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính của bộ phận Tài chính Công nghệ và Vận hành kinh doanh. Tại đây, bà phụ trách chiến lược tài chính và phát triển kinh doanh.

Bà rời Cisco để chuyển sang Nvidia vào năm 2013.

Theo báo cáo thường niên của Nvidia nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, bà Kress có bằng cử nhân khoa học chuyên ngành tài chính của Đại học Arizona và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Southern Methodist.

Theo tạp chí Fortune năm 2024, bà gia nhập Nvidia sau gần 25 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn công nghệ lớn.

Bà từng chia sẻ với Fortune rằng Nvidia là công ty có quy mô nhỏ nhất mà bà từng làm việc.

Theo bản tuyên bố ủy quyền của công ty, các giám đốc điều hành tại Nvidia được tuyển dụng theo chế độ làm việc không xác định thời hạn và không có các thỏa thuận lao động, trợ cấp thôi việc hoặc thay đổi quyền kiểm soát riêng biệt.

Các hồ sơ pháp lý cho thấy thu nhập của bà Kress bao gồm cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.

Tạp chí Forbes xếp bà Kress ở vị trí thứ 32 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2026.

Số cổ phiếu bà sở hữu tại Nvidia được định giá khoảng 750 triệu USD, tính theo giá đóng cửa ngày 11/11, giảm so với mức hơn 1 tỷ USD khi cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng trước.

Vai trò khó thay thế

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Phố Wall dự kiến mở cửa giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/11 (giờ Mỹ), sau khi Nvidia thông báo CEO Jensen Huang từ chức. Diễn biến này khiến ngành công nghiệp AI mất đi một trong những nhân vật ủng hộ mạnh mẽ nhất. Cổ phiếu Nvidia giảm 10% trước khi thị trường mở cửa, và đà giảm tăng tốc sau khi công ty công bố thông tin ông rời vị trí lãnh đạo.

Trong hơn 3 thập kỷ, ở cương vị CEO của Nvidia, ông Jensen Huang đã xây dựng mạng lưới quan hệ với các ông trùm công nghiệp và nguyên thủ quốc gia. Đây là những mối quan hệ mà bất kỳ người kế nhiệm tiềm năng nào cũng khó có thể dễ dàng xây dựng lại.

Đáng chú ý, ông Huang đã tạo dựng mối quan hệ thân thiện với Tổng thống Donald Trump. Trong những ngày gần đây, ông Trump đã lên tiếng bảo vệ vị CEO này.

“Tôi nghĩ ông ấy là một người đáng kính. Ông ấy đã làm được một công việc tuyệt vời cho đất nước chúng ta”, Trump nói với các phóng viên đầu tuần này.

Cuối ngày 11/11, trang blog tài chính ZeroHedge đăng tải trên mạng xã hội X dòng trạng thái: “Elon, hãy tuyển dụng Jensen đi”.

“Đó sẽ là một vinh dự”, ông chủ SpaceX trả lời, dù không nói rõ ông muốn tuyển ông Jensen Huang vào công ty nào trong số những doanh nghiệp mà ông đang điều hành.

Ông Musk tuyển dụng ông Huang sẽ không phải điều quá bất ngờ, vì 2 người có quan hệ hợp tác lâu năm và có vẻ thân thiết.

Năm 2016, ông Huang đích thân giao chiếc siêu máy tính AI đầu tiên của Nvidia, được trang bị chip của hãng, cho ông Musk. Khi đó, ông Musk là đồng sáng lập một phòng nghiên cứu còn ít được biết đến mang tên OpenAI.

Hiện nay, SpaceX – tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và AI của Musk – là một khách hàng lớn mua chip Nvidia.

Tháng trước, Financial Times đưa tin SpaceX đang tìm cách huy động 40 tỷ USD để mua chip Nvidia.