Hàng trăm người mẫu đổ bộ Hà Nội

TPO - 14 nhà thiết kế và hàng trăm người mẫu sẽ quy tụ tại ba đêm diễn của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 diễn ra từ ngày 26-28/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Bước sang mùa thứ 22, Vietnam International Fashion Week đánh dấu sự phát triển mới, chú trọng tạo cơ hội để thế hệ nhà thiết kế trẻ khẳng định bản sắc, phát huy tiềm năng và từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ thời trang quốc tế.

Với định hướng lấy thế hệ kế cận làm động lực phát triển, Vietnam International Fashion Week mong muốn thúc đẩy sự giao thoa giữa các thế hệ sáng tạo, góp phần kiến tạo một nền thời trang Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới.

14 nhà thiết kế và hàng trăm người mẫu quy tụ tại ba đêm diễn của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026.

Điểm khác biệt của mùa năm nay là vị trí mở màn lần đầu được trao cho ba gương mặt chiến thắng cuộc thi Nhà thiết kế trẻ Việt Nam, thay vì những tên tuổi nổi tiếng như thông lệ.

Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á, đại diện ban tổ chức - cho biết đây là cơ hội để những tài năng mới thể hiện bản lĩnh, dấu ấn sáng tạo, đồng thời cam kết tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát triển thế hệ kế cận cho thời trang Việt.

“Thời trang là thế giới không ngừng chuyển động, nơi những giới hạn cũ liên tục được phá vỡ để mở ra những cơ hội và không gian sáng tạo mới. Mùa giải năm nay đánh dấu một bước chuyển đầy ý nghĩa khi sân khấu mở màn không dành cho những tên tuổi đã thành danh, mà được trao cho các nhà thiết kế trẻ", bà Trang Lê chia sẻ.

Tuần lễ thời trang năm nay còn quy tụ nhiều tên tuổi của làng thời trang Việt. Hai gương mặt nhà thiết kế gạo cội là Đức Hùng, Mai Lâm đảm nhận vai trò kết màn trong chương trình.

Mai Lâm nổi bật với phong cách Wearable Art, kết hợp chất liệu truyền thống với chất liệu công nghiệp, họa tiết dân gian cùng phom dáng suông hoặc bất đối xứng. Trong khi đó Đức Hùng được công chúng biết đến từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992, khi thiết kế thời trang cho á hậu Vi Thị Đông. Bên cạnh áo dài, Đức Hùng còn có nhiều năm tham gia sáng tạo trang phục cho chương trình Táo quân.

Sự kết hợp giữa những tên tuổi giàu kinh nghiệm và các nhà thiết kế trẻ tạo nên bức tranh thời trang đa sắc màu, giúp kết nối các thế hệ, khơi mở tiềm năng sáng tạo và xây dựng nền tảng phát triển cho thời trang Việt Nam.