406 chương trình rộn ràng đón Ngày Văn hóa Việt Nam

TPO - Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc với hơn 400 chương trình, hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố. Từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm di sản đến lễ hội truyền thống và trải nghiệm văn hóa cộng đồng, chuỗi sự kiện tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, thưởng thức các giá trị văn hóa dân tộc.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến đầu tháng 11, cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cả 34 tỉnh, thành phố đều đã ban hành kế hoạch triển khai, với nhiều sự kiện được tổ chức tại các không gian công cộng, di tích lịch sử, thiết chế văn hóa và khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay diễn ra vào ngày 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Chuỗi chương trình nghệ thuật quy mô tại Hà Nội, TPHCM

Tại Hà Nội, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tập trung từ ngày 21-24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra sáng 21/11 tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, với các hoạt động dâng hương, diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật.

Không gian quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ bố trí ba sân khấu, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật như chèo, cải lương, múa rối, xiếc và kịch. Các chương trình biểu diễn kết hợp hoạt động giao lưu nghệ sĩ, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống, phục vụ người dân và du khách.

Cả nước đã chuẩn bị hàng trăm chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Bên cạnh các sân khấu, Hà Nội tổ chức những không gian giới thiệu làng nghề, phố nghề, triển lãm văn hóa và ứng dụng công nghệ số. Tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, công chúng có thể trải nghiệm thực tế ảo, thực tế tăng cường để tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử.

Điểm nhấn tại Thủ đô là chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình có quy mô phục vụ khoảng 50.000 khán giả, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, kết hợp trình diễn pháo hoa, được truyền hình trực tiếp.

Trước đó, sáng 24/11, lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, nhắc lại dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam.

Tại TPHCM, nhiều hoạt động được tổ chức trong lĩnh vực nhiếp ảnh, âm nhạc, văn học và nghệ thuật công cộng. Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế với chủ đề TPHCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai dự kiến diễn ra từ ngày 19-24/11 tại công viên Lê Văn Tám, Đường sách Nguyễn Văn Bình, đường Đồng Khởi và một số không gian khác.

Ngày 23/11, Liên hoan Âm nhạc quốc tế HOZO 2026 dự kiến có sự kiện khởi động tại công viên bờ sông Sài Gòn. Thành phố cũng lên kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật trình chiếu ánh sáng 3D Mapping tại khu vực phía trước trụ sở UBND TPHCM, giới thiệu những hình ảnh về lịch sử và văn hóa bằng công nghệ trình chiếu hiện đại.

Di sản, lễ hội truyền thống trở thành điểm nhấn

Nhiều địa phương lựa chọn những loại hình di sản, nghệ thuật dân gian và sinh hoạt văn hóa đặc trưng để xây dựng chương trình hưởng ứng.

Tại Bắc Ninh, dân ca quan họ là nội dung trọng tâm với Liên hoan các làng quan họ gốc diễn ra từ ngày 16-18/11 và chương trình hát quan họ trên thuyền vào tối 23/11.

Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22 và 23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chương trình kết hợp trình diễn di sản, giới thiệu phong tục, sinh hoạt cộng đồng và các môn thể thao truyền thống.

Các địa phương lựa chọn những loại hình di sản, nghệ thuật dân gian và sinh hoạt văn hóa đặc trưng để xây dựng chương trình hưởng ứng.

Ở miền Trung, TP Huế tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 22-24/11, giới thiệu nghệ thuật bài chòi, áo dài, nghề thủ công, ẩm thực truyền thống và các giá trị di sản cố đô. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị ứng dụng công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế là một trong những hoạt động đáng chú ý.

Đà Nẵng dự kiến tổ chức trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn vào ngày 23/11, tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật ngày 24/11.

Tại Khánh Hòa, đêm nghệ thuật Thanh âm quê hương dự kiến diễn ra tối 22/11 tại quảng trường 16 Tháng 4 (Phan Rang, Khánh Hòa) kết hợp các hoạt động trải nghiệm văn hóa Chăm. Ngày 24/11, các di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý dự kiến mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách.

Ở khu vực Nam Bộ, Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18-24/11, gắn với lễ hội Ok Om Bok và hoạt động đua ghe Ngo của đồng bào Khmer.