Các cuộc họp kéo dài, thảo luận đến cùng để tìm ra Hoa hậu, Á hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết Ban giám khảo thảo luận đến cùng những ý kiến khác biệt khi lựa chọn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo ông, cuộc thi kiên định với các giá trị cốt lõi, đồng thời đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với người giành danh hiệu.

Thảo luận đến cùng để chọn Top 3

Tại giao lưu trực tuyến cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Báo Tiền Phong sáng 11/11, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi - chia sẻ về kết quả, tiêu chí đánh giá và định hướng dành cho các hoa hậu, á hậu.

Nhìn lại 6 tháng tổ chức, ông nêu ba điều tâm đắc: sự an toàn, quy mô và chất lượng chuyên môn. Theo ông, an toàn được chú trọng từ các chuyến trải nghiệm, sức khỏe thí sinh đến truyền thông.

Ông đánh giá đây là một trong những mùa thi có quy mô lớn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam, xét về sân khấu, chất lượng nghệ thuật, khán giả, thời gian và phạm vi hoạt động.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ tại giao lưu trực tuyến sáng 11/11. Ảnh: Trọng Tài.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhận định Ban giám khảo đã lựa chọn công tâm, khách quan trên cơ sở theo dõi lâu dài, xem xét nhiều yếu tố. Ông ghi nhận sự đồng tình, chia sẻ từ công chúng, đồng thời cho biết còn những băn khoăn, câu hỏi.

“Ngoài câu trả lời từ Ban giám khảo, Ban tổ chức thì thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Chúng ta cùng chờ đợi”, ông nói.

Theo Trưởng Ban giám khảo, chấm thi là quá trình kéo dài từ sơ khảo, thời gian 53 thí sinh ở nhà chung, đêm chung khảo đến vòng chung kết. Các tiểu ban, Ban tổ chức và Ban giám khảo có nhiều cơ hội tiếp xúc, đồng hành, tìm hiểu thí sinh trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng.

Ông cho biết các cuộc họp kéo dài, thảo luận sôi nổi và tôn trọng sự khác biệt. Với nhận xét trái chiều, chưa thống nhất, ban giám khảo tiếp tục trao đổi đến cùng để tìm tiếng nói chung, giải pháp cuối cùng là thiểu số thuận theo đa số.

Nói về ưu điểm của từng người, ông đánh giá Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trưởng thành qua từng ngày, thể hiện sự khiêm nhường, cầu thị và mong muốn hoàn thiện. Ở Á hậu 2 Lê Phương Nghi, ông ghi nhận bản lĩnh, trí tuệ và tính kiên định. Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh để lại ấn tượng về sự hồn nhiên, trong trẻo, giàu cảm xúc, dễ tạo đồng cảm với người tiếp xúc.

Trước nhận xét Top 3 mang vẻ đẹp hiện đại, khác lựa chọn trước đây, ông cho biết ban tổ chức luôn lắng nghe phản hồi. Theo ông, các giá trị cốt lõi được giữ vững nhưng cần thể hiện cụ thể, phù hợp từng giai đoạn.

“Không phải chúng ta coi nhẹ giá trị truyền thống, nhưng nếu chỉ là truyền thống thôi thì chưa đủ, chúng ta phải có thêm vẻ đẹp của sự hiện đại, hội nhập”, ông nói. Ông nhấn mạnh sự tự tin, bản lĩnh, khả năng tiếp thu tri thức và cho rằng lựa chọn năm nay phù hợp với những yêu cầu mới và cao hơn.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn tiếp tục học tập, hoàn thiện bản thân và thực hiện các dự án nhân ái. Ảnh: Trọng Tài.

Người trẻ phải dám đối diện thất bại

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, chủ đề “Miền Hương Sắc” là định hướng xuyên suốt để thiết kế hoạt động, câu hỏi và các phần thi. Bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến cần có nội hàm cụ thể, được thể hiện qua từng trải nghiệm.

Với nhan sắc, ông cho biết cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản, không can thiệp. Việc đánh giá gồm các chỉ số có thể lượng hóa về tỷ lệ cơ thể, sự phù hợp với lứa tuổi, cùng những yếu tố được cảm nhận, xem xét bởi hội đồng chuyên môn.

Ở tiêu chí văn hóa, ông đề cập vẻ đẹp nội tâm, các giá trị truyền thống được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và xã hội. Thí sinh cần tích lũy, học hỏi để thể hiện bản sắc phụ nữ Việt Nam, kể cả khi có cơ hội tham gia những cuộc thi quốc tế.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết cuộc thi giữ vững các giá trị cốt lõi, đồng thời đặt ra yêu cầu mới, cao hơn với những người giành danh hiệu. Ảnh: Trọng Tài.

Yến Trang, Khánh Linh và Phương Nghi nhận những câu hỏi về việc học, hoạt động cộng đồng và định hướng tương lai. Ảnh: Trọng Tài.

Về trí tuệ, trình độ học vấn là một thước đo, bên cạnh tài năng, ngoại ngữ và khả năng tiếp nhận kiến thức. Ông nhắc đến sự đa dạng ngành học, thành tích học tập, học bổng quốc tế của thí sinh, coi đây là nền tảng để các cô gái tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Với cống hiến, điều ông quan tâm là người trẻ dám vượt qua nỗi sợ, chấp nhận đối diện thất bại và biến mong muốn giúp đỡ người khác thành hành động. Theo ông, nhan sắc, chiều sâu văn hóa, tri thức và ngoại ngữ đều cần hướng đến việc đóng góp cho xã hội.

Lý giải việc tổ chức nhiều chuyến đi về các miền văn hóa khác nhau, Trưởng Ban tổ chức cho biết sự trưởng thành của thí sinh là đích đến của cuộc thi. Ở tuổi đôi mươi, nhiều cô gái chưa có điều kiện đến nhiều nơi, trong khi việc đánh giá và kỳ vọng cống hiến cần gắn với những điều họ được học, được biết.

Tại Kinh Bắc, thí sinh tìm hiểu quan họ, tranh Đông Hồ, tiếp xúc nghệ nhân. Từ hiểu biết ấy, các cô gái có thể nghĩ đến cách giữ gìn di sản, đưa sản phẩm văn hóa đến gần người trẻ và giới thiệu ra quốc tế.

Với Lai Châu, Ban tổ chức muốn thí sinh tìm hiểu cuộc sống khó khăn của đồng bào, trẻ em, thầy cô và những người lính nơi biên giới. Ông mong sau chuyến đi, các cô gái có thêm vốn sống, cái nhìn toàn diện, biết đồng cảm trước hoàn cảnh thiếu may mắn và tìm cách đóng góp.

Nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá sự khiêm nhường, luôn học hỏi là ưu điểm của Hoa hậu Nguyễn Yến Trang. Ảnh: Trọng Tài.

Giúp Hoa hậu, Á hậu thực hiện khát vọng

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết trân trọng việc Top 3 vẫn là sinh viên, còn phụ thuộc gia đình nhưng đã nghĩ đến những dự án cộng đồng. Ông xem đó là những “mầm thiện” mà Ban tổ chức và Báo Tiền Phong có trách nhiệm hỗ trợ để phát triển.

“Chúng tôi rất mong muốn và cam kết đồng hành các bạn trên từng dự án”, ông khẳng định. Theo ông, kinh nghiệm, năng lực, uy tín tờ báo cùng ý nghĩa nhân văn của dự án là cơ sở để vận động sự ủng hộ về tinh thần và vật chất.

Ông nhắc đến các hoạt động cộng đồng của Báo Tiền Phong như Chủ nhật Đỏ, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, học bổng Nâng bước thủ khoa… Tờ báo cũng đang phối hợp với các bên xây trường học, nhà ở cho cựu thanh niên xung phong và chuẩn bị quà Tết cho đồng bào khó khăn.

Một số hình ảnh Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tại giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Tiền Phong sáng 11/11. Ảnh: Trọng Tài.

Về việc cân bằng học tập, công việc và phát triển bản thân của Top 3 Hoa hậu Việt Nam, ông thừa nhận đây là bài toán khó. Đăng quang khép lại một hành trình, nhưng mở ra chặng đường dài hơn với những lựa chọn về nghề nghiệp và định hình con đường phát triển trong tương lai.

Ban tổ chức cùng các người đẹp, gia đình và nhà trường thảo luận để tìm hướng đi phù hợp mong muốn, năng lực của từng người, tôn chỉ cuộc thi và điều kiện thực tế. Có người tiếp tục học tập, theo nghề giáo, có người muốn kinh doanh, hoạt động văn hóa nghệ thuật hoặc dự thi sắc đẹp.

Theo ông, tinh thần là hỗ trợ tối đa để các cô gái phát huy sở trường, tài năng, khát vọng, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức, khả năng thành công trước khi lựa chọn. Khi xác định phương án, Ban tổ chức gồm Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media sẽ đồng hành, tạo điều kiện để các hoa hậu, á hậu thực hiện mục tiêu.