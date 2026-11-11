Hoa hậu Yến Trang: 'Mẹ dặn tôi giữ kỷ luật, sống biết mình, biết ta'

TPO - Nguyễn Yến Trang xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội quý báu để rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Với danh hiệu Hoa hậu, cô luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, đó là sống kỷ luật, dù là ai, ở cương vị nào cũng phải "biết mình, biết ta".
TPO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi cho biết cô chưa từng yêu nhưng mong muốn kết hôn sớm vì là người khá truyền thống. Tuy nhiên, hiện tại cô tập trung hoàn thành tốt việc học, có tri thức để cống hiến.
TPO - Nguyễn Yến Trang từng mong vào Top 3, Trần Xuân Khánh Linh đặt mục tiêu Top 5, còn Lê Phương Nghi dành nhiều tháng luyện kỹ năng trước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Ngay trước khoảnh khắc công bố tân Hoa hậu Việt Nam 2026, MC Đức Bảo bất ngờ xin nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - chờ thêm một chút. Nam MC tiết lộ câu chuyện phía sau lời đề nghị khiến khán giả thêm hồi hộp.
TPO - Bà Nguyễn Thị Bích Đào cho biết Trần Xuân Khánh Linh từng nói với mẹ mong đạt giải để thực hiện thêm nhiều dự án nhân ái, dùng tiền thưởng giúp người khó khăn. Chứng kiến con trưởng thành, tiến bộ, bà ví ba tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam là một “khóa học cao học” thành công.
TPO - Sáng 11/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Tiền Phong. Trở về ngôi nhà Tiền Phong - khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - tân hoa hậu và hai á hậu có thêm dịp chia sẻ cảm xúc sau đêm đăng quang, nhìn lại hành trình chinh phục danh hiệu và những dự định trong nhiệm kỳ mới.
TPO - Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang chia sẻ dự định thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm cống hiến hết mình cho cộng đồng, xã hội. Trong đó, cô mong muốn được lan tỏa, quảng bá văn hóa, du lịch các vùng miền và bắt đầu từ Hải Phòng, nơi lưu dấu một hành trình thanh xuân rực rỡ.
TPO - Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại với nhiều hoạt động nổi bật, từ thảm đỏ, các tiết mục nghệ thuật đến phần trình diễn của thí sinh. Sân khấu được dàn dựng công phu cùng những khoảnh khắc công bố kết quả, trao vương miện đăng quang tạo nên dấu ấn đáng chú ý của đêm thi.
TPO - Chia sẻ sau chung kết, ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết chất lượng thí sinh đồng đều khiến việc lựa chọn Top 3 trở thành thử thách lớn. Qua quá trình đánh giá dựa trên bốn trụ cột Nhan sắc, Trí tuệ, Văn hóa và Cống hiến. Ban giám khảo đồng thuận chọn ra ngôi vị xứng đáng.
TPO - Với nhiều phụ huynh, điều quý giá nhất sau ba tháng con gái tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 là thấy con trưởng thành, bản lĩnh và tự tin hơn. Họ gửi lời cảm ơn ban tổ chức, xem hành trình ở nhà chung là bước đệm cho tương lai của con.
TPO - Tạ Thị Hoa - Đại sứ Du lịch và Môi trường - cho biết không bất ngờ khi Nguyễn Yến Trang đăng quang. Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh ấn tượng với nhan sắc và sự năng động của tân hoa hậu. Người đẹp biển Bùi Mai Linh nói rằng thành tích của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban giám khảo đánh giá qua nhiều phần thi và hoàn toàn xứng đáng.
TPO - Khoảng 7.000 khán giả đổ về Quảng trường Danh vọng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng tối 7/11, chứng kiến Nguyễn Yến Trang nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Vừa là mẹ vừa là cô giáo của Á hậu Lê Phương Nghi, bà Mai Thị Thanh Chung nhận xét con gái hiền hòa, kỷ luật và tự tin hơn sau hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. "Mong con giữ tinh thần nhân ái, cầu thị và hoàn thành trách nhiệm với danh hiệu", mẹ Phương Nghi nhắn nhủ.
TPO - Chia sẻ tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, mẹ thí sinh Phạm Lê Ái Linh cô xúc động khi thấy con gái trưởng thành từng ngày. "Dù con đạt giải hay không, con đã là hoa hậu của cả gia đình", bà Lê Thị Giang nói.
TPO - Trả lời phóng viên Báo Tiền Phong, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết giám khảo đánh giá cao sắc vóc, sự nỗ lực của Nguyễn Yến Trang suốt hành trình. Ban giám khảo nhất trí, đồng thuận cao chọn cô gái sinh năm 2006 trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh cho rằng cú té ngã trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là thử thách để cô lấy lại bình tĩnh và tiếp tục trình diễn như kế hoạch.
TPO - Sau hơn một năm bốn tháng đăng quang, Hà Trúc Linh thực hiện final walk tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhìn lại nhiệm kỳ, người đẹp cho biết cô tự hào vì trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn, đồng thời mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.