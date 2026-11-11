Hoa hậu Yến Trang: 'Mẹ dặn tôi giữ kỷ luật, sống biết mình, biết ta'

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang là cô gái chỉn chu, ham học hỏi. Sinh năm 2006, tân hoa hậu đang theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Sau đăng quang, cô mong muốn tiếp tục việc học, trau dồi kiến thức và tham gia các dự án nhân ái theo định hướng của Ban tổ chức. Khi được hỏi về kế hoạch riêng, Yến Trang cho biết điều cô nghĩ đến trước tiên là trách nhiệm với cộng đồng. Tân hoa hậu muốn hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu vừa đón nhận.