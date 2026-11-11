Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Hoa hậu Yến Trang: 'Mẹ dặn tôi giữ kỷ luật, sống biết mình, biết ta'

Ngọc Ánh - Trọng Tài

TPO - Nguyễn Yến Trang xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội quý báu để rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Với danh hiệu Hoa hậu, cô luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, đó là sống kỷ luật, dù là ai, ở cương vị nào cũng phải "biết mình, biết ta".

tp-0-1.jpg
Sáng 11/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Tiền Phong. Trở về ngôi nhà Tiền Phong - nơi khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - tân hoa hậu và hai á hậu có thêm dịp chia sẻ cảm xúc sau đêm đăng quang, nhìn lại hành trình chinh phục danh hiệu và những dự định trong nhiệm kỳ mới.
tp-0-2.jpg
tp-0-3.jpg
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang đã có những chia sẻ đầy chân thành, khiêm tốn về hành trình trưởng thành và sứ mệnh phía trước. Nhận được sự đồng hành từ gia đình suốt cả cuộc thi, cô luôn ghi nhớ lời căn dặn sâu sắc của mẹ rằng dù mình là ai, ở đâu thì cũng phải "biết mình, biết ta" và giữ vững tính kỷ luật để không ngừng cố gắng.
tp_11-14.jpg
Hoa hậu Yến Trang cũng tự nhận thấy mình còn nhiều điểm cần trau dồi từ kỹ năng catwalk đến trả lời phỏng vấn. Cô gái đến từ Hà Nội luôn xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cơ hội quý báu để rèn luyện, hoàn thiện bản thân.
tp_11-7.jpg
Sau hành trình đáng nhớ ở nhà chung, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang tích lũy được nhiều trải nghiệm quý giá. Cô nhắc lại khoảng thời gian cùng các thí sinh đi qua nhiều vùng đất, trải nghiệm những miền văn hóa khác nhau. Yến Trang đặc biệt xúc động với chuyến thiện nguyện giúp đỡ các em nhỏ tại Lai Châu và hành trình tìm hiểu cội nguồn lịch sử ở Đền Đô (Bắc Ninh). Ở TP Hải Phòng, Yến Trang ấn tượng với con người hào sảng, ấm áp, ẩm thực phong phú. Món ăn yêu thích của Yến Trang tại đây là bún cá cay, bánh đa cua.
tp_11-5.jpg
Khi nhìn lại phần thi ứng xử của mình về chủ đề hòa bình trong đêm chung kết, Yến Trang bày tỏ mong muốn được bổ sung sự tri ân sâu sắc đến hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước để thế hệ trẻ biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa nền hòa bình hôm nay.
tp_11-10.jpg
tp_11-8.jpg
Hoa hậu Nguyễn Yến nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm chung kết. Cô thừa nhận có chút nuối tiếc ở phần thi ứng xử, khi trả lời câu hỏi về chủ đề hòa bình. Yến Trang mong muốn gửi gắm sự tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đi trước - những người đã hy sinh xương máu vì nền hòa bình của dân tộc, để thế hệ trẻ biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa nền hòa bình hôm nay. Với tinh thần trách nhiệm xã hội, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang lên kế hoạch xây dựng một dự án nhân ái lâu dài dành cho trẻ em vùng cao khó khăn tại Lai Châu, phát huy sức lan tỏa của vương miện cùng sự đồng hành của Ban tổ chức và bạn bè để chung tay cống hiến bền vững.
tp-0-4.jpgHoa hậu Nguyễn Yến Trang là cô gái chỉn chu, ham học hỏi. Sinh năm 2006, tân hoa hậu đang theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Sau đăng quang, cô mong muốn tiếp tục việc học, trau dồi kiến thức và tham gia các dự án nhân ái theo định hướng của Ban tổ chức. Khi được hỏi về kế hoạch riêng, Yến Trang cho biết điều cô nghĩ đến trước tiên là trách nhiệm với cộng đồng. Tân hoa hậu muốn hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu vừa đón nhận.

Xem thêm

#Nguyễn Yến Trang #Hoa hậu Việt Nam 2026 #phần thi ứng xử

Cùng chuyên mục

Á hậu Lê Phương Nghi: 'Tôi chưa có người yêu'

Á hậu Lê Phương Nghi: 'Tôi chưa có người yêu'

TPO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi cho biết cô chưa từng yêu nhưng mong muốn kết hôn sớm vì là người khá truyền thống. Tuy nhiên, hiện tại cô tập trung hoàn thành tốt việc học, có tri thức để cống hiến.

Mẹ Á hậu Trần Xuân Khánh Linh: 'Hoa hậu Việt Nam như khóa cao học'

TPO - Bà Nguyễn Thị Bích Đào cho biết Trần Xuân Khánh Linh từng nói với mẹ mong đạt giải để thực hiện thêm nhiều dự án nhân ái, dùng tiền thưởng giúp người khó khăn. Chứng kiến con trưởng thành, tiến bộ, bà ví ba tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam là một “khóa học cao học” thành công.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: 'Tôi có chút tiếc nuối về câu trả lời ứng xử'

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: 'Tôi có chút tiếc nuối về câu trả lời ứng xử'

TPO - Sáng 11/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Tiền Phong. Trở về ngôi nhà Tiền Phong - khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - tân hoa hậu và hai á hậu có thêm dịp chia sẻ cảm xúc sau đêm đăng quang, nhìn lại hành trình chinh phục danh hiệu và những dự định trong nhiệm kỳ mới.

Tân Hoa hậu Việt Nam: ‘Tôn trọng những bình luận trái chiều của khán giả’

Đăng quang trên mảnh đất Hải Phòng là hình ảnh đẹp nhất

TPO - Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang chia sẻ dự định thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm cống hiến hết mình cho cộng đồng, xã hội. Trong đó, cô mong muốn được lan tỏa, quảng bá văn hóa, du lịch các vùng miền và bắt đầu từ Hải Phòng, nơi lưu dấu một hành trình thanh xuân rực rỡ.

Dấu ấn Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 qua những khung hình ấn tượng

TPO - Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại với nhiều hoạt động nổi bật, từ thảm đỏ, các tiết mục nghệ thuật đến phần trình diễn của thí sinh. Sân khấu được dàn dựng công phu cùng những khoảnh khắc công bố kết quả, trao vương miện đăng quang tạo nên dấu ấn đáng chú ý của đêm thi.

Phó Trưởng Ban tổ chức nhắn gửi tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Phó Trưởng Ban tổ chức nhắn gửi tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

TPO - Chia sẻ sau chung kết, ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết chất lượng thí sinh đồng đều khiến việc lựa chọn Top 3 trở thành thử thách lớn. Qua quá trình đánh giá dựa trên bốn trụ cột Nhan sắc, Trí tuệ, Văn hóa và Cống hiến. Ban giám khảo đồng thuận chọn ra ngôi vị xứng đáng.

Điều quý giá hơn vương miện ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - Với nhiều phụ huynh, điều quý giá nhất sau ba tháng con gái tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 là thấy con trưởng thành, bản lĩnh và tự tin hơn. Họ gửi lời cảm ơn ban tổ chức, xem hành trình ở nhà chung là bước đệm cho tương lai của con.

Các thí sinh nói gì về tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang?

TPO - Tạ Thị Hoa - Đại sứ Du lịch và Môi trường - cho biết không bất ngờ khi Nguyễn Yến Trang đăng quang. Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh ấn tượng với nhan sắc và sự năng động của tân hoa hậu. Người đẹp biển Bùi Mai Linh nói rằng thành tích của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban giám khảo đánh giá qua nhiều phần thi và hoàn toàn xứng đáng.

Mẹ Á hậu 2 Lê Phương Nghi: 'Con gái hiền hòa, kỷ luật'

TPO - Vừa là mẹ vừa là cô giáo của Á hậu Lê Phương Nghi, bà Mai Thị Thanh Chung nhận xét con gái hiền hòa, kỷ luật và tự tin hơn sau hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. "Mong con giữ tinh thần nhân ái, cầu thị và hoàn thành trách nhiệm với danh hiệu", mẹ Phương Nghi nhắn nhủ.

'Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam giúp con tôi trưởng thành'

TPO - Chia sẻ tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, mẹ thí sinh Phạm Lê Ái Linh cô xúc động khi thấy con gái trưởng thành từng ngày. "Dù con đạt giải hay không, con đã là hoa hậu của cả gia đình", bà Lê Thị Giang nói.

Bản lĩnh Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh

Bản lĩnh Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh

TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh cho rằng cú té ngã trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là thử thách để cô lấy lại bình tĩnh và tiếp tục trình diễn như kế hoạch.

Hà Trúc Linh nhắn tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: 'Hãy tự tin, bản lĩnh'

Hà Trúc Linh nhắn tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: 'Hãy tự tin, bản lĩnh'

TPO - Sau hơn một năm bốn tháng đăng quang, Hà Trúc Linh thực hiện final walk tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhìn lại nhiệm kỳ, người đẹp cho biết cô tự hào vì trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn, đồng thời mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe