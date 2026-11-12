Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Mỹ nhân sinh năm 1999 cạo trọc đầu

Minh Vũ

TPO - Kim Tử Hàm từng nổi tiếng khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng. Nhưng cô bị trầm cảm nặng, tâm thần bất ổn, liên tục nói bản thân bị hại.

Trang QQ đưa tin tình trạng bất ổn của nữ ca sĩ Kim Tử Hàm nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước đó, cô lên tiếng cầu cứu, cho biết bản thân bị đưa tới thành phố xa lạ, giấy tờ bị lấy mất nên phải sống lang thang và ngủ trên ghế tạm bợ ngoài đường. Hình ảnh mới của cô gây lo ngại vì trạng thái thất thần, thiếu tỉnh táo, người gầy rộc.

Mỹ nhân sinh năm 1999 liên tục kéo tay người qua đường nói rằng cô bị hãm hại, bỏ thuốc dẫn đến ngộ độc và mong được người tốt bụng đưa về nhà. Trên trang cá nhân, Kim Tử Hàm liên tục đăng bài viết cầu cứu.

"Suốt mấy năm qua, có những kẻ giả danh người thân để tiếp cận tôi. Họ là những quân cờ được cài cắm vào để thao túng và ép tôi làm việc! Họ đã cuỗm sạch đồ đạc cá nhân của tôi, không chỉ một hay hai lần, mà là vô số lần.

Hai năm nay, tôi chẳng hề mua lấy một món quần áo, túi xách hay đôi giày mới nào, tôi đã sống một cách tằn tiện nhất có thể. Giờ đây, sau khi bị dụ dỗ đến một thành phố xa lạ, tôi muốn trở về nhà thì họ lại trộm luôn cả hộ chiếu của tôi! Rốt cuộc ngươi có còn là con người nữa không hả?! Tôi đã cảnh báo rồi đấy, đừng hòng ép tôi thêm nữa!", cô cầu cứu.

kim-tu-ham9.jpg
kim-tu-ham6.jpg
Kim Tử Hàm gây tiếc nuối vì rơi vào tình trạng bất ổn tâm lý.

Tuy nhiên, em gái của Kim Tử Hàm đã chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Cô cho biết gia đình có ba chị em gái, trong đó hai người đang du học ở Mỹ, em gái út vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Bố Kim Tử Hàm ở Mỹ làm việc kiếm tiền, còn mẹ thì vài năm nay liên tục bay qua bay lại giữa hai nước để chăm sóc các con. Vì trước đây, Kim Tử Hàm lựa chọn về Trung Quốc phát triển sự nghiệp nên cô không có thẻ xanh. Sau khi rời showbiz, nữ ca sĩ muốn xin visa sang Mỹ đoàn tụ với gia đình nhưng vẫn chưa được duyệt.

Kim Tử Hàm đã có dấu hiệu trầm cảm từ thời làm thực tập sinh của SM Entertainment. Thời gian gần đây bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn. Gia đình đã đưa Kim Tử Hàm đi điều trị tâm lý, nhưng cô lại nảy sinh cảm giác hoang tưởng bị hại.

Cô chống đối việc điều trị, từ chối uống thuốc và thường xuyên lên mạng phát ngôn sốc, cạo trọc đầu và đi lang thang khắp nơi. Gia đình gần như bất lực với nữ ca sĩ trẻ.

Hình ảnh hiện tại của Kim Tử Hàm khiến nhiều người thương xót và tiếc nuối cho tài năng của cô. Kim Tử Hàm sinh năm 1999, nổi tiếng sau khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh xuân có bạn 2. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình nổi trội, thần thái sân khấu sắc sảo và nền tảng vũ đạo bài bản.

kim-tu-ham10a.jpg
kim-tu-ham2.jpg
Hình ảnh xinh đẹp, thu hút của Kim Tử Hàm trong quá khứ.

Kim Tử Hàm hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, từng giành nhiều giải thưởng như lọt vào top 10 cuộc thi ca hát Siêu tân tinh tại Mỹ, đoạt giải nhất cuộc thi do CCTV tổ chức, đoạt giải quán quân cuộc thi Đông Sâm Tân Nhân Vương tại Mỹ, giải 3 cuộc thi Người đẹp Hoa kiều.

Trong show Thanh xuân có bạn 2, cô nhiều lần được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là "visual hàng đầu" và từng được xem là một trong những gương mặt nữ thần nổi bật nhất của thế hệ idol Trung Quốc hậu 95.

Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, Kim Tử Hàm bỗng biến mất và xuất hiện trạng thái bất ổn. Đến tháng 4/2025, cô quyết định rút khỏi giới giải trí, xóa sạch bài đăng trên tài khoản MXH có hơn 2,6 triệu người theo dõi.

Xem thêm

#Kim Tử Hàm #Thanh xuân có bạn 2 #Thái Từ Khôn #sao Hoa ngữ

Cùng chuyên mục

Hàng trăm người mẫu đổ bộ Hà Nội

Hàng trăm người mẫu đổ bộ Hà Nội

TPO - 14 nhà thiết kế và hàng trăm người mẫu sẽ quy tụ tại ba đêm diễn của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 diễn ra từ ngày 26-28/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Victoria Beckham đáp trả

Victoria Beckham đáp trả

TPO - Victoria Beckham được cho là chủ động chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại mang tên con trai cả Brooklyn và hai con trai Romeo, Cruz. Động thái diễn ra giữa lúc mâu thuẫn gia đình chưa được hóa giải, làm dấy lên hy vọng về khả năng hàn gắn tình thân.

Hoa hậu Hà Trúc Linh khóc trong ngày nhận bằng cử nhân

Hoa hậu Hà Trúc Linh khóc trong ngày nhận bằng cử nhân

TPO - Sáng 12/11, Hà Trúc Linh đại diện các tân cử nhân Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Hoa hậu Việt Nam 2024 xúc động gửi lời tri ân tới thầy cô, gia đình và chia sẻ những kỷ niệm trong bốn năm học đại học.

Canh bạc của Johnny Depp

Canh bạc của Johnny Depp

TPO - Sau gần tám năm vắng bóng khỏi các dự án lớn của Hollywood, Johnny Depp trở lại với "Ebenezer", bộ phim được kỳ vọng đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp. Tuy nhiên, một vai diễn mới liệu đã đủ để tài tử sinh năm 1963 lấy lại vị thế từng có ở kinh đô điện ảnh?

Hai ca sĩ Việt được 'cứu'

Hai ca sĩ Việt được 'cứu'

TPO - Thành công bất ngờ của MV "Như một người rưng" giúp Hà An Huy và Osad có bản hit đúng nghĩa cho sự nghiệp solo. Sau hơn 2 tuần ra mắt, MV sắp cán mốc 15 triệu lượt nghe/xem và đang dẫn đầu "top trending".

Tâm lý hóng drama

Tâm lý hóng drama

TPO - "Chị chị em em 3" vượt 100 tỷ đồng giữa những tranh luận về kịch bản, diễn xuất và những tình huống liên quan đến ngoại tình. Bất chấp các điểm yếu bị chỉ ra liên tục, tác phẩm vẫn được dự đoán vượt phần trước để thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong cả series.

MC Nguyên Khang: 'Tôi trải qua biến cố khủng khiếp'

MC Nguyên Khang: 'Tôi trải qua biến cố khủng khiếp'

TPO - Nguyên Khang cho biết vụ nhà hàng bị cháy là một trong những biến cố khủng khiếp nhất anh từng trải qua. Sau nhiều thăng trầm, nam MC muốn làm show kỷ niệm 20 năm làm nghề, thẳng thắn chia sẻ về nguy cơ thua lỗ nhưng vẫn sẵn sàng "đi cày trả nợ".

Hàng trăm fan hát vang với Duy Khánh ZhouZhou, tại Flagship Cocolux

Hàng trăm fan hát vang với Duy Khánh ZhouZhou, tại Flagship Cocolux

Đông đảo bạn trẻ xếp hàng từ sớm, hòa giọng cùng Duy Khánh ZhouZhou và “cháy” hết mình trong buổi giao lưu tại Cocolux Flagship Store (Hà Nội). Sự kiện do Colorkey Luminous đồng tổ chức cùng Cocolux kết hợp biểu diễn, giao lưu, fansign trực tiếp và khu trải nghiệm dòng sản phẩm Luminous.

Mỹ nhân khiến 200 triệu khán giả trầm trồ

Mỹ nhân khiến 200 triệu khán giả trầm trồ

TPO - Chủ đề "Thời đại hoàng kim" của Thịnh điển W China giúp các ngôi sao tỏa sáng trong những bộ lễ phục sang trọng mang phong cách cổ điển. Nghê Ni, Chung Sở Hy, Chu Châu, Lưu Thi Thi khiến khán giả không ngừng khen ngợi.

Nước Anh lại rúng động

Nước Anh lại rúng động

TPO - Chưa đầy một ngày sau khi Russell Brand bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù vì các tội danh liên quan tấn công tình dục, showbiz Anh tiếp tục chấn động trước loạt cáo buộc nhằm vào David Walliams. Nam diễn viên hài, cựu giám khảo Britain’s Got Talent, bị tố lợi dụng danh tiếng và vị thế để tiếp cận, theo đuổi phụ nữ, có cả trẻ vị thành niên.

Khó tin đây là Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải sau 18 năm

Khó tin đây là Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải sau 18 năm

TPO - Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải dự buổi ra mắt phim "Ngày con còn mẹ", ủng hộ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Sau 18 năm kể từ "Bỗng dưng muốn khóc", bộ đôi giữ tình bạn thân thiết, thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe