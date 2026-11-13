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Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo trong sáng nay (13/11), miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, trời rét, từ chiều mưa giảm dần. Khu vực miền Trung hôm nay cũng có lúc có mưa nhưng cường độ giảm mạnh so với những ngày trước.

Do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao nên từ chiều tối 12/11 đến sáng sớm nay (13/11), nhiều khu vực ở miền Bắc đã có mưa nhỏ rải rác.

Dự báo trong sáng nay, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ chiều nay mưa giảm dần.

Trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, vùng núi nơi dưới 20 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ mưa giảm ngay trong sáng nay, trời nhiều mây, gió nhẹ. Thời tiết rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo từ mai (14/11), miền Bắc tăng nhiệt nhanh, trời ấm dần.

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Miền Bắc vừa mưa vừa rét trong sáng 13/11.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi dưới 28 độ.

Dự báo trong khoảng 4-5 ngày tới, khu vực miền Trung thời tiết đẹp, trời ít mưa, có lúc hửng nắng nhẹ, trời mát.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

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