Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 68 - năm 2027: Bắc Ninh quảng bá miền di sản

TPO - Chiều 12/11, UBND thành phố Bắc Ninh và báo Tiền Phong tổ chức buổi làm việc, trao đổi về công tác chuẩn bị Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 68 - năm 2027.

Dự buổi làm việc, về phía thành phố Bắc Ninh có ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Về phía báo Tiền Phong có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong; nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - Truyền thông và Tổ chức sự kiện.

Tại buổi làm việc, nhà báo Phùng Công Sưởng giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và quy mô của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc đưa giải đấu về Bắc Ninh không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là dịp quảng bá hình ảnh con người, vùng đất và những giá trị văn hóa đặc sắc của Kinh Bắc.

Báo Tiền Phong làm việc với UBND thành phố Bắc Ninh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, Bắc Ninh có lợi thế nằm gần Thủ đô Hà Nội, thuận tiện để vận động viên và du khách di chuyển. Đặc biệt, địa phương sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, trong đó có dân ca Quan họ, tranh dân gian Đông Hồ cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa.

Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, khi hàng chục nghìn vận động viên, người thân và du khách đến Bắc Ninh, nhu cầu tham quan, khám phá, mua sắm và trải nghiệm văn hóa sẽ tăng lên. Vì vậy, bên cạnh tổ chức thi đấu, hai bên cần tính toán các hoạt động kết nối du lịch, quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề và tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm địa phương.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, phát biểu tại chương trình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho hay, Bắc Ninh là vùng đất có nhiều di sản văn hóa và những nét đẹp còn tiềm ẩn đối với cộng đồng chạy bộ (runner) cả nước. Báo Tiền Phong sẽ phối hợp với thành phố Bắc Ninh triển khai công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương trên các nền tảng của báo trước, trong và sau giải đấu.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cũng đề cập đến hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn, cho rằng đây là nội dung cần được rà soát để phục vụ vận động viên, du khách, nhất là những người đến từ các địa phương xa và có nhu cầu lưu trú nhiều ngày.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Nhà báo Khánh Huyền, Uỷ viên Ban biên tập Báo Tiền Phong cho biết Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là giải đấu đặc biệt, mang tầm vóc của giải vô địch quốc gia. Năm 2027, giải dự kiến tổ chức vào tháng 3 tại Bắc Ninh, thu hút số lượng lớn vận động viên trên cả nước tham gia.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, báo Tiền Phong dự kiến phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, như: chương trình thiện nguyện, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đêm nhạc với chủ đề dòng chảy Kinh Bắc.

Báo Tiền Phong cũng đề xuất Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh phối hợp tổ chức khoảng 50-70 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và hàng hóa của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

UBND thành phố Bắc Ninh và báo Tiền Phong làm việc, trao đổi về giải.

Theo nhà báo Trần Thị Thu Huyền, thông qua giải chạy, báo Tiền Phong mong muốn giới thiệu rộng rãi hơn những giá trị văn hóa Kinh Bắc, ẩm thực, làng nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh đến cộng đồng vận động viên, du khách trong nước và quốc tế.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về phương án tổ chức, cung đường chạy, thời gian khai mạc, lễ thượng cờ, ngày mở bán BIB và chuỗi hoạt động bên lề giải.

Theo phương án dự kiến, các vận động viên sẽ xuất phát tại Quảng trường 3/2, tham gia thi đấu ở 4 cự ly gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Các cung đường đang được hai bên trao đổi, rà soát để lựa chọn phương án phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện giao thông và công tác tổ chức.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh phát biểu.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với báo Tiền Phong và các sở, ngành triển khai những nhiệm vụ chuẩn bị. Các cơ quan chức năng rà soát hệ thống cơ sở lưu trú, đồng thời thành phố Bắc Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động đồng hành với giải đấu.

Trong những ngày diễn ra giải, thành phố Bắc Ninh dự kiến tổ chức các chuyến xe buýt miễn phí đưa du khách đến những địa điểm du lịch; khai mạc trưng bày di sản; liên hoan ẩm thực Bắc Ninh; các gian hàng giới thiệu sản phẩm và hoạt động văn hóa đường phố.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, dự kiến được tổ chức đồng loạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, cùng thời điểm diễn ra Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 68.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, cho biết, đây là giải chạy quan trọng, dự kiến thu hút đông đảo vận động viên và du khách. Do đó, công tác chuẩn bị cần được triển khai kỹ lưỡng, từ quảng bá, tổ chức các hoạt động đồng hành đến bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần và các điều kiện phục vụ giải đấu.

Ông Lê Xuân Lợi thống nhất phương án tổ chức giải với 4 cự ly gồm 5km, 10km, 21km và 42km; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với báo Tiền Phong rà soát kỹ các cung đường chạy, bảo đảm phù hợp với yêu cầu tổ chức và điều kiện thực tế.

Ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, kết luận buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố làm cơ quan thường trực, tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, phối hợp với báo Tiền Phong hoàn thiện phương án cung đường và chuỗi hoạt động hưởng ứng giải chạy. Các sở, ngành và địa phương liên quan được giao rà soát, kiểm tra các tuyến đường, tổ chức vệ sinh, chỉnh trang khu vực đường chạy và những địa điểm diễn ra hoạt động đồng hành.

Công an thành phố Bắc Ninh chịu trách nhiệm xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra giải. Sở Y tế thành phố Bắc Ninh chuẩn bị các điều kiện chăm sóc sức khỏe, cấp cứu và y tế phục vụ vận động viên, người tham gia.

Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh được giao tham mưu về kinh phí tổ chức. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương rà soát hệ thống cơ sở lưu trú, bảo đảm điều kiện phục vụ vận động viên và du khách. Các nội dung về cung đường thi đấu, thời gian tổ chức, lễ thượng cờ, ngày mở bán BIB và các hoạt động đồng hành sẽ tiếp tục được hai bên phối hợp hoàn thiện trong quá trình chuẩn bị giải.