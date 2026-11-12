Đinh Anh Hoàng xuất sắc như thế nào khi bóng bàn Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á?

TPO - Toàn thắng cả 4 trận ở bán kết và chung kết, góp phần đưa bóng bàn Việt Nam trở lại ngôi vô địch đồng đội nam Đông Nam Á sau 10 năm là một Đinh Anh Hoàng ngày càng trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh.

Khi đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam đánh bại chủ nhà Malaysia 3-1 để giành HCV đồng đội nam Giải vô địch Đông Nam Á 2026, nhiều sự chú ý được dành cho Đinh Anh Hoàng.

Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Tay vợt sinh năm 2001 thắng cả hai trận đơn trong chung kết, trong đó có chiến thắng 3-2 trước Choong Javen – nhà vô địch đơn nam Đông Nam Á 2024 – và sau đó vượt qua Wong Qi Shen 3-1 để mang về điểm số quyết định.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam trở lại ngôi vô địch đồng đội nam Đông Nam Á sau 10 năm (ảnh Anh Vũ)

Nếu chỉ nhìn vào hai chiến thắng trong trận chung kết, có lẽ chưa thấy hết bước tiến của Anh Hoàng.

Trong toàn bộ nội dung đồng đội nam, tay vợt CAND–T&T thi đấu 8 trận đơn và thắng tới 7. Đáng chú ý hơn, ở hai vòng đấu chịu sức ép lớn nhất là bán kết và chung kết, Anh Hoàng đánh 4 trận và thắng cả 4.

Đó là sự thay đổi đáng kể ở một VĐV vốn đã được đánh giá cao về kỹ thuật, nhưng đang ngày càng hoàn thiện thêm phẩm chất quan trọng của thể thao đỉnh cao: khả năng chơi tốt nhất trong những thời điểm khó nhất.

Từ tài năng đến bản lĩnh của một tay vợt chủ lực

HLV trưởng CLB CAND–T&T Vũ Mạnh Cường cho rằng điểm tiến bộ rõ nhất của Anh Hoàng thời gian qua nằm ở sự trưởng thành về tâm lý thi đấu.

“Qua quá trình tập huấn hiệu quả cùng với thành tích thi đấu ấn tượng ở giải Đại hội TDTT toàn quốc, Đinh Anh Hoàng đã có sự tiến bộ về chuyên môn, nhất là tinh thần được rèn luyện qua các giải vừa qua giúp Hoàng trưởng thành, tinh thần khá vững vàng ở những thời điểm quan trọng. Nhờ đó đã liên tiếp vượt qua được nhiều trận đấu khó khăn”, HLV Vũ Mạnh Cường đánh giá.

Những gì diễn ra tại Malaysia phần nào minh chứng cho nhận xét ấy.

Ở bán kết gặp Singapore, sau khi đội tuyển Việt Nam để mất trận đơn đầu tiên, Anh Hoàng bước vào trận đấu với Nicholas Tan trong tình thế chịu nhiều sức ép. Anh bị dẫn 1-2 về số ván và tiếp tục rơi vào thế 3-7 ở ván thứ tư.

Thay vì mất thế trận, tay vợt CAND–T&T ghi liền 6 điểm để đảo chiều, thắng ván đấu 11-9 rồi hoàn tất cuộc ngược dòng 3-2.

Ở trận tiếp theo, Anh Hoàng thắng Josh Chua 3-0, trực tiếp giúp Việt Nam vượt qua Singapore 3-1.

Đinh Anh Hoàng vượt qua nhiều thời điểm khó khăn để giành chiến thắng chung cuộc cho đội bóng bàn Việt Nam.

Đến chung kết, kịch bản áp lực lại xuất hiện. Sau khi Malaysia rút ngắn tỷ số xuống 1-2, Anh Hoàng một lần nữa phải ra sân trong trận đấu có thể quyết định cục diện. Anh để Wong Qi Shen thắng ván đầu nhưng sau đó thắng liên tiếp ba ván, khép lại chức vô địch cho Việt Nam.

Những chiến thắng ấy cho thấy giá trị của một quá trình tích lũy, chứ không chỉ là phong độ trong vài ngày thi đấu.

Môi trường CAND–T&T và bước tiến của Anh Hoàng

Đinh Anh Hoàng trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng bàn T&T, được xây dựng từ năm 2007 và đã đào tạo nhiều VĐV hàng đầu Việt Nam. Từ tháng 5/2024, sau thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao CAND và T&T Group, Anh Hoàng cùng một số VĐV nòng cốt của Hà Nội T&T chuyển sang thi đấu trong màu áo CAND–T&T.

Ngay từ khi bắt đầu, mục tiêu của sự hợp tác không chỉ là thành tích của một CLB, mà còn hướng tới tuyển chọn, đào tạo VĐV có khả năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia tại các giải đấu quốc tế.

Sau hơn hai năm, Đinh Anh Hoàng đang trở thành một trong những trường hợp thể hiện rõ nhất mục tiêu đó.

Môi trường CAND–T&T giúp Anh Hoàng có điều kiện duy trì tập luyện trong một tập thể có mức cạnh tranh rất cao. Bên cạnh anh là những tay vợt như Lê Đình Đức, Vũ Mạnh Huy, Tạ Hồng Khánh cùng nhiều VĐV trẻ đang tiến bộ nhanh. Chính việc phải liên tục cạnh tranh với những đồng đội mạnh trong tập luyện và tại các giải quốc nội tạo ra áp lực cần thiết để VĐV nâng giới hạn của mình.

Năm 2026 đánh dấu bước trưởng thành rõ nét. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc, đội bóng bàn CAND đứng Nhất toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ; riêng Anh Hoàng giành HCV đơn nam và cùng Lê Đình Đức vô địch đôi nam.

Những thành tích trong nước trở thành bước đệm để anh bước vào Giải vô địch Đông Nam Á với vị thế và tâm thế khác.

Sự tiến bộ của Đinh Anh Hoàng là thành quả của quá trình đầu tư bài bản.



Không còn đơn thuần là một VĐV trẻ giàu tiềm năng hay người từng giành HCV đôi nam nữ SEA Games 32, Anh Hoàng giờ đây được giao nhiệm vụ đánh những trận bản lề và trận quyết định của đội tuyển.

Khi đầu tư ở CLB được chuyển hóa thành thành tích quốc gia

Điều đáng chú ý trong hành trình của Đinh Anh Hoàng nằm ở sự kết nối giữa quá trình đào tạo dài hạn của T&T với môi trường mới sau khi hợp lực cùng thể thao CAND.

Ngành Công an mang tới nền tảng tổ chức, kỷ luật và môi trường thể thao thành tích cao; trong khi T&T Group tiếp tục phát huy kinh nghiệm gần hai thập kỷ đào tạo bóng bàn, nguồn lực đầu tư và định hướng phát triển VĐV dài hạn.

Những thành tích liên tiếp của CAND–T&T tại các giải quốc gia cho thấy sự kết hợp ấy đang tạo hiệu quả. Nhưng thước đo có ý nghĩa hơn chính là việc các VĐV trưởng thành từ hệ thống bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Chức vô địch Đông Nam Á sau 10 năm vì thế mang một ý nghĩa khác đối với Đinh Anh Hoàng và CAND–T&T.

Từ một tài năng được phát hiện, đào tạo tại T&T, tới nhà vô địch quốc gia trong màu áo CAND–T&T và giờ là tay vợt thắng 7/8 trận, góp công quyết định đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi Đông Nam Á, hành trình của Đinh Anh Hoàng cho thấy giá trị của một môi trường đầu tư thể thao dài hạn: thành tích của CLB cuối cùng được chuyển hóa thành sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.