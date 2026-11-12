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CĐV Thái Lan ngán ngẩm sau trận thua thứ 2 liên tiếp, ca ngợi U23 Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Thất bại 1-2 trước U23 Qatar vào chiều 12/11 đã chính thức khép lại hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch của U23 Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Các CĐV xứ chùa vàng đã phản ứng rất quyết liệt về thất bại này.

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Trước đó 2 ngày, đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng đã nếm trái đắng khi để thua đậm chủ nhà U23 Việt Nam với tỷ số 0-3. Hai trận toàn thua, thủng lưới 5 bàn và chỉ có duy nhất 1 pha lập công từ chấm phạt đền ở phút bù giờ khiến làn sóng thất vọng trên các diễn đàn bóng đá xứ Chùa vàng bùng lên mạnh mẽ.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Pleiku, hàng nghìn bình luận của người hâm mộ Thái Lan đã đổ dồn vào công tác phòng ngự yếu kém của đội nhà. Phần lớn ý kiến đều tỏ ra bức xúc vì kịch bản nhập cuộc hớ hênh lặp đi lặp lại (thua Qatar 2 bàn trong 18 phút đầu).

Một tài khoản trên diễn đàn Pantip thẳng thắn nhận xét: "Hiệp 1 chưa kịp ấm chỗ đã thua liền 2 bàn từ bóng bổng. Khả năng chọn vị trí và kèm người của các trung vệ lứa này thực sự đáng báo động. Sang hiệp 2 có cải thiện thế trận, cầm bóng nhiều hơn nhưng cứ đưa bóng vào vòng cấm là sút vọt xà hoặc chuyền hỏng thì lấy gì để gỡ hòa?".

Trong khi đó, một CĐV khác trên fanpage của LĐBĐ Thái Lan bày tỏ sự ngao ngán: "Phải nhờ đến quả phạt đền ở phút 90+3 mới có bàn danh dự. Hai trận đấu, 180 phút bóng lăn mà không ghi nổi một bàn thắng từ tình huống bóng sống, hàng công thực sự quá bế tắc".

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Thái Lan thua quá dễ Qatar trong thời gian đầu

Bên cạnh việc chỉ trích chuyên môn trên sân, mũi dùi dư luận Thái Lan còn hướng thẳng về công tác chuẩn bị thiếu bài bản của ban huấn luyện. Nhiều người hâm mộ nhắc lại việc đội tuyển U23 sang Việt Nam lần này gần như không có quỹ thời gian tập luyện chung.

"Không có lấy một buổi ráp đội hình tử tế trước giải, sang tới Gia Lai mới bắt đầu làm quen chiến thuật thì thua cả Việt Nam lẫn Qatar là kết quả đã được báo trước. Đừng vội đổ hết lỗi lên đầu các cầu thủ trẻ", một ý kiến nhận được nhiều lượt đồng tình trên mạng xã hội.

Không ít CĐV cũng bắt đầu đặt dấu hỏi về năng lực cầm quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vì đội nhà bộc lộ quá nhiều khoảng trống trong khâu tổ chức. Tâm lý lo lắng càng gia tăng khi người hâm mộ Thái Lan đặt màn trình diễn nhạt nhòa của đội nhà bên cạnh sự chắc chắn, sắc bén của U23 Việt Nam - đội đã thắng thuyết phục chính U23 Thái Lan 3-0 và sẽ đối đầu U23 Qatar ở lượt trận cuối để tranh ngôi vô địch.

Một CĐV Thái Lan đã nhận xét: "Bóng đá Việt Nam đang là số 1 ở ASEAN. Họ mới là đội thực sự đang chơi bóng đá". Ngoài ra, hầu như không còn những bình luận nói về việc Thái Lan dùng đội hình B hay C cho giải đấu này. Có lẽ các CĐV xứ chùa vàng đều hiểu rằng tương quan về nhân sự của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là như nhau (đều dùng đội hình sinh 2005 đổ về). Nên nếu như nói Thái Lan không mang lực lượng tối ưu đi dự giải thì Việt Nam cũng không phải là lứa U23 chủ chốt.

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