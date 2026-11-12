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Nhận định U23 Singapore vs U23 Việt Nam, 19h00 ngày 12/11: Khẳng định sức mạnh

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá U23 Singapore vs U23 Việt Nam, lượt trận thứ hai Gia Lai VTV Cup 2026, lúc 19h00 ngày 12/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lợi thế sân nhà cùng đà hưng phấn sau chiến thắng trước U23 Thái Lan giúp U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn ở cuộc đối đầu này.

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Nhận định trước trận đấu

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau màn ra quân thuyết phục thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn bằng những pha đánh đầu ở phút 17 và 45. Đến cuối trận, Gia Bảo vào sân từ ghế dự bị rồi mang về quả phạt đền. Williams Minh Hoàng thực hiện thành công ở phút 87, ấn định chiến thắng 3-0.

Sau trận, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần và thái độ thi đấu của các học trò, đồng thời xem chiến thắng là “món quà dành tặng khán giả Gia Lai và người hâm mộ Việt Nam”.

Kết quả ấy tạo đà tâm lý tốt, nhưng chưa đồng nghĩa U23 Việt Nam đã hoàn thiện. Với thời gian chuẩn bị ngắn và lực lượng kết hợp giữa những gương mặt từng dự Asiad 20 cùng các nhân tố mới, đội vẫn cần cải thiện cách tổ chức lối chơi và sự phối hợp giữa các vị trí.

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Thử thách lần này mang màu sắc khác. U23 Singapore đã cầm hòa U23 Qatar 0-0 trong trận ra quân chịu sức ép lớn. Qatar kiểm soát bóng 63%, tung ra 13 cú dứt điểm, còn Singapore chỉ có một cú sút trúng đích. Một điểm của đội bóng đảo quốc sư tử chủ yếu đến từ khả năng phòng ngự kín kẽ và giữ vững cự ly đội hình. Họ có lý do để tự tin tiếp tục gây khó khăn cho đội chủ nhà.

U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng cần đủ kiên nhẫn trước một đối thủ có thể tiếp tục lùi sâu, thu hẹp khoảng trống và chờ thời cơ phản công. Hai bàn thắng của Minh Tâm cho thấy những quả tạt có thể tạo khác biệt.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng cần thêm phương án phối hợp trung lộ, khai thác bóng hai và tận dụng các tình huống cố định. Bàn mở tỷ số, nếu đến sớm, có thể buộc Singapore thay đổi cách chơi. Còn nếu trận đấu kéo dài trong thế bế tắc, sự bình tĩnh và tập trung sẽ càng quan trọng.

Lượt trận này còn có thể quyết định sớm cuộc đua vô địch. Nếu U23 Việt Nam thắng Singapore, đồng thời U23 Thái Lan và U23 Qatar hòa nhau ở trận đấu lúc 15h, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chắc chắn đăng quang trước lượt cuối.

Lợi thế sân nhà và đà hưng phấn giúp Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng để biến cơ hội ấy thành hiện thực, đội cần biến ưu thế thế trận thành bàn thắng và tránh sơ hở trước những pha phản công của đối thủ.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Ở cấp độ U23, lần gần nhất Singapore đánh bại Việt Nam là tại SEA Games 27 năm 2013 ở Myanmar, với chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Sahil Suhaimi. Kể từ đó, U23 Việt Nam bất bại trong những lần gặp đáng chú ý: thắng Singapore 7-0 tại AFF U23 Championship 2022, hòa 2-2 ở vòng loại U23 châu Á 2024 năm 2023 và thắng 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026 năm 2025.

Cán cân đối đầu gần đây nghiêng về phía Việt Nam, nhưng đó không phải lý do để chủ quan. Trận hòa 0-0 với U23 Qatar tại Gia Lai VTV Cup 2026 cho thấy Singapore vẫn có thể gây khó bằng lối chơi kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung và tìm cách phá vỡ hệ thống ấy nếu muốn nối dài thành tích tích cực trước đối thủ

Thông tin lực lượng

Hai đội đều có đầy đủ lực lượng cho cuộc đối đầu này.

Đội hình dự kiến

U23 Singapore: Muhammad Yazid, Andrew Yong Rei, Muhammad Mustaqim, Andy Hasyim, Kieran Teo Jia Jun, Ajay Muralithran, Khairin Rahim, Nur Junaidi, Timothy Hang, Sahoo Garv, Amir Rashid.

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Đăng Khoa, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm.

Dự đoán tỷ số: U23 Singapore 0-2 U23 Việt Nam

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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