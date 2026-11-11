Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Nhận định Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, 19h00 ngày 11/11: Một mũi tên hướng hai đích

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, Casper Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với nhiều gương mặt mới, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ thử nghiệm ở trận ra quân Casper Cup. Nhưng vừa thử nghiệm, ông vừa phải mang lại kết quả tối ưu cho đội tuyển.

oke.jpg

Nhận định trước trận đấu Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Đội tuyển Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Tính theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, "Những chiến binh sao vàng" án ngữ ở vị trí thứ 99 thế giới, bỏ xa Đài Bắc Trung Hoa tới 77 bậc (hạng 176). Khoảng cách mênh mông về thứ hạng này phần nào phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp, chất lượng nhân sự cũng như hệ thống đào tạo của hai nền bóng đá.

Tuy nhiên, bóng đá chưa bao giờ là bài toán số học đơn thuần, và áp lực bủa vây đội tuyển Việt Nam lúc này là không hề nhỏ. HLV Kim Sang-sik đang trải qua một giai đoạn đầy thử thách khi phải xốc lại tinh thần toàn đội sau kết quả chưa thực sự như ý thời gian qua, điển hình là màn trình diễn nhạt nhòa tại FIFA ASEAN Cup 2026. Casper Cup 2026 do đó được xem là một "phòng thí nghiệm" lý tưởng để chiến lược gia người Hàn Quốc mài giũa các mảnh ghép chiến thuật.

Ở chiều ngược lại, Đài Bắc Trung Hoa hành quân đến Thiên Trường với tâm thế thoải mái của một đội cửa dưới. HLV Matthew Barry Ross hiểu rõ vị thế của mình và chắc chắn sẽ không lựa chọn lối chơi đôi công mạo hiểm. Một khối đội hình lùi sâu, phòng ngự nhiều lớp kết hợp với các tình huống phản công chớp nhoáng hoặc tận dụng tối đa các pha bóng cố định sẽ là kim chỉ nam của đại diện Đông Á.

834835142-2220499405166864-6756256856055089802-n.jpg

Dù không được đánh giá cao về nền tảng kỹ thuật cá nhân, nhưng thể lực bền bỉ và tinh thần kỷ luật của đội tuyển này hứa hẹn sẽ tạo ra một bức tường phòng ngự không dễ bị xuyên thủng, đòi hỏi hàng công Việt Nam phải thể hiện được sự sáng tạo và tính đột biến cao độ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Hai đội tuyển đã có 5 lần gặp gỡ chính thức trên mọi đấu trường. Trong đó, Việt Nam giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 lần. Đặc biệt, nếu chỉ tính trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây, cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Thiên Trường. Tại chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, Việt Nam đã giành trọn vẹn 6 điểm trước đối thủ này khi thắng lợi sát nút 2-1 trên sân khách và sau đó đè bẹp đối thủ với tỷ số đậm đà 4-1 trong trận tái đấu tại chảo lửa Mỹ Đình.

Tuy nhiên, một chi tiết thống kê cực kỳ đáng lưu tâm và có thể coi là "tử huyệt" mà HLV Kim Sang-sik cần phải cẩn trọng: Việt Nam đã bị thủng lưới trong cả 3 cuộc đối đầu gần nhất với Đài Bắc Trung Hoa. Thậm chí, ở trận giao hữu diễn ra vào năm 2017, đối thủ đã từng tạo nên một cú sốc nho nhỏ khi xuất sắc cầm hòa "Những chiến binh sao vàng" với tỷ số 1-1.

828204793-29803056659284784-4539449751807493425-n.jpg
HLV Kim Sang-sik sẽ thử nghiệm nhiều vị trí

Điều này minh chứng rằng dù sở hữu đẳng cấp nhỉnh hơn, hàng phòng ngự của Việt Nam vẫn thường xuyên bộc lộ sự mất tập trung ở những thời khắc quyết định, tạo cơ hội cho đối phương trừng phạt sai lầm. Trước một đội tuyển đã toàn thua 8 trận liên tiếp như Đài Bắc Trung Hoa, dĩ nhiên việc Việt Nam giành chiến thắng là không quá khó khăn. Nhưng thắng mà không thủng lưới, lại thử nghiệm thành công các phương án chiến thuật mới là điều NHM hướng đến.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Do đội tuyển mới chỉ hội quân từ ngày 8/11 và nhiều trụ cột vừa phải vắt kiệt sức ở lịch thi đấu quốc nội dày đặc nên HLV Kim Sang-sik đã quyết định cất nhiều cựu binh và trao cơ hội vàng cho dàn "sao mai" dưới 24 tuổi. Hàng loạt nhân tố trẻ và mới mẻ như Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Vinh hay Phạm Minh Phúc đã được triệu tập.

Điểm tựa kinh nghiệm của đội chủ nhà sẽ được đặt lên vai trung vệ đội trưởng Nguyễn Thành Chung. Sự kết hợp giữa sức trẻ, sự nhiệt huyết và bản lĩnh của người mang băng thủ quân được kỳ vọng sẽ tạo ra một bộ khung vững chãi.

Đáng chú ý nhất trong danh sách của Việt Nam là sự xuất hiện từ những nhân tố ngoại. Trung vệ Lương Chí Khải (Kyle Colonna) hứa hẹn sẽ mang đến chất thép, khả năng không chiến ưu việt và tư duy phòng ngự hiện đại cho tuyến dưới. Trên hàng công, tiền đạo Olaha Mạnh Đức đang được kỳ vọng sẽ trở thành "họng pháo" mới, chia lửa cùng những Đình Bắc hay Văn Khang để xuyên phá khối bê tông của đội khách.

Về phía Đài Bắc Trung Hoa, HLV Matthew Barry Ross vẫn mang đến Việt Nam đội hình nòng cốt là sự pha trộn giữa các cựu binh dày dặn kinh nghiệm như Chen Po-Liang, Wu Chun-Ching và dàn ngoại binh nhập tịch cực kỳ chất lượng. Tâm điểm của hàng thủ đội khách là thủ thành Jacobs Odo (sinh ra tại Mỹ, có bố người Hà Lan và mẹ người Đài Bắc Trung Hoa). Thủ môn này người sở hữu thể hình vượt trội và phản xạ xuất thần.

Đáng gờm hơn cả là mũi nhọn trên hàng công mang tên Jhon Estama Benchy. Chân sút nhập tịch gốc Haiti này sở hữu sức mạnh cơ bắp, tốc độ càn lướt và khả năng càn quét độc lập cực tốt. Anh chắc chắn sẽ là bài toán hóc búa để thử thách cặp trung vệ Thành Chung - Chí Khải của Đội tuyển Việt Nam.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Việt Nam (3-4-3): Lê Giang Patrik; Thành Chung, Chí Khải, Nhật Minh, Lý Đức, Minh Khoa, Quốc Cường, Ngọc Sơn, Văn Khang, Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức.

Đài Loan (5-4-1): Pan Wen-chieh; Wang Chien-ming, Chen Wei-chuan, Fong Shao-chi, Wu Yen-shu, Liang Meng-hsin; Chen Po-liang, Emilio Estevez, Yao Ko-chi, Ange Kouame; Yu Yao-hsing.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa

--------------------

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Xem thêm

#Nhận định trước trận đấu Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa #Nhận định Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa #Phong độ #lịch sử đối đầu Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa #Đội hình dự kiến Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa #Dự đoán tỷ số #nhận định bóng đá #Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá #nhận định bóng đá

Cùng chuyên mục

CĐV Thái Lan: Đào tạo trẻ của Việt Nam đang đi trước chúng ta!

CĐV Thái Lan: Đào tạo trẻ của Việt Nam đang đi trước chúng ta!

TPO - Thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam vào tối 10/11 đã khiến người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng phản ứng mạnh mẽ. Các diễn đàn mạng xã hội như Pantip, trang cộng đồng bóng đá Đông Nam Á hay fanpage chính thức Changsuek (của các đội tuyển Thái Lan) nhanh chóng bị nhấn chìm bởi làn sóng phẫn nộ, châm biếm từ các cổ động viên Thái Lan.

Thương hiệu 361° Sports: Từ dấu ấn thể thao quốc tế đến hành trình chinh phục đường chạy “di sản kép” Tràng An 2026

Thương hiệu 361° Sports: Từ dấu ấn thể thao quốc tế đến hành trình chinh phục đường chạy “di sản kép” Tràng An 2026

Từ những sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế đến hành trình đồng hành cùng cộng đồng runner Việt Nam, thương hiệu 361° Sports đang từng bước khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực thể thao, lan tỏa tinh thần “One Degree Beyond”: không ngừng tiến lên và vượt qua giới hạn của chính mình.

U19 Trung Quốc vs U19 Việt Nam

Nhận định U19 Trung Quốc vs U19 Việt Nam, 18h30 ngày 11/11: Long tranh hổ đấu

TPO - Nhận định bóng đá U19 Trung Quốc vs U19 Việt Nam, Panda Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu U19 Việt Nam có thể vượt qua sức ép từ chủ nhà Trung Quốc để tạo nên khởi đầu thuận lợi, hay lợi thế sân bãi cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp đội bóng xứ tỷ dân giành chiến thắng?

U23 Việt Nam ra quân hoàn hảo, đè bẹp Thái Lan 3–0

TPO - Được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thay Williams Minh Hoàng, Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn bằng đầu ở hiệp 1 giúp U23 Việt Nam áp đảo U23 Thái Lan tối 10/11 trên sân Pleiku. Phút 85, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3–0. U23 Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026 trước khi gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11.

Điều gì giúp U23 Việt Nam thắng dễ U23 Thái Lan?

Điều gì giúp U23 Việt Nam thắng dễ U23 Thái Lan?

TPO - U23 Thái Lan không có nổi một cơ hội nguy hiểm để trực tiếp thử thách thủ môn Cao Văn Bình. Đó là chi tiết thể hiện cho sự chênh lệch giữa 2 đội ở trận đối đầu trên sân Pleiku Arena vào tối 10/11.

U23 Qatar bế tắc trước Singapore, cơ hội lớn mở ra cho U23 Việt Nam

U23 Qatar bế tắc trước Singapore, cơ hội lớn mở ra cho U23 Việt Nam

TPO - Ép sân gần như cả trận nhưng U23 Qatar vẫn không thể chọc thủng lưới U23 Singapore trong trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku chiều 10/11. Thủ môn Yazid và hàng thủ phòng ngự kỷ luật giúp Singapore giành 1 điểm. Kết quả hòa 0–0 mở ra cơ hội lớn cho U23 Việt Nam trên hành trình giành chức vô địch.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe