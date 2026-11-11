Hứng khởi với cuộc đua của Hoa khôi Pickleball ở VTV Cup 2026

TPO - Với thông điệp "Hạnh phúc hơn mỗi ngày", Giải Pickleball VTV Cup 2026 với mong muốn lan tỏa cảm hứng về phong cách sống năng động, khỏe mạnh và tinh thần thể thao.

Giải đấu do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, trong đó thương hiệu Dạ Hương tiếp tục đồng hành với vai trò Nhà đồng hành chính năm thứ hai liên tiếp.

Không chỉ là sân chơi thể thao quy mô dành cho các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào, Pickleball VTV Cup còn mang ý nghĩa lan tỏa lối sống năng động, tích cực, khuyến khích cộng đồng chủ động rèn luyện sức khỏe và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của pickleball tại Việt Nam, đồng thời xây dựng một sự kiện thể thao thường niên có uy tín, chất lượng chuyên môn cao và sức lan tỏa rộng rãi.

Đặc biệt, sự đồng hành của Dạ Hương thể hiện mong muốn góp phần tôn vinh vẻ đẹp, sự tự tin và tinh thần chủ động của phụ nữ hiện đại thông qua thể thao. Đây cũng là sự kết nối ý nghĩa giữa thông điệp “Hạnh phúc hơn mỗi ngày” của giải đấu với hành trình khuyến khích phụ nữ yêu thương, chăm sóc bản thân và sống khỏe mạnh, tích cực.

Giải Pickleball VTV Cup 2026 dự kiến quy tụ 700–800 vận động viên trong nước và quốc tế, tranh tài ở 9 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào dành cho vận động viên từ 35 tuổi trở xuống; và ba nội dung tương ứng dành cho nhóm từ 36 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cup 2026 tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò của nữ vận động viên.

Giải đấu diễn ra từ ngày 11–13/12/2026 tại cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà, Hà Nội, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.