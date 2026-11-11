Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Hứng khởi với cuộc đua của Hoa khôi Pickleball ở VTV Cup 2026

Vĩnh Xuân

TPO - Với thông điệp "Hạnh phúc hơn mỗi ngày", Giải Pickleball VTV Cup 2026 với mong muốn lan tỏa cảm hứng về phong cách sống năng động, khỏe mạnh và tinh thần thể thao.

anh-chup-man-hinh-2026-11-11-luc-083854.png

Giải đấu do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, trong đó thương hiệu Dạ Hương tiếp tục đồng hành với vai trò Nhà đồng hành chính năm thứ hai liên tiếp.

Không chỉ là sân chơi thể thao quy mô dành cho các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào, Pickleball VTV Cup còn mang ý nghĩa lan tỏa lối sống năng động, tích cực, khuyến khích cộng đồng chủ động rèn luyện sức khỏe và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của pickleball tại Việt Nam, đồng thời xây dựng một sự kiện thể thao thường niên có uy tín, chất lượng chuyên môn cao và sức lan tỏa rộng rãi.

anh-chup-man-hinh-2026-11-11-luc-083957.png

Đặc biệt, sự đồng hành của Dạ Hương thể hiện mong muốn góp phần tôn vinh vẻ đẹp, sự tự tin và tinh thần chủ động của phụ nữ hiện đại thông qua thể thao. Đây cũng là sự kết nối ý nghĩa giữa thông điệp “Hạnh phúc hơn mỗi ngày” của giải đấu với hành trình khuyến khích phụ nữ yêu thương, chăm sóc bản thân và sống khỏe mạnh, tích cực.

Giải Pickleball VTV Cup 2026 dự kiến quy tụ 700–800 vận động viên trong nước và quốc tế, tranh tài ở 9 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào dành cho vận động viên từ 35 tuổi trở xuống; và ba nội dung tương ứng dành cho nhóm từ 36 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cup 2026 tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò của nữ vận động viên.

Giải đấu diễn ra từ ngày 11–13/12/2026 tại cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà, Hà Nội, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Xem thêm

#Pickleball VTV 2026 #hoa khôi pickleball VTV #Bộ Văn hoá #Thể thao và Du lịch #pickleball Việt Nam

Cùng chuyên mục

Nhận định Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, 19h00 ngày 11/11: Một mũi tên hướng hai đích

Nhận định Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, 19h00 ngày 11/11: Một mũi tên hướng hai đích

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, Casper Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với nhiều gương mặt mới, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ thử nghiệm ở trận ra quân Casper Cup. Nhưng vừa thử nghiệm, ông vừa phải mang lại kết quả tối ưu cho đội tuyển.

CĐV Thái Lan: Đào tạo trẻ của Việt Nam đang đi trước chúng ta!

CĐV Thái Lan: Đào tạo trẻ của Việt Nam đang đi trước chúng ta!

TPO - Thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam vào tối 10/11 đã khiến người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng phản ứng mạnh mẽ. Các diễn đàn mạng xã hội như Pantip, trang cộng đồng bóng đá Đông Nam Á hay fanpage chính thức Changsuek (của các đội tuyển Thái Lan) nhanh chóng bị nhấn chìm bởi làn sóng phẫn nộ, châm biếm từ các cổ động viên Thái Lan.

Thương hiệu 361° Sports: Từ dấu ấn thể thao quốc tế đến hành trình chinh phục đường chạy “di sản kép” Tràng An 2026

Thương hiệu 361° Sports: Từ dấu ấn thể thao quốc tế đến hành trình chinh phục đường chạy “di sản kép” Tràng An 2026

Từ những sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế đến hành trình đồng hành cùng cộng đồng runner Việt Nam, thương hiệu 361° Sports đang từng bước khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực thể thao, lan tỏa tinh thần “One Degree Beyond”: không ngừng tiến lên và vượt qua giới hạn của chính mình.

U19 Trung Quốc vs U19 Việt Nam

Nhận định U19 Trung Quốc vs U19 Việt Nam, 18h30 ngày 11/11: Long tranh hổ đấu

TPO - Nhận định bóng đá U19 Trung Quốc vs U19 Việt Nam, Panda Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu U19 Việt Nam có thể vượt qua sức ép từ chủ nhà Trung Quốc để tạo nên khởi đầu thuận lợi, hay lợi thế sân bãi cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp đội bóng xứ tỷ dân giành chiến thắng?

U23 Việt Nam ra quân hoàn hảo, đè bẹp Thái Lan 3–0

TPO - Được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thay Williams Minh Hoàng, Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn bằng đầu ở hiệp 1 giúp U23 Việt Nam áp đảo U23 Thái Lan tối 10/11 trên sân Pleiku. Phút 85, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3–0. U23 Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026 trước khi gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11.

Điều gì giúp U23 Việt Nam thắng dễ U23 Thái Lan?

Điều gì giúp U23 Việt Nam thắng dễ U23 Thái Lan?

TPO - U23 Thái Lan không có nổi một cơ hội nguy hiểm để trực tiếp thử thách thủ môn Cao Văn Bình. Đó là chi tiết thể hiện cho sự chênh lệch giữa 2 đội ở trận đối đầu trên sân Pleiku Arena vào tối 10/11.

U23 Qatar bế tắc trước Singapore, cơ hội lớn mở ra cho U23 Việt Nam

U23 Qatar bế tắc trước Singapore, cơ hội lớn mở ra cho U23 Việt Nam

TPO - Ép sân gần như cả trận nhưng U23 Qatar vẫn không thể chọc thủng lưới U23 Singapore trong trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku chiều 10/11. Thủ môn Yazid và hàng thủ phòng ngự kỷ luật giúp Singapore giành 1 điểm. Kết quả hòa 0–0 mở ra cơ hội lớn cho U23 Việt Nam trên hành trình giành chức vô địch.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe