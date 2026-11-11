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Thể thao

Thương hiệu 361° Sports: Từ dấu ấn thể thao quốc tế đến hành trình chinh phục đường chạy “di sản kép” Tràng An 2026

P.V

Từ những sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế đến hành trình đồng hành cùng cộng đồng runner Việt Nam, thương hiệu 361° Sports đang từng bước khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực thể thao, lan tỏa tinh thần “One Degree Beyond”: không ngừng tiến lên và vượt qua giới hạn của chính mình.

Dấu ấn thương hiệu trên bản đồ thể thao quốc tế

Trong hành trình phát triển, thương hiệu 361° Sports không ngừng mở rộng sự hiện diện tại các sân chơi thể thao lớn trên thế giới. Thương hiệu đã đồng hành tại 5 kỳ Asian Games liên tiếp và là Đối tác chính thức của Ủy ban Olympic châu Á (OCA), qua đó khẳng định vị thế và cam kết gắn bó lâu dài với sự phát triển của thể thao.

Ở lĩnh vực chạy bộ, thương hiệu 361° Sports từng góp mặt tại nhiều sự kiện đáng chú ý như Berlin Marathon Expo, Tokyo Marathon Expo, OC Marathon và Surf City Marathon với vai trò Presenting Sponsor. Đây không chỉ là cơ hội giới thiệu các công nghệ, sản phẩm chạy bộ mà còn giúp thương hiệu kết nối sâu hơn với cộng đồng runner quốc tế.

Lấy hiệu suất vận động và trải nghiệm người dùng làm trọng tâm, 361° Sports phát triển các dòng sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ người mới bắt đầu đến những runner theo đuổi mục tiêu thành tích. Qua đó, thương hiệu mong muốn truyền cảm hứng để mỗi người tự tin bắt đầu và bền bỉ trên hành trình chinh phục những cột mốc mới.

Trang An Marathon 2026 – Điểm hẹn kết nối thương hiệu và cộng đồng

Tiếp nối hành trình tại Việt Nam, năm 2026, 361° Sports tiếp tục đồng hành cùng Trang An Marathon năm thứ ba liên tiếp, góp phần kết nối tinh thần thể thao với những giá trị văn hóa, thiên nhiên đặc sắc của Ninh Bình.

Mang dấu ấn của cung đường di sản kép, Trang An Marathon 2026 không chỉ là thử thách về sức bền mà còn là hành trình trải nghiệm cảnh quan và văn hóa độc đáo. Đây cũng là dịp để 361° Sports đến gần hơn với cộng đồng runner, lắng nghe nhu cầu thực tế và mang đến những trải nghiệm sản phẩm trực tiếp trên đường chạy.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay đánh dấu sự xuất hiện của Flame 5 – dòng giày chạy bộ của 361° Sports lần đầu tiên góp mặt trên đường race di sản Tràng An. Với định hướng chú trọng hiệu suất và trải nghiệm vận động, Flame 5 đại diện cho nỗ lực đổi mới sản phẩm của thương hiệu, đồng thời mở ra cơ hội để runner Việt Nam trực tiếp trải nghiệm và khám phá những lựa chọn dành cho hành trình chạy bộ của mình.

Thông qua việc đồng hành cùng Trang An Marathon 2026, 361° Sports tiếp tục khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam, không chỉ bằng các sản phẩm thể thao mà còn bằng sự hiện diện và kết nối thực chất với cộng đồng.

Bởi với tinh thần “One Degree Beyond”, mỗi bước tiến dù nhỏ đều có ý nghĩa. Hôm nay hơn hôm qua một độ, mỗi ngày thêm một nỗ lực – để mỗi người đều có thể tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính mình.

#361° Sports #Trang An Marathon 2026

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