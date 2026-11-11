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Xem trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa kênh nào, ở đâu?

Hương Ly

TPO - Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trên FPT Play và các nền tảng của VFF.

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FPT Play nắm bản quyền phát sóng giải giao hữu Casper Cup.

Tối 11/11, tuyển Việt Nam chạm trán Đài Bắc Trung Hoa tại giải giao hữu Casper Cup 2026. Giải đấu trong đợt FIFA Days tháng 11 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik. "Các chiến binh sao vàng" có cơ hội để chấn chỉnh lực lượng sau FIFA ASEAN Cup, đồng thời hoàn thiện các kế hoạch chuẩn bị để hướng đến Asian Cup 2027.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik khởi động bằng trận đấu với đối thủ vừa tầm Đài Bắc Trung Hoa. Sau đó, cuộc đối đầu Kyrgyzstan là cơ sở để CĐV đánh giá sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này. Với vị thế là đội chủ nhà và đang sở hữu thứ hạng FIFA tốt nhất, tuyển Việt Nam phải giành những kết quả thuyết phục trước 2 đối thủ.

So với FIFA ASEAN Cup, lực lượng Việt Nam tại giải giao hữu Casper Cup biến động mạnh. HLV Kim Sang-sik không triệu tập Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh vì tránh nguy cơ quá tải cho các cầu thủ này. Ông thầy người Hàn trao cơ hội cho 2 nhân tố nhập tịch là Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải lần đầu lên tuyển.

Bên cạnh đó, HLV Kim trao cơ hội lên tuyển cho Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Đăng Dương, Lê Quốc Nhật Nam và Nguyễn Đức Anh. Trước đó, Nguyễn Lê Phát được đôn từ đội U23 lên tuyển Việt Nam nhưng nói lời chia tay vì chấn thương.

Sự vắng mặt của loạt trụ cột đội tuyển mở ra cơ hội cho nhiều nhân tố mới. Đây là điểm mấu chốt để các trận đấu sắp tới của Việt Nam thu hút chú ý từ khán giả. HLV Kim cũng có dịp thử nghiệm các phương án mới để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu Asian Cup 2027.

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Danh sách tập trung tuyển Việt Nam.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Xem thêm

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