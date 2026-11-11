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Thể thao

CĐV Thái Lan: Đào tạo trẻ của Việt Nam đang đi trước chúng ta!

Đặng Lai

TPO - Thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam vào tối 10/11 đã khiến người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng phản ứng mạnh mẽ. Các diễn đàn mạng xã hội như Pantip, trang cộng đồng bóng đá Đông Nam Á hay fanpage chính thức Changsuek (của các đội tuyển Thái Lan) nhanh chóng bị nhấn chìm bởi làn sóng phẫn nộ, châm biếm từ các cổ động viên Thái Lan.

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Không còn những lời bào chữa về mặt sân hay yếu tố may rủi, dư luận nước này đang thẳng thắn nhìn nhận sự sa sút đáng báo động của đội nhà. Phần lớn mũi dùi chỉ trích hướng trực tiếp vào lối chơi bế tắc và tinh thần thi đấu bạc nhược của các cầu thủ trẻ. Một cổ động viên chua chát bình luận: “Thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là nhìn các cầu thủ đá như những cái bóng vô hồn trên sân. Không chiến thuật, không pressing, thậm chí đến những pha đỡ bóng bước một cơ bản còn vụng về. Thua 0-3 vẫn còn là may mắn, nếu tiền đạo U23 Việt Nam chắt chiu hơn thì tỷ số phải là 5-0”.

Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng U23 Thái Lan hoàn toàn vỡ vụn trước cự ly đội hình kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đối thủ, để lộ những khoảng trống mênh mông ở hàng phòng ngự. CĐV có tên Pasani thẳng thừng tuyên bố rằng bóng đá trẻ Thái Lan đang thua kém Việt Nam.

“Đừng nói chúng ta mang đội hình trẻ hơn lứa U23 đi. Việt Nam cũng dùng toàn cầu thủ U21 đó thôi. Chúng ta thua rõ ràng. Cả hiệp 1, Thái Lan không dứt điểm lần nào trong khi bị bắn phá tới 11 lần. Thông số này và tỷ số trên sân cho thấy rõ ràng là bóng đá trẻ Thái Lan đang đi sau Việt Nam”, CĐV này nhấn mạnh.

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U23 Thái Lan đã thua chênh lệch trước U23 Việt Nam

Bên cạnh lỗi của cầu thủ, làn sóng đòi sa thải ban huấn luyện cũng bùng lên dữ dội. Nhiều người hâm mộ chỉ trích gay gắt tư duy chiến thuật chậm chạp, thiếu tính đột biến của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Một tài khoản bức xúc viết: “Chúng ta cứ mãi mộng tưởng về việc vươn tầm châu Á hay giấc mơ World Cup, nhưng thực tế phũ phàng là ngay tại khu vực Đông Nam Á, chúng ta đang tụt lại phía sau. Bao nhiêu đời HLV đi qua, bao nhiêu dự án triệu USD được vẽ ra, nhưng chất lượng đào tạo trẻ và cách vận hành chiến thuật vẫn giậm chân tại chỗ. Thua ai cũng đau, nhưng thua U23 Việt Nam tới 3 bàn trắng mà không phản kháng nổi thì thật khó chấp nhận”.

Không ít bình luận của người hâm mộ Thái Lan đã dành sự thán phục xen lẫn ghen tị trước bước tiến vững chắc của lứa trẻ Việt Nam. Một bình luận nhận được hàng nghìn lượt tương tác nhận định thẳng thắn: “Phải thừa nhận U23 Việt Nam chơi quá hiện đại và kỷ luật. Họ vào bóng quyết liệt nhưng thông minh, thể lực sung mãn từ đầu đến cuối trận và dứt điểm cực kỳ lạnh lùng.

Trong khi chúng ta chuyền quanh quẩn ở sân nhà rồi mất bóng, họ chỉ cần ba nhịp để tiếp cận khung thành và ghi bàn. Khoảng cách giữa hai nền bóng đá ở cấp độ trẻ lúc này là điều không thể phủ nhận”.

Trận thua trắng 0-3 tối qua không chỉ là một thất bại đơn thuần về mặt tỷ số, mà còn giáng một đòn mạnh vào niềm tự hào của bóng đá trẻ Thái Lan. Làn sóng phản ứng gay gắt từ người hâm mộ liệu có khiến các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng trở lại mạnh mẽ trong trận gặp U23 Qatar vào ngày mai?

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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#U23 Việt Nam #U23 Thái Lan #CĐV Thái Lan #bóng đá trẻ #đào tạo trẻ #Thawatchai Damrong-Ongtrakul

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