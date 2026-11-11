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Thể thao

Người hùng Minh Tâm, U23 Thái Lan và cú ‘đề-pa’ cách đây hơn 7 tháng ở Tây An

Nguyễn Khánh

TPO - Hai cú đánh đầu đẹp mắt vào lưới U23 Thái Lan đưa Nguyễn Minh Tâm trở thành người hùng mới của U23 Việt Nam. Nhưng trước khi tỏa sáng trên sân Pleiku, tiền đạo HAGL từng có một dấu ấn đáng nhớ khác khi được trao cơ hội trong màu áo U23.

Lựa chọn bất ngờ của HLV Đinh Hồng Vinh

Trước trận đấu với U23 Thái Lan tối 10/11, Nguyễn Minh Tâm không phải cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên hàng công U23 Việt Nam. Sự chú ý phần nào hướng về Williams Minh Hoàng, tiền đạo Việt kiều từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và đang có phong độ tốt trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Vì thế, quyết định sử dụng chân sút của HAGL trong đội hình xuất phát thay vì Minh Hoàng khiến không ít người bất ngờ.

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HLV Đinh Hồng Vinh chỉ quyết định chọn Minh Tâm đá chính sau buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam.

Nhưng HLV Đinh Hồng Vinh có lý do cho lựa chọn của mình. Nhà cầm quân này tiết lộ quyết định sử dụng Minh Tâm chỉ được đưa ra sau buổi tập cuối cùng. Ban huấn luyện đã có cuộc trao đổi riêng, hướng dẫn tiền đạo sinh năm 2005 cách di chuyển trong sơ đồ chiến thuật và yêu cầu anh thực hiện những nhiệm vụ cụ thể.

"Tôi quyết định sử dụng Minh Tâm. Sáng nay, chúng tôi đã trao đổi riêng với cậu ấy, hướng dẫn cách di chuyển trong sơ đồ chiến thuật. Minh Tâm đã đáp ứng được những yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra", ông Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Minh Tâm không cần quá nhiều thời gian để chứng minh niềm tin ấy có cơ sở. Phút 17, từ đường chuyền của Văn Duyệt, tiền đạo HAGL chọn vị trí thuận lợi, bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới U23 Thái Lan. Đó là pha lập công mở ra thế trận thuận lợi cho đội chủ nhà, đồng thời cho thấy khả năng không chiến của chân sút cao 1,81 m.

Bàn thứ nhất của Minh Tâm vào lưới U23 Thái Lan là một cú đánh đầu đầy nhạy cảm.

Nếu bàn thắng đầu tiên thể hiện sức bật và khả năng chọn điểm rơi, pha lập công thứ hai còn ấn tượng hơn. Phút 45, từ tình huống phối hợp bên cánh phải, Minh Tâm bật người thực hiện cú lắc đầu hiểm hóc, khiến thủ môn đối phương không có cơ hội cản phá. Hai bàn thắng trong một hiệp đấu, cùng được thực hiện bằng đầu nhưng mang những sắc thái khác nhau, là câu trả lời thuyết phục nhất cho quyết định của ban huấn luyện.

U23 Việt Nam sau đó có thêm bàn thắng trên chấm phạt đền của Williams Minh Hoàng, khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-0. Nhưng tâm điểm trên sân Pleiku vẫn là tiền đạo trẻ của đội bóng phố Núi. Người được lựa chọn vào phút cuối đã trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu.

Dấu ấn ở Tây An

Thực tế, màn trình diễn trước Thái Lan không phải lần đầu Minh Tâm ghi dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam. Trước đó, anh từng có một khởi đầu đầy hứa hẹn ở giải giao hữu CFA Team China tại Tây An hồi tháng 3/2026.

Trong trận mở màn gặp U23 Triều Tiên ngày 25/3, tiền đạo HAGL được trao cơ hội đá chính và chỉ cần 6 phút để đưa bóng vào lưới đối thủ. Tận dụng tình huống hàng phòng ngự Triều Tiên xử lý không tốt, Minh Tâm dứt điểm góc hẹp chính xác, giúp U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng bàn thắng ấy là dấu mốc đáng nhớ đối với cá nhân tiền đạo sinh năm 2005.

Thời điểm đó, Minh Tâm là một trong những gương mặt trẻ được chú ý ở HAGL. Những màn trình diễn tại CLB giúp anh lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện U23 Việt Nam và được triệu tập trong đợt tập trung tháng 3 dưới thời HLV Kim Sang-sik, trước khi cùng đội tuyển tham dự giải đấu tại Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Minh Tâm bay người đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, dấu ấn ở Tây An chưa đủ để đưa Minh Tâm trở thành cái tên được nhắc đến thường xuyên. Những màn trình diễn của anh ở cấp độ đội tuyển trẻ phần nào bị lu mờ giữa sự xuất hiện của nhiều gương mặt triển vọng khác. Bởi vậy, cú đúp vào lưới Thái Lan không chỉ là dấu mốc mới mà còn giúp Minh Tâm nối lại câu chuyện từng bắt đầu ở Tây An.

Điều đáng nói là giữa hai dấu mốc cách nhau hơn 7 tháng, Minh Tâm vẫn cho thấy những phẩm chất tương đối nhất quán: khả năng xâm nhập vòng cấm, chọn vị trí và dứt điểm nhanh. Nếu ở Tây An, anh tận dụng sai lầm của đối phương bằng một pha xử lý trong phạm vi hẹp, thì tại Pleiku, tiền đạo này thể hiện sự nguy hiểm trong những tình huống bóng bổng. Đó là những phương án tấn công khác nhau, nhưng đều cho thấy bản năng của một trung phong.

Chặng đường từ phố Núi chưa dừng lại

Sinh năm 2005, Minh Tâm trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ HAGL. Trước khi có cơ hội ở đội một, anh từng trải qua những chuyến đi đến Kon Tum và Long An theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Đó là quãng thời gian cần thiết để một cầu thủ trẻ làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, thay vì chỉ phát triển trong khuôn khổ các giải trẻ.

Mùa giải 2024/25, Minh Tâm được đôn lên đội một HAGL. Đến mùa 2025/26, anh ghi 3 bàn tại V.League, từng bước tạo dựng chỗ đứng trong đội hình đội bóng phố Núi. Dù chưa phải chân sút có hiệu suất ghi bàn nổi bật, việc được thi đấu ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam từ khi còn rất trẻ đã mang lại cho tiền đạo này những trải nghiệm quan trọng.

Cú đúp trước U23 Thái Lan vì thế có ý nghĩa vượt ra ngoài kết quả một trận giao hữu. Minh Tâm được thi đấu trên sân Pleiku, nơi gắn bó với quá trình trưởng thành của anh, và ghi bàn trong màu áo đội tuyển trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Sau trận đấu, tiền đạo trẻ không giấu được niềm hạnh phúc. Anh chia sẻ rằng thần tượng của mình chính là bố. Minh Tâm cũng tiết lộ mỗi bàn thắng đều muốn dành tặng những người từng đặt nhiều kỳ vọng vào mình nhưng nay không còn bên cạnh.

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Minh Tâm đã có một lời khẳng định đầy sức nặng cho cuộc cạnh tranh vị trí tại U23 Việt Nam.

Ở tuổi 21, Minh Tâm vẫn còn nhiều cơ hội để hoàn thiện. Hai bàn thắng vào lưới Thái Lan chưa thể bảo đảm cho anh một vị trí lâu dài ở U23 Việt Nam, càng chưa đủ để khẳng định tiền đạo HAGL đã tìm được chỗ đứng vững chắc tại cấp độ chuyên nghiệp. Nhưng từ bàn thắng ở Tây An đến cú đúp tại Pleiku, anh đã có thêm những bằng chứng để thuyết phục ban huấn luyện.

Trận đấu với U23 Singapore ngày 12/11 sẽ là cơ hội tiếp theo để tiền đạo trẻ này nối dài dấu ấn. Còn người hâm mộ Việt Nam lại có dịp đợi chờ, chờ Minh Tâm tiếp tục mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cầu trường, như những gì anh đã tạo ra tối thứ Ba vừa qua.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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