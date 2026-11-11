Đoàn kết, hữu nghị qua Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

Trên sân Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 đã chính thức khai mạc với những màn trình diễn sôi động vào tối 10/11. Giải đấu quy tụ 4 đội tuyển U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi động, với chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Các tiết mục trình diễn cồng chiêng J’rai, Bahnar cùng những ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước và bóng đá đã tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Cũng tại buổi lễ, màn trình diễn cồng chiêng với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, cùng tiết mục hát múa “Những ngôi sao vàng” có sự góp mặt của đội bóng đá nữ Đak Đoa, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống và tinh thần thể thao của vùng đất Gia Lai đến người hâm mộ.

Tiếng cồng chiêng vang trên sân Pleiku.

﻿ ﻿ Hơn 300 nghệ nhân, tạo nên màn trình diễn quy mô và giàu sắc màu văn hóa.

Đặc biệt tại lễ khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng, vinh dự được phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 tại sân vận động Pleiku Arena, Gia Lai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệt liệt chào mừng và gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, các đoàn thể thao cùng toàn thể người hâm mộ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt, nhiệt liệt chào đón bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore đến tham dự giải đấu.

Ông Phạm Anh Tuấn tới chào các trọng tài, cầu thủ.

“Giải đấu lần này là cơ hội để các đội tuyển trẻ giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác thể thao giữa các quốc gia. Đối với Gia Lai, việc đăng cai giải đấu có ý nghĩa đặc biệt trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, với chủ đề 'Đại ngàn chạm biển xanh'. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất Gia Lai giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách”, ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Một số hình ảnh trong buổi lễ khai mạc.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng khẳng định tiềm năng, điều kiện và quyết tâm của tỉnh trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp để tổ chức thêm nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế, góp phần phát triển bóng đá trẻ, thúc đẩy phong trào thể thao và quảng bá du lịch địa phương. Bởi ông tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các đội tuyển sẽ thi đấu hết mình, cống hiến những trận cầu hấp dẫn, đẹp mắt, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên sân Pleiku Arena.