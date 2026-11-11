Nguyễn Nhất Long: Bản lĩnh trên sân đấu, hạnh phúc bên mái ấm nhỏ

TPO - Đăng quang Tiền Phong Golf Championship ở tuổi 17, Nguyễn Nhất Long tiếp tục chinh phục những danh hiệu lớn trước khi bước vào con đường chuyên nghiệp. Năm 2026, anh có thành tích tốt nhất sự nghiệp trên Asian Development Tour, từng vươn lên nhóm đầu bảng tiền thưởng, lập gia đình và đón cô con gái nhỏ mới tròn một tháng tuổi.

Từ chiếc cúp Tiền Phong đến chức Vô địch Quốc gia

Nguyễn Nhất Long đến với Tiền Phong Golf Championship 2020 khi đã có nhiều năm tích lũy trên sân golf. Bắt đầu chơi golf từ năm 9 tuổi, anh từng vô địch Hanoi Junior Open khi mới 13 tuổi, giành nhiều danh hiệu ở các giải trẻ, rồi đăng quang giải đối kháng quốc gia năm 2019. Chiến thắng ở Tiền Phong Golf Championship 2020 tiếp tục là cột mốc nổi bật trong hành trình trưởng thành của một golfer sớm bộc lộ năng lực.

Ở tuổi 17, ngay lần đầu tham dự giải, Nhất Long giành Best Gross với 72 gậy (even par). Khi ấy, đây là thành tích tốt nhất của một nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship qua ba mùa giải đã tổ chức. Chiếc cúp đưa tên tuổi Long đến gần hơn với cộng đồng golf Việt Nam, đồng thời mở ra kỳ vọng về chặng đường phía trước của golfer trẻ.

Nguyễn Nhất Long vô địch Tiền Phong Golf Championship 2020 năm 17 tuổi.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, Nhất Long sang Thụy Sĩ học ngành quản trị nhà hàng, du lịch và khách sạn. Dù việc học mở ra một hướng đi khác, golf vẫn hiện diện trong cuộc sống thường ngày của Nhất Long. Việc học chưa quá bận rộn, trường học lại cạnh một sân golf, anh duy trì ra sân khoảng 2-3 buổi/tuần.

Khi nhận ra đam mê và khả năng thi đấu vẫn còn, Nhất Long quyết định cho mình cơ hội theo đuổi golf nghiêm túc hơn. Trước khi trở lại các giải trong nước, anh có thời gian tập luyện tại Tây Ban Nha rồi tiếp tục rèn giũa chuyên môn ở Việt Nam.

Ngay sau đó, Nhất Long khẳng định năng lực ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao. Năm 2023, anh vô địch Giải vô địch Golf nghiệp dư Việt Nam mở rộng (VAO) với tổng điểm +2, hơn Malcolm Hung một gậy. Một tháng sau, tại Giải Vô địch Golf Quốc gia, Nhất Long tiếp tục giành chiến thắng với điểm -4, hơn nhà đương kim vô địch Nguyễn Anh Minh đúng một gậy.

Nhất Long đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 khi sở hữu phong độ cao "đánh đâu thắng đấy".

Chắc hẳn người hâm mộ khó có thể quên cuộc đua kịch tính ở Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 khi Nhất Long và Anh Minh bám đuổi nhau sít sao từng điểm số. Bước ngoặt đến ở hố 17, khi Nhất Long giữ được par, còn Anh Minh lỡ cú gạt bóng ở cự ly gần. Cả hai cùng đạt par tại hố cuối, giúp Nhất Long bảo toàn cách biệt một gậy và giành chức vô địch với tổng điểm -4.

Sau chức Vô địch Quốc gia, Nhất Long quyết định chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Anh cũng có thêm trải nghiệm đáng giá khi cùng đội tuyển golf Việt Nam tham dự Asiad 19 tại Hàng Châu. Đây là đấu trường lớn nhất châu lục, quy tụ các golfer hàng đầu thế giới. Nhất Long cùng đội tuyển golf nam Việt Nam, với Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Đặng Minh khép lại giải ở vị trí thứ 10.

Từ chiếc cúp Tiền Phong Golf Championship năm 2020 đến cú đúp danh hiệu VAO và Golf Quốc gia năm 2023 rồi đấu trường châu lục, Nhất Long từng bước khẳng định mình ở những sân chơi có tính cạnh tranh ngày càng cao.

Khẳng định mình ở sân chơi chuyên nghiệp

Sau chức Vô địch Golf Quốc gia 2023, Nhất Long quyết định chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Golf từ niềm đam mê trở thành công việc toàn thời gian, với lịch thi đấu có thể lên tới 2-3 giải mỗi tháng ở Việt Nam và nước ngoài.

Nhất Long cũng sớm cảm nhận sự khác biệt giữa hai môi trường. Trao đổi với Tiền Phong, Nhất Long từng chia sẻ: "Lúc còn thi đấu nghiệp dư, mục tiêu của tôi là chơi tốt và đạt kết quả cao nhất có thể. Nhưng khi bước lên chuyên nghiệp, tôi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ quốc tế mạnh. Với tôi, vượt qua nhát cắt ở không ít giải đã là một kỳ tích. Mỗi cú đánh cũng đòi hỏi sự tính toán cụ thể hơn. Ngay cả khi cần mạo hiểm, tôi vẫn phải cân nhắc kỹ phương án an toàn. Điều đó đôi khi khiến tôi khó tạo nên một vòng đấu bùng nổ".

Những mùa giải đầu tiên giúp Nhất Long tích lũy kinh nghiệm trên các đấu trường chuyên nghiệp. Tại Vietnam Masters 2025, anh về đồng hạng 20 với tổng điểm -8 và vượt qua nhát cắt năm thứ hai liên tiếp.

Sang mùa 2026, Nhất Long cán đích đồng hạng 15 tại PKNS Selangor Masters với tổng điểm -4, rồi bứt phá lên đồng hạng ba tại Vietnam Masters với tổng điểm -12. Hạng ba trở thành thành tích tốt nhất sự nghiệp của anh trên Asian Development Tour (ADT).

Hai kết quả đầu mùa đưa Nhất Long lên vị trí thứ 7 trên bảng tiền thưởng ADT chỉ sau hai chặng đấu. Cuộc cạnh tranh kéo dài suốt mùa giải, Nhất Long khép lại năm ở vị trí thứ 51 toàn hệ thống với 7.810 USD sau 10 giải. Nhất Long hiện cũng là golfer Việt Nam duy nhất có tên trên bảng xếp hạng tiền thưởng của ADT.

Nhất Long đã trưởng thành, rắn rỏi và cá tính trên sân golf.

Tháng 10 vừa qua, Nhất Long tiếp tục ghi dấu ấn tại Emerald Cup Final Leg 2026 khi cán đích ở vị trí á quân với tổng điểm -3, chỉ kém nhà vô địch Nguyễn Tuấn Anh một gậy. Những dấu mốc đáng chú ý ấy cho thấy Nhất Long vẫn duy trì được nhịp thi đấu và khả năng cạnh tranh ở các giải đấu lớn.

Ngoài sân golf, Nhất Long cũng bước vào một dấu mốc mới của cuộc sống khi lập gia đình và đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc lớn lao. Vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm Tiền Phong Golf Championship, con gái của Nhất Long sẽ tròn một tháng tuổi.

Từ chiếc cúp Tiền Phong năm 2020 đến những vòng đấu trên ADT, hành trình của Nhất Long đã mở rộng từ câu chuyện về một tài năng trẻ trưởng thành lên sân chơi chuyên nghiệp đang từng bước gây dựng sự nghiệp vững chắc, đồng thời vun đắp mái ấm đình nhỏ yêu thương.