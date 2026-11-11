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Thể thao

Thủ môn của Como gặp tai nạn xe hơi tại Đức, chiếc Ferrari vỡ nát phần đầu

Nguyễn Khánh

TPO - Thủ môn đang khoác áo Como, Robert Sanchez đã may mắn thoát nạn khi chiếc Ferrari trị giá khoảng 300.000 bảng của anh đâm vào rào chắn tại trường đua Nurburgring (Đức). Cú va chạm xảy ra trong lúc xe đang di chuyển với tốc độ khoảng 112 km/h.

Robert Sanchez vừa trải qua một vụ tai nạn nghiêm trọng trong buổi lái xe tại trường đua Nurburgring, Đức, hôm 9/11. Chiếc Ferrari 488 Challenge Evo của thủ môn người Tây Ban Nha mất kiểm soát tại khúc cua Caracciola-Karussell, lao thẳng vào rào chắn với tốc độ được cho là khoảng 70 dặm/giờ (112 km/h).

Theo tờ The Sun, Sanchez may mắn thoát nạn mà không gặp bất kỳ chấn thương nào. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc Ferrari được đưa lên xe cứu hộ, với phần đầu gần như bị phá hủy hoàn toàn.

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Thủ thành Robert Sanchez và chiếc siêu xe vừa gặp tai nạn của anh.

Một du khách người Anh có mặt tại hiện trường kể lại với The Sun: "Anh ấy vào cua quá nhanh, với tốc độ lên tới 70 dặm/giờ. Chiếc xe đâm mạnh vào góc cua và đường đua lập tức bị phất cờ đỏ".

Điều khiến những người chứng kiến bất ngờ là phản ứng của thủ môn 28 tuổi sau tai nạn. Sanchez lập tức bước ra khỏi chiếc xe gặp nạn và thậm chí còn tự tay nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên đường đua. Sự cố khiến ban tổ chức phải tạm dừng hoạt động để xử lý hiện trường và khắc phục những hư hại tại khu vực xảy ra va chạm.

Theo các nguồn tin, chiếc Ferrari 488 Challenge Evo gặp nạn có giá trị khoảng 300.000 bảng Anh. Đây là mẫu xe được thiết kế chuyên biệt cho đường đua, thuộc dòng Ferrari Challenge, chứ không phải một chiếc Ferrari thương mại thông thường. Sanchez vốn nổi tiếng là người đam mê tốc độ và sở hữu bộ sưu tập xe hơi đắt tiền, trong đó có Lamborghini Urus phiên bản Mansory, Porsche 911 GT3 RS và Nissan Skyline R34 GT-R.

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Khúc cua Caracciola-Karussell tại trường đua Nurburgring.

Nurburgring cũng không phải một địa điểm đua xe thông thường. Đường đua huyền thoại này được mệnh danh là một trong những cung đường nguy hiểm nhất thế giới, với nhiều khúc cua phức tạp và những đoạn đường đòi hỏi kỹ năng kiểm soát tốc độ rất cao. Năm 1976, đây từng là nơi tay đua Niki Lauda gặp tai nạn kinh hoàng, khiến chiếc Ferrari bốc cháy và bản thân ông bị bỏng nặng. Nürburgring từng tổ chức các chặng đua Công thức 1 trong nhiều giai đoạn, gần nhất là năm 2020.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Sanchez gặp rắc rối liên quan đến tốc độ. Hồi đầu năm nay, thủ môn người Tây Ban Nha bị phạt 1.520 bảng và nhận 3 điểm phạt trên giấy phép lái xe sau khi bị phát hiện chạy quá tốc độ bằng chiếc Mercedes tại Crawley, Surrey (Anh).

Hiện Sanchez đang khoác áo Como theo dạng cho mượn từ Chelsea. Thủ môn 28 tuổi chuyển đến đội bóng Italia hồi tháng 9/2026 và được HLV Cesc Fabregas luân phiên sử dụng cùng Jean Butez. Anh vừa bắt chính trong trận Como thua Inter Milan 0-2 ngày 8/11, trước khi gặp tai nạn trên đường đua một ngày sau đó.

Việc Sanchez không được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung tháng 11 cũng giúp anh có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chuyến đi giải trí tại Nurburgring suýt biến thành một thảm họa đối với thủ môn này.

The Sun

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#Robert Sanchez #tai nạn Ferrari #Nürburgring #Ferrari 488 Challenge #thủ môn Como #Cesc Fabregas #đường đua Đức

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