Đình Bắc ghi tuyệt phẩm, đội tuyển Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa

Trận thắng nhẹ nhàng 2-0 của đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu thử nghiệm này, nhiều vị trí đã thể hiện tốt nhưng nhiều mắt xích vẫn tỏ ra khớp với lối chơi của đội tuyển.
87': Một pha triển khai bóng mượt mà hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam. Hồng Phúc tạt vào như đặt để Văn Tùng đánh đầu cận thành. Tiếc rằng anh lại đưa bóng lên trời.
78': Chỉ trong vòng 2 phút, đội tuyển Việt Nam liên tiếp để lộ ra những khoảng trống ở 2 biên và ở rìa vòng cấm. Đài Bắc Trung Hoa đã liên tiếp có 2 tình huống dứt điểm thoáng đạt, nhưng họ không thể xử lý tốt.
70': Sau những phút giây cày ải, Olaha đã được rút ra khỏi sân. Văn Tùng sẽ có cơ hội thể hiện.
68': Vì là giao hữu nên đội tuyển Việt Nam không quá thiết tha ghi thêm bàn. Trong khi đó Đài Bắc Trung Hoa thì không thể lên bóng. Sự đối lập giữa 2 đội tuyển khiến trận đấu diễn ra chậm rãi.
62': Sau bàn thua thứ 2, Đài Bắc Trung Hoa dường như được đội tuyển Việt Nam "nhường" bóng. Đội khách cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể triển khai tấn công.
58': Chỉ cần một khoảnh khắc bùng nổ, Đình Bắc đã nhân đôi cách biệt. Anh đi bóng từ ngoài biên, rẽ đột ngột qua 2 hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa rồi sút cực căng. Thủ môn Đài Bắc Trung Hoa không thể làm gì hơn.
52': Văn Khang băng xuống rất nhanh và thoáng bên cánh trái. Anh căng vào, tiếc rằng không có ai đón đường chuyền đó.
48': Minh Phúc đi bóng mạnh mẽ bên cánh phải. Anh tạt vào song đồng đội áo đỏ đã không thể tiếp cận ghi bàn.
Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đã đưa Văn Khang, Vĩnh Nguyên và Việt Cường vào sân. Minh Phúc, Minh Khoa và Ngọc Sơn rời sân.
Đội tuyển Việt Nam dẫn Đài Bắc Trung Hoa 1-0. Đây là tỷ số có lẽ chưa làm hài lòng NHM khi đội chủ nhà tạo ra quá ít cơ hội trong khi hàng thủ lại thi đấu sơ sểnh.
45': Thành Chung phá bóng ngay vào tầm sút của Tien Long. Cầu thủ này bắt volley căng, đưa bóng đi nguy hiểm. Rất may là bóng đi ra ngoài.
40': Ngọc Sơn đang lạc lõng bên cánh phải, trong khi những nhân tố như Quốc Cường, Minh Khoa tỏ ra mờ nhạt. Nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ thay thế nhiều vị trí ngay hiệp 2.
36': Ngọc Sơn lấy bóng từ sân nhà và nỗ lực đột phá. Nhưng không như ở LPBank V.League 1, anh đã không thể xử lý tốt pha bóng trên tuyển.
32': Xuất phát từ Olaha, Đình Bắc chuyền bóng sang cánh trái cho Minh Phúc. Hậu vệ đội tuyển Việt Nam dứt điểm mạnh mẽ từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng không nguy hiểm.
31': Trong pha bóng không có gì nguy hiểm nhưng các hậu vệ Việt Nam đã xử lý rất phiêu lưu, mất bóng ngay từ rìa vòng cấm. May mắn cho chủ nhà là Đài Bắc Trung Hoa không đủ sắc sảo để tận dụng cơ hội.
27': Từ đường chuyền bên cánh phải, Minh Phúc thực hiện cú volley rất tốt. Tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
21': Sau đường chuyền sai của hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển Việt Nam triển khai tấn công mạch lạc. Olaha Mạnh Đức đón đường tạt từ cánh phải rồi dứt điểm đơn giản ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam dẫn 1-0 và Olaha ghi dấu ấn trong ngày ra mắt.
16': Đội tuyển Việt Nam được hưởng quá đá phạt hàng rào ngoài vòng cấm. Đình Bắc thực hiện cú đá đưa bóng đi quá cao
13': Đình Bắc nhả bóng xuống cho Hồng Phúc khá thoáng nhưng đường chuyền đi hơi mạnh. Sau đó, Minh Phúc lại chuyền sai bên biên trái. Đội tuyển Việt Nam thực sự đang gặp khó trong khâu kết nối.
8': Tốc độ trận đấu ở mức chậm. Đài Bắc Trung Hoa đang lùi đội hình xuống nên đội tuyển chủ nhà đang triển khai lối chơi chậm rãi, ưu tiên an toàn.
4': Trong pha băng lên không chiến, Đình Bắc đã va mạnh vào đầu đối phương. Anh đang nằm đau trên sân.
HLV Kim Sang-sik vừa công bố 11 cái tên đá chính. Những nhân tố mới như Ngọc Sơn, Olaha Mạnh Đức ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, Đình Bắc, Thành Chung hay Lê Giang cũng có mặt ở danh sách đá chính.
Nhìn vào bản danh sách, có thể nhận ra nhiều cựu binh đã quen mặt qua các chiến dịch trước vắng bóng, nhường chỗ cho làn sóng trẻ trung và giàu khát khao. Trong số 24 cầu thủ được ban huấn luyện tin tưởng lần này, chỉ còn đúng 6 cái tên từng góp mặt tại ASEAN Cup 2026.
Thay vào đó, hàng loạt gương mặt trẻ đầy triển vọng như Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quang Vinh và Phạm Minh Phúc đã được trao cơ hội bước ra ánh sáng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang lại niềm kỳ vọng lớn cho bài toán tấn công của "Những chiến binh Sao Vàng". Động thái trẻ hóa mạnh tay này chính là bước đi chiến lược nhằm giúp ban huấn luyện rà soát năng lực thích nghi của nhân tố mới, từ đó xây dựng bộ khung tối ưu hướng tới mục tiêu dài hạn tại Asian Cup vào cuối năm sau.
Trước mắt đoàn quân của HLV Kim Sang-sik là cuộc chạm trán với Đài Bắc Trung Hoa - đối thủ đang đứng thứ 176 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Việt Nam tới 77 bậc. Dù đội khách hành quân đến Hà Nội mà không có sự phục vụ của hậu vệ trụ cột Wang Ruei lẫn tiền vệ Emilio Estevez, song họ vẫn sở hữu dàn cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Chen Po Liang, Wu Chun Ching, Chen Hao Wei cùng chân sút nhập tịch lợi hại Ange Kouame.
Với vị trí 99 thế giới, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt trội đối thủ về thứ hạng, chiều sâu đội hình và có thêm điểm tựa sân nhà. Dẫu vậy, việc lắp ghép một tập thể gồm phần lớn tân binh trong quãng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi chắc chắn sẽ mang đến không ít thách thức.
Trận đấu sắp tới vì thế không đơn thuần là mục tiêu tìm kiếm chiến thắng, mà còn đóng vai trò như một bài kiểm tra thực chiến then chốt để kiểm chứng tính hiệu quả trong những toan tính chiến thuật của ban huấn luyện.
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