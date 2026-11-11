Xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Trung Quốc ở đâu, khi nào?

TPO - Nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn và tạo điều kiện cọ xát đỉnh cao, ban huấn luyện đội tuyển U19 Việt Nam đã quyết định trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ triển vọng tham gia chuyến du đấu tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026. Ngày ra quân, đội sẽ so tài với U19 Trung Quốc.

Lực lượng U19 Việt Nam đem tới giải là sự đan xen hài hòa giữa sức trẻ giàu khát khao và những nhân tố đã tích lũy được kinh nghiệm qua các chiến dịch châu lục. Đáng chú ý, danh sách quy tụ nhiều tài năng mới chỉ ở độ tuổi 17, tiêu biểu là bộ ba từng góp mặt trong màu áo U16 Việt Nam tranh tài tại China Peace Cup 2026 gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

Bên cạnh làn gió mới, bộ khung nòng cốt của đội được củng cố vững chắc với 10 cái tên từng chinh chiến ở vòng loại U20 châu Á 2027, bao gồm Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức cùng Nguyễn Quốc Khánh.

Và không quên 2 cầu thủ Việt kiều được ban huấn luyện đội tuyển rất kỳ vọng: Antonio Moric và Thomas Mai Veeren. Antonio Moric từng được thử sức ở U20 và U23 Việt Nam cách đây không lâu. Lần này, anh có thêm cơ hội chứng tỏ mình. Trong khi đó, Thomas Mai Veeren thêm một lần trở lại bóng đá Việt Nam, sau khi chưa thể gây ấn tượng với Cristiano Roland ở đội U17.

Antonio Moric có có thêm cơ hội thể hiện

Sự kết hợp giữa các lứa cầu thủ từng tiếp cận môi trường đội tuyển và những nhân tố mới không chỉ giúp đội hình có chiều sâu, mà còn tạo tiền đề vững chắc để ban huấn luyện sàng lọc, đánh giá năng lực thực tế, qua đó tiếp tục mở rộng nguồn lực kế cận chất lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Theo kế hoạch, giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 11/11 đến 17/11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc). Giải đấu năm nay quy tụ bốn đại diện giàu thực lực gồm U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc, U19 Tajikistan và chủ nhà U19 Trung Quốc. Ngay trận ra quân, U19 Việt Nam sẽ chạm trán thử thách lớn nhất mang tên U19 Trung Quốc - đối thủ đang đặt quyết tâm rất cao dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Serbia, ông Dejan Djurdjevic.

Vị thuyền trưởng này đã triệu tập bản danh sách gồm 28 cầu thủ xuất sắc nhất ở lứa tuổi U19 xứ tỷ dân, hứa hẹn đem lại bài kiểm tra hạng nặng cho hàng thủ Việt Nam.