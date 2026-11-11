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Thể thao

VFF ra thông điệp liên quan nhóm bán độ có cả cựu tuyển thủ U23 Việt Nam

Vĩnh Xuân

TPO - Ngày 11/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan bóng đá sau khi có thông tin về vụ dàn xếp tỷ số có sự tham gia của một số cá nhân ở CLB Long An.

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Hoàng Danh Ngọc khi còn thi đấu cho Vissai Ninh Bình

Theo đó, ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB Bóng đá Long An, kể từ ngày 17/9/2026.

VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn yêu cầu các CLB, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của VF, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.

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Hoàng Nhật Nam từng là cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, có dấu hiệu dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương khác.

Theo cơ quan Công an, đường dây do Vũ Chí Công (28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu. Các đối tượng sử dụng nhiều trang web cá độ bóng đá trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài để thực hiện hoạt động đánh bạc.

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Các đối tượng liên quan vụ án (ảnh Công an cung cấp)

Đáng chú ý, quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này không chỉ tham gia cá cược các giải bóng đá quốc tế mà còn móc nối với những người liên quan đến các câu lạc bộ thể thao để tác động đến kết quả một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ Việt Nam (VBA).

Để tăng xác suất thắng cược, nhóm này còn móc nối với người trong các CLB bóng đá trong nước để chủ động dàn xếp kết quả. Theo đó, Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc đã thống nhất với Vũ Chí Công, yêu cầu một số cầu thủ Long An thi đấu dưới sức, theo kịch bản định sẵn. Hai trận đấu được cơ quan điều tra nêu cụ thể là CLB Quy Nhơn thắng Long An 4-1 ở giải hạng nhất ngày 3/10/2025, và CLB Nam Định thắng Long An 2-0 ở Cúp quốc gia ngày 23/11/2025. Đổi lại, Công trả tiền cho cả Ngọc, Nam lẫn các cầu thủ tham gia.

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Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam vốn là anh em sinh đôi nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Hoàng Danh Ngọc từng được xem là một trong những "thần đồng" sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam, lần lượt khoác áo CLB Nam Định, Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh, trước khi chuyển đến thi đấu cho CLB Long An giai đoạn 2017-2021.

Nhật Nam là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, từng chơi cho Nam Định, CLB TP.HCM, Sanna Khánh Hòa BVN rồi Phú Thọ, giải nghệ năm 2019 trước khi trở lại thi đấu cho Phú Thọ ở giải hạng nhất năm 2021.

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#Dàn xếp tỷ số #Long An #Hoàng Danh Ngọc #U23 Việt Nam #Hoàng Nhật Nam #VFF

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