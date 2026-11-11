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Nguyễn Bảo Châu và kỷ luật phía sau chiếc cúp lịch sử Tiền Phong

Trọng Đạt

TPO - Chức vô địch năm 2024 giúp Nguyễn Bảo Châu trở thành nữ golfer đầu tiên và trẻ nhất đăng quang Tiền Phong Golf Championship. Hành trình tiếp nối được vun đắp từ những trải nghiệm quốc tế, thành tích mới và cách cô gái lớp 9 dành thời gian cho học tập lẫn golf.

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Nguyễn Bảo Châu là nữ golfer đầu tiên và trẻ nhất đăng quang Tiền Phong Golf Championship.

Vòng đấu 71 gậy làm nên lịch sử

Năm 2024, ở lần thứ hai tham dự Tiền Phong Golf Championship, Bảo Châu chỉ đặt mục tiêu chơi tốt nhất có thể. Khi ấy, cô bé sinh năm 2012 mới có bốn năm làm quen với golf. Nhưng trên sân Kings Course, Bảo Châu hoàn thành vòng đấu với 71 gậy (-1), vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm, trong đó có đương kim vô địch Nguyễn Đức Sơn, để giành chức vô địch.

Chiến thắng ấy đưa Châu vào lịch sử giải đấu Vì Tài năng trẻ Việt Nam: cô là nữ golfer đầu tiên đăng quang, đồng thời là vận động viên trẻ nhất từng vô địch ở tuổi 12. “Khi vô địch Tiền Phong Golf Championship 2024, đó là danh hiệu lớn nhất của con ở thời điểm ấy. Con rất vui và tự hào vì trở thành nữ golfer đầu tiên vô địch giải đấu”, Bảo Châu nhớ lại.

Chiếc cúp Tiền Phong Golf Championship 2024 là khoảnh khắc bùng lên sau những bước tiến đầu tiên trên sân golf. Trong thời gian giãn cách vì Covid-19, Bảo Châu làm quen với golf cùng bố Nguyễn Bảo Toàn và anh trai Bảo Minh, tập ở khu vườn trước nhà.

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Năm 2022, Bảo Châu dự một giải junior của CLB Hà Nội tại Hải Phòng và giành vị trí Á quân. Sau đó là những lần lên bục cao hơn ở hệ thống giải trẻ VGA Junior Tour. Chức vô địch bảng nữ tại Hanoi Junior Tour Open Summer Holiday Leg 6 năm 2024 giúp cô trở thành golfer Việt Nam trẻ nhất có tên trên bảng xếp hạng WAGR ở thời điểm ấy.

Bảng thành tích đáng tự hào tạo nền tảng để Bảo Châu bước vào Tiền Phong Golf Championship 2024 với sự tự tin lớn, dù chưa hình dung mình sẽ làm nên cột mốc đặc biệt đến vậy. Với Châu, chức vô địch Tiền Phong còn mở ra cơ hội thử sức ở những sân chơi lớn hơn.

Năm 2025, Bảo Châu tham dự Giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (WAAP), là vận động viên trẻ nhất giải. Bảo Châu xem đây là trải nghiệm quý giá vì được thi đấu cùng những golfer hàng đầu châu Á, quan sát kỹ thuật, chiến thuật và cách họ giữ tâm lý ổn định. “Qua đó, con cũng nhận ra những điểm yếu và những điều mình cần cải thiện, tiếp thêm động lực để tiếp tục tập luyện”, cô chia sẻ.

Nhà vô địch không sử dụng...điện thoại

Năm 2026, Bảo Châu nối tiếp hành trình bằng vị trí Á quân Giải Vô địch Nghiệp dư Nữ Việt Nam mở rộng (VLAO), vô địch bảng U15 nữ tại Vietnam Junior Open lần thứ 10 và vị trí nhì bảng nữ Hoiana Junior Golf Invitational.

Những kết quả ấy đến trong lúc Bảo Châu vẫn phải chia thời gian cho trường lớp. Bảo Châu đang học lớp 9 ở trường công, năm cuối cấp THCS, nên lịch học khá bận.

Bảo Châu cho biết, mình phải quản lý thời gian hợp lý, ưu tiên hoàn thành những việc quan trọng ở trường, rồi mới dành thời gian cho golf. “Con cố gắng để việc học và tập luyện không ảnh hưởng lẫn nhau”, Bảo Châu chia sẻ với Tiền Phong.

Để tập trung cho việc học và golf, từ đầu năm, Bảo Châu không dùng điện thoại, không tham gia mạng xã hội. Đó là điều hiếm gặp đối với một cô bé ở tuổi 14, khi bạn bè cùng trang lứa thường xuyên kết nối qua màn hình. Với Bảo Châu, cô muốn tối ưu thời gian dành cho những việc quan trọng nhất: học tập, tập luyện và chuẩn bị cho các giải đấu.

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Bảo Châu thi đấu tại Tiền Phong Golf Championship 2025.

Bảo Châu cũng đã nghĩ đến chặng đường sắp tới. Khi lên cấp ba, lịch học có thể nặng hơn, cô sẽ cố gắng sắp xếp thời gian khoa học, học nghiêm túc và lựa chọn những giải đấu phù hợp.

"Mục tiêu của con là tiếp tục có cơ hội góp mặt trong đội tuyển Quốc gia, thi đấu ở SEA Games và những giải quốc tế lớn. Con hy vọng có nhiều cơ hội cọ xát với các golfer hàng đầu, tích lũy kinh nghiệm và chơi ổn định hơn", Bảo Châu chia sẻ.

Từ vòng đấu 71 gậy làm nên lịch sử tại Tiền Phong Golf Championship đến lựa chọn dành thời gian cho việc học và golf hôm nay, Bảo Châu đang từng bước chuẩn bị cho mục tiêu ấy bằng sự tập trung, tận tâm và những bài học cô mang về sau mỗi giải đấu.

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#Nguyễn Bảo Châu #Tiền Phong Golf #golf trẻ Việt Nam #nhà vô địch trẻ #WAAP 2025 #VLAO 2026

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