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Thể thao

Amway Việt Nam là nhà tài trợ kim cương giải pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I

P.V

Tiếp tục hành trình đồng hành cùng các hoạt động thể thao và lan tỏa lối sống năng động, Amway Việt Nam trở thành Nhà tài trợ Kim cương Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I. Đây là hoạt động tiếp nối định hướng của Tập đoàn Amway trong việc khuyến khích vận động thể chất, kết nối cộng đồng và thúc đẩy lối sống khỏe mạnh.

Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I do Báo Tiền Phong phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 15/11/2026 tại TP.HCM. Giải đấu quy tụ khoảng 400 vận động viên, tranh tài ở bốn nội dung thi đấu, với sự tham gia của các doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà báo và cộng đồng yêu thích pickleball.

Với thông điệp “Trên sân là đối thủ – Ngoài sân là đối tác”, giải đấu hướng đến xây dựng sân chơi thể thao lành mạnh, đồng thời thúc đẩy giao lưu và kết nối giữa các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Amway Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết thúc đẩy lối sống khỏe mạnh thông qua các hoạt động vận động thể chất và gắn kết cộng đồng, phù hợp với chiến lược “Sống khỏe mạnh, sống hạnh phúc” mà doanh nghiệp đang triển khai.

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Pickleball và hành trình lan tỏa lối sống khỏe mạnh của Amway

Trên phạm vi toàn cầu, pickleball là một trong những bộ môn thể thao được Amway lựa chọn để thúc đẩy tầm nhìn về Healthspan, hướng đến kéo dài số năm sống khỏe mạnh thông qua dinh dưỡng khoa học, vận động thường xuyên và kết nối xã hội.

Tháng 7/2026, Tập đoàn Amway trở thành Nhà tài trợ Danh xưng của Amway MLP Orlando 2026, giải đấu thuộc hệ thống Major League Pickleball (MLP) tại Mỹ, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu. Tập đoàn cũng đồng hành tài trợ các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) của mùa giải và vòng chung kết MLP 2026.

Bên cạnh hoạt động thi đấu chuyên nghiệp, Amway còn phối hợp tổ chức chương trình trải nghiệm pickleball dành cho thanh thiếu niên tại Orlando, khuyến khích các em tham gia vận động, rèn luyện tinh thần đồng đội và xây dựng thói quen sống khỏe mạnh.

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Tại Việt Nam, tinh thần này được cụ thể hóa thông qua nhiều hoạt động thể thao dành cho nhân viên và cộng đồng Nhà phân phối Amway.

Tiêu biểu, Pickleball Amway Championship Series 2025 được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện thể chất và tăng cường sự gắn kết giữa các Nhà phân phối. Amway Việt Nam cũng tham gia Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026, cùng các cơ quan báo chí và doanh nghiệp thúc đẩy phong trào thể thao, mở rộng cơ hội kết nối cộng đồng.

Việc tiếp tục đồng hành cùng Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I với vai trò Nhà tài trợ Kim cương đánh dấu thêm một hoạt động của Amway Việt Nam trong hành trình đưa tinh thần sống khỏe chủ động đến gần hơn với cộng đồng.

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Thúc đẩy lối sống khỏe mạnh thông qua vận động và kết nối

Với Amway, sức khỏe không chỉ được xây dựng thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp mà còn gắn liền với việc duy trì vận động, chăm sóc sức khỏe tinh thần và phát triển các mối quan hệ xã hội tích cực.

Pickleball là bộ môn thể thao có tính tương tác cao, dễ tiếp cận với nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau. Những đặc điểm này phù hợp với định hướng của Amway trong việc khuyến khích mỗi cá nhân chủ động chăm sóc sức khỏe bằng những thói quen thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

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Tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động thể thao cộng đồng, Amway đang triển khai nhiều chương trình nâng cao nhận thức về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe chủ động, từng bước cụ thể hóa chiến lược “Sống khỏe mạnh, sống hạnh phúc”.

Thông qua việc đồng hành cùng các giải đấu pickleball và những sáng kiến nâng cao sức khỏe cộng đồng, Amway Việt Nam tiếp tục thúc đẩy tinh thần sống năng động, tăng cường kết nối và khuyến khích mỗi cá nhân chủ động xây dựng lối sống khỏe mạnh, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống và sống khỏe dài lâu.

#Amway Việt Nam #pickleball

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