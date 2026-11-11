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U19 Việt Nam gục ngã trước U19 Trung Quốc

Kiều Khanh

TPO - U19 Việt Nam đã không thể có được khởi đầu thuận lợi tại Panda Cup 2026 khi để thua 1-3 trước đội chủ nhà Trung Quốc.

Moric ghi bàn duy nhất cho U19 Việt Nam.
Moric ghi bàn duy nhất cho U19 Việt Nam.

Bước vào trận đấu đầu tiên tại Panda Cup 2026, U19 Việt Nam phải đối diện với thử thách không nhỏ mang tên U19 Trung Quốc. Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng trẻ xứ tỷ dân nhanh chóng thể hiện sự chủ động bằng cách đẩy cao đội hình, gây sức ép ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, U19 Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung duy trì cự ly đội hình và chờ đợi thời cơ tổ chức phản công.

Tuy nhiên, trước khả năng tranh chấp cùng tốc độ triển khai bóng của đối phương, các cầu thủ trẻ Việt Nam không có nhiều khoảng trống để thực hiện những pha phối hợp như mong muốn. Sức ép liên tục của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 15. Từ một tình huống cố định bên cánh phải, cầu thủ U19 Trung Quốc thực hiện cú đá phạt có quỹ đạo khó lường, đưa bóng thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Bảo Ngọc.

U19 Việt Nam thất bại trong ngày ra quân.
U19 Việt Nam thất bại trong ngày ra quân.

Sau bàn thua, U19 Trung Quốc tiếp tục nắm quyền kiểm soát và tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý. Đặc biệt, ở phút 33, Zhang Jiaming có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng lại tìm đến cột dọc. U19 Việt Nam cũng cố gắng tổ chức những đợt lên bóng, song chưa thể tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự đội chủ nhà. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Trung Quốc.

Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam cho thấy sự cải thiện trong cách tiếp cận trận đấu. Các cầu thủ chủ động hơn trong những tình huống chuyển trạng thái, đồng thời mạnh dạn đưa bóng lên phía trước thay vì chỉ tập trung phòng ngự. Phút 54, Văn Bách có cơ hội đáng chú ý khi bứt tốc bên hành lang cánh phải rồi tung cú sút ở góc hẹp. Dù vậy, thủ môn U19 Trung Quốc đã phản xạ kịp thời để bảo toàn lợi thế cho đội nhà.

Khi đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, U19 Việt Nam lại phải nhận thêm bất lợi. Phút 72, trọng tài cho U19 Trung Quốc hưởng phạt đền sau tình huống tranh chấp trong vòng cấm. Trên chấm 11 m ở phút 73, Yang Zhanpeng không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn, U19 Việt Nam vẫn không buông xuôi. Những nỗ lực tấn công được đền đáp ở phút 79, khi Quốc Khánh có đường tạt bóng thuận lợi để Moric bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới đối phương. Tuy nhiên, U19 Trung Quốc đã không để kịch bản bất ngờ xảy ra. Khi U19 Việt Nam dồn đội hình lên tìm bàn gỡ hòa, hàng thủ bắt đầu xuất hiện những khoảng trống. Đến phút 90+5, Jia Weiwei tận dụng cơ hội thoát xuống và dứt điểm thành công, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U19 Hàn Quốc vào ngày 14/11 và U19 Tajikistan vào ngày 17/11. Đây sẽ là những cơ hội tiếp theo để thầy trò ban huấn luyện đánh giá năng lực đội hình, đồng thời tìm kiếm những tín hiệu tích cực trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá trẻ Việt Nam.

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#U19 Việt Nam #U19 Trung Quốc #Panda Cup 2026 #U19 Trung Quốc vs U19 Việt Nam #Moric

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