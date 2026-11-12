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Olaha Mạnh Đức được HLV Kim Sang-sik trả về CLB Công an TPHCM

Đặng Lai

TPO - Ngay sau khi khép lại trận gặp Đài Bắc Trung Hoa tại giải giao hữu Casper Cup 2026 vào ngày 11/11, 4 tuyển thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM gồm thủ môn Patrik Lê Giang, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức sẽ chính thức rời đội tuyển.

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Quốc Cường (18) và Olaha sẽ trở về CLB chủ quản

Theo kế hoạch, họ sẽ trở về hội quân cùng đội bóng chủ quản. Động thái này nhằm giúp Công an TPHCM triệu tập lực lượng mạnh nhất chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đối thủ sừng sỏ Buriram United (Thái Lan) vào ngày 18/11 thuộc khuôn khổ bảng A Shopee Cup 2026/27.

Trong thời gian FIFA Days diễn ra, bóng vẫn lăn ở Shopee Cup. Mà giữa trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup (gặp Kyrgyzstan vào 15/11) với trận gặp Buriram (18/11) chỉ cách nhau 3 ngày. Quãng thời gian này là rất khó để 4 cầu thủ trên di chuyển và chuẩn bị về chuyên môn cho trận đấu.

Vậy nên, quyết định của HLV Kim Sang-sik được coi là rất hợp lý. Nó giúp hài hòa quyền lợi của đội tuyển với kế hoạch thi đấu quan trọng của CLB ở đấu trường khu vực. Trước đó, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng chủ động không triệu tập các trụ cột của CLB Công an Hà Nội nhằm giúp họ bảo toàn thể lực cho trận đại chiến với Johor DT tại Shopee Cup (ngoại trừ trường hợp của tiền đạo trẻ Đình Bắc).

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Olaha là nhân tố khó thay thế của Công an TPHCM

Giải đấu Casper Cup 2026 được xem là đợt thử nghiệm quý giá để HLV Kim Sang-sik trực tiếp rà soát phong độ, kiểm chứng khả năng hòa nhập của các nhân tố mới và củng cố chiều sâu đội hình hướng đến những mục tiêu dài hạn. Sau khi để 4 gương mặt về lại Công an TPHCM, HLV Kim Sang-sik càng có thêm điều kiện tiếp tục thử nghiệm ở trận gặp Kyrgyzstan.

Vị trí của Lê Giang nhiều khả năng sẽ do Trung Kiên hoặc Văn Việt đảm nhiệm. Ở khu vực tiền vệ trung tâm, Quang Vinh, Vĩnh Nguyên hay Nhật Nam sẽ có đất diễn. Trong khi đó vị trí của Nhật Minh có thể được giao lại cho Chí Khải. Vấn đề khiến HLV Kim Sang-sik trăn trở nhất có lẽ là khoảng trống Olaha Mạnh Đức để lại. Màn thể hiện trước Đài Bắc Trung Hoa cho thấy tiền đạo 30 tuổi này đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hiện tại, khi đội tuyển thiếu mẫu trung phong càn lướt tốt.

Ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, Văn Tùng và Việt Cường chưa hoàn thành vai trò. Cả hai khó tạo tầm ảnh hưởng lớn như Olaha. Nhiều khả năng ở trận gặp Kyrgyzstan vào ngày 15/11, tiền đạo trẻ cao 1m84 Đăng Dương sẽ được sử dụng.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Xem thêm

#Olaha Mạnh Đức #Công an TPHCM #Kim Sang-sik #Buriram United #Shopee Cup 2026/27 #Casper Cup 2026

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