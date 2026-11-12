Ai là ứng viên số 1 thay Carrick dẫn dắt MU?

TPO - Mauricio Pochettino là ứng viên nặng ký nhất để tiếp quản "ghế nóng" MU. Bên cạnh đó, Eddie Howe cũng được giới thượng tầng MU theo dõi sát sao.

Man United đang đối mặt cuộc khủng hoảng trầm trọng khi rơi xuống vị trí thứ 18 tại Premier League. Thành tích tệ hại này khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ mất kiên nhẫn với Michael Carrick. Hôm qua (11/11), CEO Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox tổ chức họp khẩn với Sir Jim Ratcliffe tại Monaco.

Các nguồn tin uy tín tại Anh đồng loạt tiết lộ giới thượng tầng MU thống nhất ra quyết định sa thải Carrick ngay trong dịp FIFA Days tháng 11, trước khi bước vào trận đại chiến với Liverpool. Và lúc này, làng túc cầu bắt đầu quan tâm đến danh sách sẵn sàng tiếp quản "ghế nóng" từ Carrick.

Pochettino sẵn sàng bỏ dở công việc tại Mỹ để sang MU.

Mauricio Pochettino là ứng viên số 1

Mauricio Pochettino được xem là lựa chọn hàng đầu và sáng giá nhất để tiếp quản ghế nóng MU. Chiến lược gia 54 tuổi đang giữ cương vị HLV trưởng tuyển Mỹ, với bản hợp đồng kéo dài đến World Cup 2030. Dù vậy, theo The Independent, MU đã tiếp cận và đạt thỏa thuận miệng với nhà cầm quân người Argentina.

Trở ngại lớn nhất của Quỷ đỏ là mức phí giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 7,4 triệu bảng (10 triệu USD), theo bản giao kèo giữa Pochettino và LĐBĐ Mỹ. Chiến lược gia người Argentina háo hức trước viễn cảnh trở lại Premier League, qua đó sẵn sàng gác lại kế hoạch dang dở tại tuyển Mỹ và phần việc còn lại phụ thuộc vào độ chịu chơi của MU.

Kinh nghiệm của HLV Pochettino ở Premier League là điều không cần bàn cãi. Ông từng dẫn dắt Southampton, Tottenham Hotspur và Chelsea. Đỉnh cao sự nghiệp của Pochettino là giai đoạn dẫn dắt Tottenham, biến "Gà trống" thành thế lực thường xuyên góp mặt trong top 4 Premier League và từng vào đến trận chung kết Champions League năm 2019.

Gần đây nhất, khi dẫn dắt Chelsea, ông đưa "The Blues" vượt qua giai đoạn chuyển giao đầy hỗn loạn để cán đích trong nhóm giành vé dự cúp châu Âu. Triết lý bóng đá của Pochettino dựa trên lối chơi pressing cường độ cao, tấn công trực diện và xây dựng tập thể gắn kết.

Đặc biệt, Pochettino rất mát tay trong việc khai phá và nâng tầm các tài năng trẻ, một yếu tố cực kỳ phù hợp với định hướng phát triển lâu dài mà tập đoàn INEOS đang vạch ra cho Quỷ Đỏ.

Howe được xem là phương án "chữa cháy" lý tưởng cho MU.

Eddie Howe, lựa chọn an toàn nhất cho MU

Ứng cử viên nặng ký thứ hai trong danh sách rút gọn của MU là Eddie Howe. Nhà cầm quân 48 tuổi đang "thất nghiệp" sau khi chia tay Newcastle. Nhờ vậy, nếu tiếp cận Howe, MU sẽ dễ dàng xúc tiến bởi họ sẽ không cần trải qua các cuộc đàm phán phá vỡ hợp đồng phức tạp.

Eddie Howe được cho là cái tên nhận sự ủng hộ mạnh mẽ từ Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox nhờ sự am hiểu tường tận môi trường bóng đá Anh. Sự điềm tĩnh, khả năng chịu áp lực truyền thông tốt cùng kinh nghiệm thực chiến tại Premier League sau nhiều năm dẫn dắt Newcastle biến ông thành phương án an toàn nhất cho MU.

Howe từng tạo nên câu chuyện cổ tích khi đưa một Bournemouth nghèo nàn thăng hạng liên tiếp từ giải Hạng Ba lên Premier League và trụ vững nhiều mùa giải. Khi chuyển sang dẫn dắt Newcastle, Howe lập tức chứng minh năng lực quản trị khi giúp đội bóng vùng Đông Bắc vào top 4 Premier League, giành vé dự Champions League sau nhiều thập kỷ chờ đợi, đồng thời vào đến chung kết Carabao Cup.

Điểm mạnh của Howe là tư duy chiến thuật linh hoạt, biết cách xây dựng hệ thống phòng ngự chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo tính đột biến khi chuyển đội hình chuyển trạng thái tấn công. Một tay Howe đã nâng tầm Alexander Isak, Anthony Gordon, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và nhiều cầu thủ chất lượng khác của Newcastle.

Howe là mẫu HLV có tính cách mềm mỏng, do đó được cho phù hợp để tiếp quản phòng thay đồ đang hỗn loạn ở MU. Vấn đề lớn nhất của HLV 48 tuổi là chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng lớn thực thụ như MU. Cái uy của Howe chưa thể sánh bằng các ứng viên nặng ký khác sẵn sàng cạnh tranh "ghế nóng" của MU.

HLV Conte sẵn sàng gia nhập MU nếu được ngỏ lời.

Loạt ứng viên tiềm năng sẵn sàng gia nhập cuộc đua

Không chỉ Pochettino và Howe, giới thượng tầng MU cũng phân tích kỹ lưỡng một số lựa chọn chất lượng khác đang thất nghiệp hoặc có cơ hội lớn để chiêu mộ, dẫn đầu là Julian Nagelsmann. Chiến lược gia 39 tuổi đang có sẵn trên thị trường chuyển nhượng sau khi khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi tại tuyển Đức.

Nagelsmann là mẫu HLV có tư duy chiến thuật hiện đại và phong cách quản trị nhân sự cứng rắn, điều này được kiểm chứng sau thời gian ông dẫn dắt Bayern Munich. Có một chi tiết đáng chú ý là Giám đốc tuyển dụng của MU hiện tại, Christopher Vivell, từng làm việc chung với Nagelsmann tại RB Leipzig và rất muốn tái hợp với ông tại Old Trafford.

Tài năng của Nagelsmann là điều không cần bàn cãi, nhưng chiến lược gia này vướng rào cản lớn là chưa từng có kinh nghiệm làm việc tại môi trường khốc liệt của bóng đá Anh.

Ứng viên tiềm năng tiếp theo là Unai Emery của Aston Villa, người đang nhận sự tín nhiệm từ giới thượng tầng MU nhờ thành tích đưa Villa bay cao trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, thương vụ này gần như bất khả thi do Emery đang nắm toàn quyền dự án dài hạn tại Villa Park, với hợp đồng đã ký đến năm 2029.

Antonio Conte, người đang là HLV tự do sau khi chia tay Napoli, cũng là giải pháp ngắn hạn đáng để MU cân nhắc. Chiến lược gia người Italia có bề dày kinh nghiệm tại Premier League và từng gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, sự nghiệp huấn luyện của Conte đi xuống vì chiến thuật ngày càng lỗi thời so với bóng đá hiện đại.

Danh sách HLV nằm trong tầm ngắm của Quỷ đỏ còn được bổ sung hai cái tên là Sebastian Hoeness (Stuttgart) và Didier Deschamps. Ban lãnh đạo MU đang cân nhắc mọi yếu tố để đưa ra quyết định chính xác nhất để giúp đội bóng thoát khỏi vị trí "cầm đèn đỏ", đồng thời cứu vớt mùa giải thảm họa ở Champions League.