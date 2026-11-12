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Nhận định Italia vs Pháp, 02h45 ngày 13/11: Kéo sập pháo đài San Siro

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Italia vs Pháp, UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Italia có biến San Siro thành điểm tựa để lật đổ đội đầu bảng Pháp, hay Mbappe cùng dàn sao Les Bleus sẽ gieo sầu cho Azzurri?

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Nhận định Italia vs Pháp

Sau bốn lượt trận tại bảng A1, Italia đang có 7 điểm và xếp thứ hai, kém đội đầu bảng Pháp 3 điểm. Hành trình của Italia tại Nations League mùa này có khởi đầu không suôn sẻ. Thất bại trước Bỉ khiến đội bóng áo thiên thanh chịu nhiều sức ép. Tuy nhiên, thầy trò Roberto Mancini đã nhanh chóng tìm lại sự ổn định bằng chiến thắng 4-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đó, Italia cầm hòa Pháp trên sân khách trước khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ trong trận lượt về.

Đoàn quân áo thiên thanh đang dần cải thiện khả năng chuyển đổi trạng thái và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn còn những vấn đề cần giải quyết. Hàng thủ đã để thủng lưới 5 lần sau bốn lượt trận, trong đó có thất bại trước Bỉ và trận hòa với Pháp. Việc duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ là yêu cầu bắt buộc, bởi đối thủ sắp tới sở hữu những cầu thủ ở đẳng cấp cao như Pháp.

Việc được chơi trên sân nhà mang đến lợi thế nhất định cho Italia. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ, đặc biệt trong một trận đấu có tính chất quan trọng như cuộc đọ sức với Pháp. Tuy nhiên, San Siro không hẳn là địa điểm đem lại những ký ức dễ chịu cho Azzurri trong thời gian gần đây. Italia từng nhận thất bại 1-3 trước Pháp tại sân đấu này ở Nations League tháng 11/2024.

Bởi vậy, thầy trò Mancini cần tạo ra thế trận chủ động nhưng có tính toán sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Italia cần kiểm soát khu vực giữa sân, hạn chế những đường chuyền xuyên tuyến của đối thủ và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ. Nếu làm được điều đó, đội chủ nhà có thể khiến Pháp gặp khó khăn trong việc triển khai các đợt tấn công ở tốc độ cao.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Pháp đang nắm lợi thế rõ rệt trong cuộc cạnh tranh tại bảng A1. Với 10 điểm sau bốn lượt trận, Les Bleus chỉ cần thêm một chiến thắng nữa nhằm sớm giành vé vào tứ kết. Dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane, Pháp vẫn đang có thành tích bất bại. Đáng chú ý, chiến thắng 4-1 trước Bỉ ở lượt trận gần nhất cho thấy sức mạnh đáng gờm của hàng công Les Bleus.

Đội tuyển Pháp sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt trong những trận đấu lớn. Kylian Mbappe vẫn là nhân tố được chú ý nhất nhờ tốc độ, kỹ năng dứt điểm và khả năng tự tạo cơ hội. Bên cạnh Mbappe, Michael Olise và Desire Doue cũng là những gương mặt có thể tạo ra nhiều nguy hiểm cho hàng thủ Italia.

Italia và Pháp đều sở hữu những tiền vệ chất lượng, vì vậy khu vực trung tuyến nhiều khả năng trở thành điểm nóng trong trận đấu. Với Italia, Barella và Tonali sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp độ. Nếu Davide Frattesi được sử dụng, Italia sẽ có thêm một phương án tăng cường sức ép ở khu vực trước vòng cấm. Những pha băng lên từ tuyến hai của tiền vệ này có thể khiến hàng thủ Pháp gặp khó khăn trong việc theo kèm.

Phía Pháp có thể sử dụng hàng tiền vệ 3 người gồm Camavinga, Da Cunha cùng với Cherki để tạo nên một tuyến giữa giàu sức mạnh và kỹ thuật. Camavinga và Da Cunha có khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng tốt, trong khi Cherki tạo ra đột biến ở khu vực 1/3 cuối sân.

Pháp đang là đội có cơ hội giành chiến thắng cao hơn nhờ phong độ ổn định, chất lượng đội hình đồng đều và khả năng tạo đột biến trên hàng công. Italia có lợi thế sân nhà và đủ sức gây khó khăn, nhưng hàng phòng ngự chưa thực sự chắc chắn có thể trở thành điểm yếu trước tốc độ của Mbappe cùng các đồng đội.

Lịch sử đối đầu Italia vs Pháp

Phong độ của Italia.
Phong độ của Italia.
Phong độ của Pháp.
Phong độ của Pháp.

Hai đội đã gặp nhau 40 lần. Azzurri có 19 chiến thắng, Pháp thắng 12 trận và hai đội hòa nhau 9 lần.

Ở Nations League 2024/25, hai đội từng tạo ra những màn so tài đáng nhớ. Italia thắng 3-1 ngay trên sân khách tại Paris vào tháng 9/2024, nhưng Pháp đáp trả bằng chiến thắng cùng tỷ số tại Milan hai tháng sau đó. Trong trận lượt đi Nations League mùa giải hiện tại, hai đội bất phân thắng bại với tỷ số 1-1 tại Saint-Denis.

Thông tin lực lượng Italia vs Pháp

Italia thiếu Di Lorenzo, Raspadori, Moise Kean và Gianluca Mancini vì chấn thương.

Pháp không có sự phục vụ của Saliba, Ousmane Dembele và Kalulu. Mbappe bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Italia vs Pháp

Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Cambiaghi, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

Pháp: Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Camavinga; Olise, Doue, Barcola.

Dự đoán tỷ số Italia 1-2 Pháp

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