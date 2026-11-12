Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gia Lai VTV Cup 2026: Thua trận thứ hai, U23 Thái Lan chính thức hết hy vọng

Nguyễn Khánh

TPO - U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi để thua U23 Qatar 1-2 ở lượt trận thứ hai Gia Lai VTV Cup 2026. Hai thất bại liên tiếp khiến đội bóng xứ Chùa vàng chính thức hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Choáng váng với hai bàn thua sớm

U23 Thái Lan bước vào trận gặp U23 Qatar với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026, sau khi để thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-3 ở trận ra quân. Đội bóng xứ Chùa vàng nhập cuộc chủ động, tổ chức tấn công trước và có cú dứt điểm đầu tiên ở phút thứ 2. Dù vậy, khi chưa kịp tạo ra sức ép đủ lớn, đội bóng áo xanh đã phải nhận bàn thua.

Phút thứ 8, đội trưởng Yamaan Jarrar bên phía U23 Qatar có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Thái Lan rồi xâm nhập vòng cấm và tung cú sút ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Atthuch Chankar.

903756352-1475507388108414-2229354884212378387-n.jpg
Các cầu thủ U23 Qatar ăn mừng sau khi có được 2 bàn thắng từ khá sớm vào lưới U23 Thái Lan.

Bàn mở tỷ số giúp đại diện Tây Á giải tỏa tâm lý và chơi tự tin hơn. Họ tiếp tục tạo ra sức ép, buộc hàng thủ Thái Lan phải chống đỡ vất vả. Đến phút 18, cách biệt được nhân đôi. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Jad Bassem Elsayed Saleh thoải mái di chuyển vào vị trí thuận lợi trước khi đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan.

Đáng nói, hàng phòng ngự của đội bóng Đông Nam Á gần như bỏ quên cầu thủ đối phương, tạo điều kiện để Elsayed Saleh thực hiện pha dứt điểm mà không gặp bất kỳ sự truy cản nào.

Hai bàn thua chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút đẩy U23 Thái Lan vào tình thế rất khó khăn. Đội bóng này buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng tâm lý nôn nóng khiến những pha phối hợp ở khu vực cuối sân thiếu độ chính xác cần thiết.

Bế tắc, các học trò của HLV Thawatchai đành phải thử vận may bằng những cú sút xa và hy vọng đối phương mắc sai lầm trong những tình huống cố định. Nhưng lần lượt các nỗ lực dứt điểm của Worawut Noisri (với một cú sút xa kỹ thuật) rồi Sphon Noiwong và Peeranan Buakai (ở các tình huống cố định) đều hoặc đưa bóng đi vọt xà, hoặc không thể đánh bại hàng thủ Qatar.

Nỗ lực muộn màng của U23 Thái Lan

Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép với hy vọng tạo ra cuộc ngược dòng. Tuy nhiên, U23 Qatar cho thấy sự chủ động trong cách tổ chức phòng ngự, đồng thời luôn sẵn sàng tung ra những pha phản công khi đối thủ để lộ khoảng trống.

902189423-1110112321841013-6420677012050180945-n.jpg
Các pha tấn công của U23 Thái Lan (áo xanh) đều bị hàng thủ U23 Qatar đánh bật ra.

Lối chơi này khiến U23 Qatar tạo ra không ít sóng gió trước khung thành U23 Thái Lan. Phút 58, Tamer Ibrahim có cơ hội xâm nhập vòng cấm và dứt điểm, nhưng thủ môn Chankar kịp thời băng ra khép góc cứu thua. Ba phút sau, Qatar lại có tình huống đối mặt nhưng Faisal Almukahal không thể tận dụng thành công. Đến phút 75, Mohamed Hani H Faragalla tiếp tục bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 khi cú đệm bóng trong vòng cấm không thắng được thủ môn Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, những nỗ lực tấn công của U23 Thái Lan vẫn thiếu sự đột biến. Các pha đưa bóng vào vòng cấm phần lớn bị hàng thủ Qatar hóa giải, khiến đội bóng Đông Nam Á gặp khó trong việc tìm đường đến khung thành đối phương.

Nhưng rồi tinh thần không bỏ cuộc của đội bóng Đông Nam Á cũng được đền đáp. Ở phút bù giờ thứ 2, U23 Thái Lan đã có bàn gỡ đầu tiên. Sau khi thủ môn Qatar phạm lỗi với Phongsakorn Sangkasopha trong vòng cấm, trọng tài cho đại diện Đông Nam Á hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, chính Phongsakorn thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

905572949-1117701067700214-3469196649711941373-n.jpg
Phongsakorn ăn mừng bàn gỡ 1-2 cho U23 Thái Lan ở phút 90+2.

Tuy nhiên, bàn thắng đến quá muộn để giúp U23 Thái Lan thay đổi cục diện. Sau hai trận toàn thua trước U23 Việt Nam và U23 Qatar, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn chưa có điểm nào. Ngay cả khi đánh bại U23 Singapore ở lượt cuối, Thái Lan cũng chỉ có tối đa 3 điểm, không thể bắt kịp U23 Qatar, đội đã có 4 điểm sau hai trận.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng giúp U23 Qatar tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Đại diện Tây Á còn màn so giày trực tiếp với chủ nhà U23 Việt Nam vào ngày 14/11 để phân định thứ hạng. Cuộc đua vô địch vì thế đang trở nên rõ ràng hơn, với U23 Qatar và U23 Việt Nam là hai ứng viên sáng giá.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Xem thêm

#U23 Thái Lan #U23 Qatar #Gia Lai VTV Cup 2026 #bóng đá U23 #U23 Việt Nam #Yamaan Jarrar

Cùng chuyên mục

Đội tuyển Việt Nam: Khi những gương mặt mới bắt đầu bước ra ánh sáng

Đội tuyển Việt Nam: Khi những gương mặt mới bắt đầu bước ra ánh sáng

TPO - Không ồn ào bằng những tuyên bố thay máu lực lượng, cũng chưa phải cuộc cải tổ toàn diện, nhưng lực lượng chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan ở Casper Cup 2026, cùng những gì diễn ra trong chiến thắng 2-0 trên sân Thiên Trường đã cho thấy HLV Kim Sang-sik đang từng bước mở rộng cánh cửa đội tuyển Việt Nam cho một thế hệ cầu thủ mới.

Cầu thủ Pháp qua đời thương tâm trên sân tập

Cầu thủ Pháp qua đời thương tâm trên sân tập

TPO - Bóng đá Pháp vừa đón nhận tin dữ khi hậu vệ 22 tuổi Wanis Honsor đột ngột qua đời vì trụy tim ngay trên sân tập tại đảo La Reunion. Bi kịch ập đến khi nam cầu thủ trẻ mới lập gia đình.

Nguyễn Trọng Hoàng: Nhà vô địch trẻ của sự tự tin và bản lĩnh

Nguyễn Trọng Hoàng: Nhà vô địch trẻ của sự tự tin và bản lĩnh

TPO - Ở tuổi 15, Nguyễn Trọng Hoàng vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025 với 71 gậy (-1), dù trước đó chưa từng thi đấu ở sân Legend Valley Country Club. Một năm sau, golfer sinh năm 2010 đang từng bước khẳng định mình ở các giải đấu quốc tế. Phía trước Hoàng là lần thử sức ở vòng chung kết Faldo Series châu Âu tại UAE.

Từ văn phòng tới vạch đích giải chạy: Hành trình vượt giới hạn của các runner yêu chạy bộ, thích thử thách

Từ văn phòng tới vạch đích giải chạy: Hành trình vượt giới hạn của các runner yêu chạy bộ, thích thử thách

Bỏ sang một bên sự quen thuộc của những buổi gặp gỡ đối tác liên miên hay guồng quay bận rộn với các bản kế hoạch trên máy tính tại văn phòng, một vài người đã quyết định tham gia vào một hoạt động đầy tính thử thách: Đứng tại vạch xuất phát của giải chạy Marathon Di sản Hà Nội 2026, và sẵn sàng cho những thách thức trên các đường chạy di sản Thủ đô. Câu chuyện của những runners mang “sắc cam” thương hiệu PM NextG Cal cũng là một trong nhiều hành trình vượt qua “vùng an toàn” đầy cảm hứng như thế.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức buổi tập huấn dinh dưỡng thể thao

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức buổi tập huấn dinh dưỡng thể thao

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVNLĐBĐVN) tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” tại trụ sở LĐBĐVNLĐBĐVN. Chương trình có sự tham dự của khoảng 100 học viên là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe