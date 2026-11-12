Gia Lai VTV Cup 2026: Thua trận thứ hai, U23 Thái Lan chính thức hết hy vọng

Choáng váng với hai bàn thua sớm

U23 Thái Lan bước vào trận gặp U23 Qatar với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026, sau khi để thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-3 ở trận ra quân. Đội bóng xứ Chùa vàng nhập cuộc chủ động, tổ chức tấn công trước và có cú dứt điểm đầu tiên ở phút thứ 2. Dù vậy, khi chưa kịp tạo ra sức ép đủ lớn, đội bóng áo xanh đã phải nhận bàn thua.

Phút thứ 8, đội trưởng Yamaan Jarrar bên phía U23 Qatar có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Thái Lan rồi xâm nhập vòng cấm và tung cú sút ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Atthuch Chankar.

Các cầu thủ U23 Qatar ăn mừng sau khi có được 2 bàn thắng từ khá sớm vào lưới U23 Thái Lan.

Bàn mở tỷ số giúp đại diện Tây Á giải tỏa tâm lý và chơi tự tin hơn. Họ tiếp tục tạo ra sức ép, buộc hàng thủ Thái Lan phải chống đỡ vất vả. Đến phút 18, cách biệt được nhân đôi. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Jad Bassem Elsayed Saleh thoải mái di chuyển vào vị trí thuận lợi trước khi đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan.

Đáng nói, hàng phòng ngự của đội bóng Đông Nam Á gần như bỏ quên cầu thủ đối phương, tạo điều kiện để Elsayed Saleh thực hiện pha dứt điểm mà không gặp bất kỳ sự truy cản nào.

Hai bàn thua chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút đẩy U23 Thái Lan vào tình thế rất khó khăn. Đội bóng này buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng tâm lý nôn nóng khiến những pha phối hợp ở khu vực cuối sân thiếu độ chính xác cần thiết.

Bế tắc, các học trò của HLV Thawatchai đành phải thử vận may bằng những cú sút xa và hy vọng đối phương mắc sai lầm trong những tình huống cố định. Nhưng lần lượt các nỗ lực dứt điểm của Worawut Noisri (với một cú sút xa kỹ thuật) rồi Sphon Noiwong và Peeranan Buakai (ở các tình huống cố định) đều hoặc đưa bóng đi vọt xà, hoặc không thể đánh bại hàng thủ Qatar.

Nỗ lực muộn màng của U23 Thái Lan

Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép với hy vọng tạo ra cuộc ngược dòng. Tuy nhiên, U23 Qatar cho thấy sự chủ động trong cách tổ chức phòng ngự, đồng thời luôn sẵn sàng tung ra những pha phản công khi đối thủ để lộ khoảng trống.

Các pha tấn công của U23 Thái Lan (áo xanh) đều bị hàng thủ U23 Qatar đánh bật ra.

Lối chơi này khiến U23 Qatar tạo ra không ít sóng gió trước khung thành U23 Thái Lan. Phút 58, Tamer Ibrahim có cơ hội xâm nhập vòng cấm và dứt điểm, nhưng thủ môn Chankar kịp thời băng ra khép góc cứu thua. Ba phút sau, Qatar lại có tình huống đối mặt nhưng Faisal Almukahal không thể tận dụng thành công. Đến phút 75, Mohamed Hani H Faragalla tiếp tục bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 khi cú đệm bóng trong vòng cấm không thắng được thủ môn Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, những nỗ lực tấn công của U23 Thái Lan vẫn thiếu sự đột biến. Các pha đưa bóng vào vòng cấm phần lớn bị hàng thủ Qatar hóa giải, khiến đội bóng Đông Nam Á gặp khó trong việc tìm đường đến khung thành đối phương.

Nhưng rồi tinh thần không bỏ cuộc của đội bóng Đông Nam Á cũng được đền đáp. Ở phút bù giờ thứ 2, U23 Thái Lan đã có bàn gỡ đầu tiên. Sau khi thủ môn Qatar phạm lỗi với Phongsakorn Sangkasopha trong vòng cấm, trọng tài cho đại diện Đông Nam Á hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, chính Phongsakorn thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Phongsakorn ăn mừng bàn gỡ 1-2 cho U23 Thái Lan ở phút 90+2.

Tuy nhiên, bàn thắng đến quá muộn để giúp U23 Thái Lan thay đổi cục diện. Sau hai trận toàn thua trước U23 Việt Nam và U23 Qatar, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn chưa có điểm nào. Ngay cả khi đánh bại U23 Singapore ở lượt cuối, Thái Lan cũng chỉ có tối đa 3 điểm, không thể bắt kịp U23 Qatar, đội đã có 4 điểm sau hai trận.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng giúp U23 Qatar tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Đại diện Tây Á còn màn so giày trực tiếp với chủ nhà U23 Việt Nam vào ngày 14/11 để phân định thứ hạng. Cuộc đua vô địch vì thế đang trở nên rõ ràng hơn, với U23 Qatar và U23 Việt Nam là hai ứng viên sáng giá.