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Thể thao

Từ văn phòng tới vạch đích giải chạy: Hành trình vượt giới hạn của các runner yêu chạy bộ, thích thử thách

P.V

Bỏ sang một bên sự quen thuộc của những buổi gặp gỡ đối tác liên miên hay guồng quay bận rộn với các bản kế hoạch trên máy tính tại văn phòng, một vài người đã quyết định tham gia vào một hoạt động đầy tính thử thách: Đứng tại vạch xuất phát của giải chạy Marathon Di sản Hà Nội 2026, và sẵn sàng cho những thách thức trên các đường chạy di sản Thủ đô. Câu chuyện của những runners mang “sắc cam” thương hiệu PM NextG Cal cũng là một trong nhiều hành trình vượt qua “vùng an toàn” đầy cảm hứng như thế.

Khởi đầu từ con số không và thử thách vượt qua bản thân

Với dân kinh doanh và nhân sự văn phòng, quỹ thời gian vốn eo hẹp, lịch trình thường bị cuốn theo các mục tiêu doanh số, deadline hay những cuộc họp kéo dài từ sáng đến tối. Ngày đầu tiên xỏ giày bước ra công viên tập luyện, việc thắng được chiếc giường ấm áp vào lúc 4-5 giờ sáng dường như là một “thử thách” cam go không kém gì một thương vụ khó. Sự ê ẩm của cơ bắp, nhịp thở gấp gáp hay cảm giác hụt hơi tưởng chừng đã có lúc khiến họ muốn chùn bước.

Thế nhưng, vượt lên trên sự “ì ạch” ban đầu, tinh thần kỷ luật và khát khao chiến thắng bản thân đã trở thành động lực mạnh mẽ mang họ đến với đường chạy. Những buổi tập sáng sớm cứ thế nối tiếp nhau. Từ những bước chạy ngắn, ngắt quãng, họ đã dần bứt phá giới hạn, biến những bước chân chầm chậm ngày nào thành sự dẻo dai, bền bỉ trên mỗi cung đường luyện tập.

Các runner mang “sắc cam” nhiệt huyết sẵn sàng bứt phá giới hạn, chinh phục đường chạy di sản
Các runner mang “sắc cam” nhiệt huyết sẵn sàng bứt phá giới hạn, chinh phục đường chạy di sản

Làm thế nào để luôn duy trì nhịp độ và năng lượng

Câu hỏi được đặt ra là, giữa guồng quay bận rộn của công việc và lịch trình riêng cá nhân, làm sao để các vận động viên vẫn có thể cân bằng được việc tập luyện chuẩn bị cho đường đua? Bí quyết nằm ở sự chủ động và khoa học trong lối sống.

Bởi rèn luyện thể thao không chỉ cần ý chí mà còn đòi hỏi một cơ thể khỏe mạnh từ gốc. Hệ cơ xương khớp chính là “bộ khung” chịu lực âm thầm nhưng lớn nhất trong mỗi bước chân tiếp đất. Bên cạnh chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi cân đối giúp cơ bắp thư giãn, việc chủ động bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho xương đã trở thành một trong những yếu tố hỗ trợ thiết thực được nhiều người chú trọng.

Trong đó, tập trung cung cấp các vi chất có vai trò cốt lõi đối với cấu trúc xương là định hướng được đánh giá cao. Đó là việc đảm bảo cung cấp đủ canxi để củng cố mật độ xương, kết hợp cùng Vitamin D3 và Vitamin K - hai mắt xích quan trọng hỗ trợ tăng cường khả năng hấp thu và định hướng canxi gắn hiệu quả vào mô xương. Bên cạnh đó, các khoáng chất thiết yếu như magie, mangan, kẽm... cũng đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình duy trì sự dẻo dai của khung xương và hỗ trợ xoa dịu tình trạng căng mỏi cơ sau tập luyện. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và toàn diện đó, hệ vận động luôn được nuôi dưỡng vững vàng từ bên trong, giúp các runners duy trì sự bền bỉ dẻo dai để hoàn thành tốt cả công việc chuyên môn bận rộn, lẫn các mục tiêu thể thao đầy thử thách.

PM NextG Cal cùng giải chạy hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe xương cho cộng đồng

Tham gia cùng giải đấu năm nay, nhãn hàng PM NextG Cal hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp về việc chú trọng bảo vệ hệ xương cho cộng đồng. Dưới góc độ y khoa, PM NextG Cal được chỉ định dùng trong các trường hợp thiếu hụt canxi (như giai đoạn phát triển của thanh thiếu niên, phụ nữ trong thai kỳ, cho con bú hay phụ nữ giai đoạn sau mãn kinh...) và hỗ trợ trong điều trị loãng xương. Với công thức chứa canxi tự nhiên dạng vi tinh thể (MCHA) kết hợp cùng Vitamin D3 và Vitamin K, sản phẩm tham gia vào quá trình hỗ trợ hấp thu canxi của cơ thể. Việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm hướng đến việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe hệ vận động, phù hợp với xu hướng chủ động quan tâm đến thể chất từ sớm của người dân trong xã hội hiện đại.

Theo đó, sự xuất hiện của thương hiệu tại Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 không chỉ dừng lại ở vai trò một đơn vị đồng hành cùng sự kiện thể thao, mà còn góp phần khuyến khích thói quen chủ động chăm sóc nền tảng thể lực. Sự góp mặt này hướng tới việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ hệ xương khớp cũng như xây dựng một lối sống vận động tích cực. Mỗi chặng đường sải bước trên các cung đường di sản Thủ đô chính là điểm tựa nhắc nhớ về tầm quan trọng của một thể chất vững vàng; bởi khi cơ thể được nuôi dưỡng hợp lý, mỗi người sẽ có thêm sự dẻo dai để chủ động đón nhận thử thách và trải nghiệm nhịp sống năng động mỗi ngày.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng có chứa: MCHA - Hydroxyapatite (Mycrocrystalline), Vitamin D3, Vitamin K.

CHỈ ĐỊNH: Bổ sung canxi trong trường hợp thiếu (trong THỜI KỲ TĂNG TRƯỞNG, PHỤ NỮ MANG THAI và CHO CON BÚ, PHỤ NỮ SAU MÃN KINH). PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG.

Chống chỉ định với các bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận và nhiễm độc vitamin D.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 63e/2024/XNQC/QLD

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: Số 11, đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, Hà Nội

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

#Marathon Di sản Hà Nội 2026

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